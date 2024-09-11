https://ria.ru/20240911/maslyakov-1971957649.html

В "Планете КВН" пройдет прощание с Масляковым

В "Планете КВН" пройдет прощание с Масляковым - РИА Новости, 11.09.2024

В "Планете КВН" пройдет прощание с Масляковым

Прощание с легендарным телеведущим "Клуба веселых и находчивых", заслуженным деятелем искусств РФ Александром Масляковым пройдет в концертном зале "Планета КВН" РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T00:30

2024-09-11T00:30

2024-09-11T00:30

умер александр масляков

александр масляков

владимир путин

ирина волк

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Прощание с легендарным телеведущим "Клуба веселых и находчивых", заслуженным деятелем искусств РФ Александром Масляковым пройдет в концертном зале "Планета КВН" в среду с 10.00 до 13.00. Масляков скончался 8 сентября на 83-м году жизни. Президент России Владимир Путин в соболезнованиях родным и близким Маслякова отметил, что он был человеком многогранного таланта, преданным своему делу и призванию. По словам Путина, Масляков олицетворял отечественное телевидение, определял его облик. Представитель МВД РФ Ирина Волк, вспоминая телеведущего, подчеркнула, что Масляков более 60 лет не просто работал на телевидении, а говорил с каждой семьей в России с экранов телевизоров. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст назвал уход Маслякова горькой утратой для всей страны, отметив, что без него трудно представить себе телевидение. Соболезнования в связи с кончиной легендарного телеведущего КВН направили спикер Госдумы Вячеслав Володин, телеведущий и режиссер Юлий Гусман, глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, мэр Москвы Сергей Собянин, а также культурные деятели, среди которых Николай Цискаридзе, Эдгард Запашный, Ольга Бузова, Дмитрий Нагиев, Александр Олешко и другие. Бывшие игроки КВН Гарик Харламов и Павел Воля почтили память Александра Маслякова на съемках программы Comedy Club и поблагодарили его за то, что под его руководством полюбили шутки. После церемонии прощания бессменного ведущего КВН похоронят на Новодевичьем кладбище. Ранее в окружении телеведущего сообщили РИА Новости, что место захоронения будет располагаться рядом с могилами диктора Игоря Кириллова и актрисы Элины Быстрицкой.

https://ria.ru/20240909/maslyakov-1971670732.html

https://ria.ru/20240909/putin-1971583814.html

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умер александр масляков, александр масляков, владимир путин, ирина волк