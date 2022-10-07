https://ria.ru/20221007/nika-1822312556.html
Церемонию вручения кинопремии "Ника" перенесли на 2023 год
Церемонию вручения кинопремии "Ника" перенесли на 2023 год - РИА Новости, 07.10.2022
Церемонию вручения кинопремии "Ника" перенесли на 2023 год
Церемония вручения национальной кинематографической премии "Ника" перенесена на 2023 год, сообщил РИА Новости режиссер Юлий Гусман. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T17:35
2022-10-07T17:35
2022-10-07T17:36
культура
новости культуры
юлий гусман
ссср
кино и сериалы
ника (премия)
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Церемония вручения национальной кинематографической премии "Ника" перенесена на 2023 год, сообщил РИА Новости режиссер Юлий Гусман."Мне кажется, что "Ника" была придумана как веселый праздник, и превращать его в просто формальное вручение или какое-то академическое (мероприятие, — Прим. ред.) всегда не хочется. Поэтому мы хотим, чтобы традиции "Ники" продолжались, и, в общем, как было во время ковида, мы проведем (церемонию, - Прим. ред.), наверное, в следующем году, сразу вручим за два года", — сказал Гусман.Также он отметил, что сама "работа "Ники" продолжается".Национальная кинематографическая премия "Ника" учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Победители определяются путем тайного голосования членов Академии кинематографических искусств и получают приз-статуэтку крылатой древнегреческой богини Ники.
https://ria.ru/20221003/kinoprokat-1821100881.html
ссср
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, юлий гусман, ссср, кино и сериалы, ника (премия)
Культура, Новости культуры, Юлий Гусман, СССР, Кино и сериалы, Ника (премия)
17:35 07.10.2022 (обновлено: 17:36 07.10.2022)
Церемонию вручения кинопремии "Ника" перенесли на 2023 год
Гусман: церемонию вручения кинопремии "Ника" перенесли на 2023 год
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Церемония вручения национальной кинематографической премии "Ника" перенесена на 2023 год, сообщил РИА Новости режиссер Юлий Гусман.
"Мне кажется, что "Ника" была придумана как веселый праздник, и превращать его в просто формальное вручение или какое-то академическое (мероприятие, — Прим. ред.) всегда не хочется. Поэтому мы хотим, чтобы традиции "Ники" продолжались, и, в общем, как было во время ковида, мы проведем (церемонию, - Прим. ред.), наверное, в следующем году, сразу вручим за два года", — сказал Гусман.
Также он отметил, что сама "работа "Ники" продолжается".
Национальная кинематографическая премия "Ника" учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Победители определяются путем тайного голосования членов Академии кинематографических искусств и получают приз-статуэтку крылатой древнегреческой богини Ники.