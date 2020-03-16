Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T18:40+0300
https://ria.ru/20200316/1568688356.html
Вручение кинопремии "Ника" перенесли на осень
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1566973125_0:0:3642:2048_1036x0_80_0_0_425ee7215d2320a8d0e1bd2ce6249f6f.jpg
РИА Новости

Вручение кинопремии "Ника" перенесли на осень

18:40 16.03.2020
116
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНа церемонии вручения Национальной кинематографической премии "НИКА"
На церемонии вручения Национальной кинематографической премии НИКА
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Вручение кинематографической премии "Ника", которое должно было пройти 29 марта в ККЗ "Вегас" в Москве, перенесено ориентировочно на осень, сообщил РИА Новости президент премии, режиссер Юлий Гусман.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин до 10 апреля запретил любые уличные мероприятия, максимальная численность участников мероприятий в помещениях сокращена до 50 человек. Позднее в Минкультуры РФ в целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции рекомендовали подведомственным учреждениям временно ограничить проведение массовых мероприятий.
Опрос
Что вы делаете, чтобы не заразиться коронавирусом?
Проголосовали:122849
14 марта, 10:09
"Очень жаль, у нас все готово уже, но видите, какая ситуация? Ориентировочно пока мы перенесли церемонию вручения на осень. Все итоги голосования наши юристы опечатают в сейфе", - сказал Гусман.
Среди претендентов на звание лучшего фильма - "Айка" Сергея Дворцевого, "Грех" Андрея Кончаловского, "Дылда" Кантемира Балагова, "Одесса" Валерия Тодоровского и "Француз" Андрея Смирнова, сообщили организаторы. В номинации "Лучший режиссер" представлены Кантемир Балагов, Сергей Дворцевой и Андрей Смирнов.
Премию "Ника" за лучшую женскую роль могут получить Самал Еслямова ("Айка"), Виктория Мирошниченко ("Дылда") и Елена Сусанина ("Керосин"). "За лучшую женскую роль второго плана" номинированы Вера Алентова ("Воскресенье"), Нина Дробышева, Наталья Тенякова ("Француз").
В номинации "Лучшая мужская роль" заявлены Алексей Агранович ("Юморист"), Алексей Вертков ("Воскресенье"), Александр Паль ("Верность"), Леонид Ярмольник ("Одесса"). На премию за лучшую мужскую роль второго плана претендуют Александр Балуев и Михаил Ефремов ("Француз"), Евгений Цыганов ("Одесса").
Национальная кинематографическая премия "Ника учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Победители определяются путем тайного голосования членов Академии кинематографических искусств. Победители получают приз-статуэтку крылатой древнегреческой богини Ники.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса COVID-19
Скорость распространения нового коронавируса
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЮлий ГусманНика (премия)Сергей СобянинМосква
Рекомендуем
Ректор Академии медиаиндустрии Вячеслав Умановский
Умановский: профессиональный журналист должен уметь ежедневно учиться
Татьяна Голикова во время брифинга по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России
В России создается четвертая тест-система для диагностики коронавируса
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
Румас в разговоре с Мишустиным не возражал против мер по коронавирусу
Женщина в храме
Саратовская епархия ввела меры профилактики в храмах и семинарии
Покупательница в продуктовом магазине
Эксперт считает опасения дефицита бытовых товаров безосновательными
Театр имени Евгения Вахтангова
Театр Вахтангова отменил спектакли на своих площадках до 10 апреля
Микробиологическая лаборатория ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
Регионы выберут лаборатории для тестрирования на коронавирус
Парад в День святого Патрика в Нью-Йорке
В Нью-Йорке отложили парад в День святого Патрика из-за коронавируса
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с ушедшими в отставку членами правительства РФ
Медведев назвал ситуацию с коронавирусом сложной
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге
Глава ЕК призвала меньше путешествовать для борьбы с коронавирусом
Нальчик
В КБР рекомендовали воздержаться от проведения массовых мероприятий
Кадр из трейлера к сериалу Старгёрл
Опубликован трейлер сериала "Супергерл"
Пассажир в защитной маске в автобусе в Лондоне
Джонсон призвал британцев работать из дома и резко ограничить контакты
Свеча
В Петербурге скончался сооснователь группы "Гражданская оборона"
Флажки США
В штате Кентукки отложил праймериз на месяц
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:28Редактор Первого канала объяснила выбор тем для популярного ток-шоу
06:27Южная Корея из-за коронавируса введет особую процедуру въезда
06:15Праймериз в Огайо перенесут из-за COVID-19, несмотря на решение суда
06:03В Приморье прошли учения против коронавируса
05:59Guns N’ Roses впервые за 27 лет исполнили хит So fine
05:40Эквадор ввел комендантский час из-за коронавируса
05:38Уругвай закрыл границу с Аргентиной из-за коронавируса
05:26Суд в США прекратил дело против "Конкорда"
05:14Сирийские власти начали чинить трассу Алеппо — Дамаск
05:12Boeing заявила, что использует все ресурсы для продолжения работы
05:09В Мексике сообщил о 29 новых случаях коронавируса
05:07Титов попросил Силуанова снизить НДС для цветоводов
05:01Названы самые популярные курорты России для лечебного отдыха весной
04:51Число заболевших коронавирусом в Канаде превысило 400 человек
04:46Дэниел Рэдклифф рассказал, как спился из-за Гарри Поттера
04:38Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 8320
04:32Число погибших от коронавируса в США выросло до 85 человек
04:16Жителям Сан-Франциско запретили выходить из дома
04:12Мурманский министр образования объяснила пост с ошибками в Instagram
04:07Мировые цены на нефть выросли более чем на 5%
Лента новостейМолния