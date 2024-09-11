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В "Планете КВН" пройдет прощание с Масляковым - РИА Новости, 11.09.2024
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00:30 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/maslyakov-1971957649.html
В "Планете КВН" пройдет прощание с Масляковым
В "Планете КВН" пройдет прощание с Масляковым - РИА Новости, 11.09.2024
В "Планете КВН" пройдет прощание с Масляковым
Прощание с легендарным телеведущим "Клуба веселых и находчивых", заслуженным деятелем искусств РФ Александром Масляковым пройдет в концертном зале "Планета КВН" РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T00:30
2024-09-11T00:30
умер александр масляков
александр масляков
владимир путин
ирина волк
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Прощание с легендарным телеведущим "Клуба веселых и находчивых", заслуженным деятелем искусств РФ Александром Масляковым пройдет в концертном зале "Планета КВН" в среду с 10.00 до 13.00. Масляков скончался 8 сентября на 83-м году жизни. Президент России Владимир Путин в соболезнованиях родным и близким Маслякова отметил, что он был человеком многогранного таланта, преданным своему делу и призванию. По словам Путина, Масляков олицетворял отечественное телевидение, определял его облик. Представитель МВД РФ Ирина Волк, вспоминая телеведущего, подчеркнула, что Масляков более 60 лет не просто работал на телевидении, а говорил с каждой семьей в России с экранов телевизоров. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст назвал уход Маслякова горькой утратой для всей страны, отметив, что без него трудно представить себе телевидение. Соболезнования в связи с кончиной легендарного телеведущего КВН направили спикер Госдумы Вячеслав Володин, телеведущий и режиссер Юлий Гусман, глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, мэр Москвы Сергей Собянин, а также культурные деятели, среди которых Николай Цискаридзе, Эдгард Запашный, Ольга Бузова, Дмитрий Нагиев, Александр Олешко и другие. Бывшие игроки КВН Гарик Харламов и Павел Воля почтили память Александра Маслякова на съемках программы Comedy Club и поблагодарили его за то, что под его руководством полюбили шутки. После церемонии прощания бессменного ведущего КВН похоронят на Новодевичьем кладбище. Ранее в окружении телеведущего сообщили РИА Новости, что место захоронения будет располагаться рядом с могилами диктора Игоря Кириллова и актрисы Элины Быстрицкой.
https://ria.ru/20240909/maslyakov-1971670732.html
https://ria.ru/20240909/putin-1971583814.html
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умер александр масляков, александр масляков, владимир путин, ирина волк
Умер Александр Масляков, Александр Масляков, Владимир Путин, Ирина Волк
В "Планете КВН" пройдет прощание с Масляковым

В "Планете КВН" 11 сентября пройдет прощание с Масляковым

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЦветы в память о ведущем Александре Маслякове у молодежного центра "Планета КВН"
Цветы в память о ведущем Александре Маслякове у молодежного центра Планета КВН - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Цветы в память о ведущем Александре Маслякове у молодежного центра "Планета КВН". Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Прощание с легендарным телеведущим "Клуба веселых и находчивых", заслуженным деятелем искусств РФ Александром Масляковым пройдет в концертном зале "Планета КВН" в среду с 10.00 до 13.00.
Масляков скончался 8 сентября на 83-м году жизни.
Президент Международного союза Клуба веселых и находчивых Александр Масляков - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
На съемках Comedy Club почтили память Александра Маслякова
9 сентября, 17:54
Президент России Владимир Путин в соболезнованиях родным и близким Маслякова отметил, что он был человеком многогранного таланта, преданным своему делу и призванию. По словам Путина, Масляков олицетворял отечественное телевидение, определял его облик.
Представитель МВД РФ Ирина Волк, вспоминая телеведущего, подчеркнула, что Масляков более 60 лет не просто работал на телевидении, а говорил с каждой семьей в России с экранов телевизоров.
Гендиректор Первого канала Константин Эрнст назвал уход Маслякова горькой утратой для всей страны, отметив, что без него трудно представить себе телевидение.
Соболезнования в связи с кончиной легендарного телеведущего КВН направили спикер Госдумы Вячеслав Володин, телеведущий и режиссер Юлий Гусман, глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, мэр Москвы Сергей Собянин, а также культурные деятели, среди которых Николай Цискаридзе, Эдгард Запашный, Ольга Бузова, Дмитрий Нагиев, Александр Олешко и другие.
Бывшие игроки КВН Гарик Харламов и Павел Воля почтили память Александра Маслякова на съемках программы Comedy Club и поблагодарили его за то, что под его руководством полюбили шутки.
После церемонии прощания бессменного ведущего КВН похоронят на Новодевичьем кладбище. Ранее в окружении телеведущего сообщили РИА Новости, что место захоронения будет располагаться рядом с могилами диктора Игоря Кириллова и актрисы Элины Быстрицкой.
Президент РФ Владимир Путин и президент Международного союза Клуба веселых и находчивых Александр Масляков во время церемонии вручения государственных наград - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Путин и Масляков хорошо знали друг друга, заявил Песков
9 сентября, 12:58
 
Умер Александр МасляковАлександр МасляковВладимир ПутинИрина Волк
 
 
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