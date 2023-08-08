https://ria.ru/20230808/gusman-1888797317.html
Путин поздравил режиссера Юлия Гусмана с 80-летием
Путин поздравил режиссера Юлия Гусмана с 80-летием - РИА Новости, 08.08.2023
Путин поздравил режиссера Юлия Гусмана с 80-летием
Президент России Владимир Путин поздравил с 80-летним юбилеем режиссера и телеведущего Юлия Гусмана, отметив его востребованную общественную деятельность,... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T11:24
2023-08-08T11:24
2023-08-08T11:31
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 80-летним юбилеем режиссера и телеведущего Юлия Гусмана, отметив его востребованную общественную деятельность, которая заслуживает большого уважения, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Режиссер и телеведущий Юлий Гусман отмечает во вторник 80-летие. "Уважаемый Юлий Соломонович! Поздравляю Вас с 80-летним юбилеем. Человек яркого, многогранного дарования, Вы в полной мере реализовали свой созидательный потенциал, добились успеха на телевидении и в кинематографе, состоялись на режиссёрском поприще, воплотили в жизнь неординарные и всегда интересные творческие проекты, снискавшие высокое профессиональное и зрительское признание. И конечно, большого уважения заслуживает Ваша востребованная общественная деятельность", - говорится в телеграмме. Путин пожелал Гусману здоровья и всего самого доброго. Юлий Гусман был многолетним постоянным членом жюри КВН. Заслуженный деятель искусств России (1993). Награжден орденом Дружбы (2004). Имеет благодарность президента Российской Федерации (1996). Народный артист Азербайджана (2002), заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1985). Награжден азербайджанскими орденами "Слава" (2013) и "Дружба" (2018).
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новости культуры, россия, юлий гусман, владимир путин
Культура, Новости культуры, Россия, Юлий Гусман, Владимир Путин
Путин поздравил режиссера Юлия Гусмана с 80-летием
Путин в поздравлении с 80-летием отметил общественную деятельность Юлия Гусмана