Более 80 кинокартин вошли в лонг-лист премии "Ника"

Культура
 
21:45 06.02.2026
ссср, бакур бакурадзе, александр пушкин, игорь волошин, ника, снг, что посмотреть
Культура, СССР, Бакур Бакурадзе, Александр Пушкин, Игорь Волошин, НИКА, СНГ, что посмотреть

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкКинопремия "Ника"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Кинопремия "Ника". Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Национальная кинематографическая премия "Ника" представила лонг-лист номинантов за 2025 год, за звание "Лучший игровой фильм" будут бороться 85 фильмов, сообщили на официальном сайте кинопремии.
Среди номинированных фильмов: "В списках не значился" Сергея Коротаева, "Екатерина Великая" Морада Абдель-Фаттаха, "Лермонтов" Бакура Бакурадзе, "Пророк. История Александра Пушкина" Феликса Умарова, "Волчок" Константина Смирнова, "Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича" Игоря Волошина, "Горыныч" Дмитрия Хонина, "Красный Шелк" Андрея Волгина, "Роднина" Константина Статского, "Северный полюс" Александра Котта и другие.
Также награждение пройдет более чем в 15 номинациях, в том числе "лучший анимационный фильм", "лучший фильм стран СНГ и Балтии", "лучшая режиссерская работа", "лучшая сценарная работа", "лучшая женская роль", "лучшая мужская роль" и других.
Голосование будет проходить в два тура. Согласно регламенту премии, в номинации "Лучший фильм" допускается выделить не более пяти претендентов, а в номинациях по профессиям - не более трех.
Российская кинематографическая премия "Ника" была учреждена секретариатом Союза кинематографистов СССР в 1988 году по инициативе режиссера Юлия Гусмана. Премия вручается за достижения в области кинематографии и за профессиональный вклад в развитие отечественного кино.
Первая церемония состоялась 17 декабря 1988 года в Центральном доме кинематографистов.
КультураСССРБакур БакурадзеАлександр ПушкинИгорь ВолошинНИКАСНГчто посмотреть
 
 
