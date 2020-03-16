Вручение кинопремии "Ника" перенесли на осень

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Вручение кинематографической премии "Ника", которое должно было пройти 29 марта в ККЗ "Вегас" в Москве, перенесено ориентировочно на осень, сообщил РИА Новости президент премии, режиссер Юлий Гусман.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин до 10 апреля запретил любые уличные мероприятия, максимальная численность участников мероприятий в помещениях сокращена до 50 человек. Позднее в Минкультуры РФ в целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции рекомендовали подведомственным учреждениям временно ограничить проведение массовых мероприятий.
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"Очень жаль, у нас все готово уже, но видите, какая ситуация? Ориентировочно пока мы перенесли церемонию вручения на осень. Все итоги голосования наши юристы опечатают в сейфе", - сказал Гусман.
Среди претендентов на звание лучшего фильма - "Айка" Сергея Дворцевого, "Грех" Андрея Кончаловского, "Дылда" Кантемира Балагова, "Одесса" Валерия Тодоровского и "Француз" Андрея Смирнова, сообщили организаторы. В номинации "Лучший режиссер" представлены Кантемир Балагов, Сергей Дворцевой и Андрей Смирнов.
Премию "Ника" за лучшую женскую роль могут получить Самал Еслямова ("Айка"), Виктория Мирошниченко ("Дылда") и Елена Сусанина ("Керосин"). "За лучшую женскую роль второго плана" номинированы Вера Алентова ("Воскресенье"), Нина Дробышева, Наталья Тенякова ("Француз").
В номинации "Лучшая мужская роль" заявлены Алексей Агранович ("Юморист"), Алексей Вертков ("Воскресенье"), Александр Паль ("Верность"), Леонид Ярмольник ("Одесса"). На премию за лучшую мужскую роль второго плана претендуют Александр Балуев и Михаил Ефремов ("Француз"), Евгений Цыганов ("Одесса").
Национальная кинематографическая премия "Ника учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Победители определяются путем тайного голосования членов Академии кинематографических искусств. Победители получают приз-статуэтку крылатой древнегреческой богини Ники.