Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210414/buzova-1728215614.html
После ухода из "Дома-2" у Бузовой сбылась мечта детства
После ухода из "Дома-2" у Бузовой сбылась мечта детства
Ольга Бузова сообщила в Instagram о том, что вошла в состав жюри Высшей лиги КВН. Телеведущая поделилась этой новостью вскоре после заявления об окончательном... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T15:16
2021-04-14T15:16
детство
мечта
юлий гусман
александр масляков
шоубиз
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
квн
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604295553_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_29eaa4818fa716e46cca45b2711da8fa.jpg
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Ольга Бузова сообщила в Instagram о том, что вошла в состав жюри Высшей лиги КВН. Телеведущая поделилась этой новостью вскоре после заявления об окончательном уходе из реалити-шоу "Дом-2", которому она посвятила 17 лет.Ольга призналась, что с детства была увлечена этой телеигрой на Первом канале и мечтала хотя бы попасть в зал в качестве зрителя.Сейчас же певица и телеведущая не просто попала в зал, но и стала одним из членов жюри. В каком именно из выпусков КВН появится экс-ведущая "Дома-2", пока неизвестно.
https://ria.ru/20210413/buzova-1728072548.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604295553_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c6e6e254f7988c0f41a52aeaf19c12bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
детство, мечта, юлий гусман, александр масляков, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, квн, ольга бузова

После ухода из "Дома-2" у Бузовой сбылась мечта детства

15:16 14.04.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМузыкальная премия "Жара Music Awards"
Музыкальная премия Жара Music Awards - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Ольга Бузова сообщила в Instagram о том, что вошла в состав жюри Высшей лиги КВН. Телеведущая поделилась этой новостью вскоре после заявления об окончательном уходе из реалити-шоу "Дом-2", которому она посвятила 17 лет.
Ольга призналась, что с детства была увлечена этой телеигрой на Первом канале и мечтала хотя бы попасть в зал в качестве зрителя.
"У нас была традиция в Санкт-Петербурге смотреть это шоу всей семьей. Мы собирались, смеялись, а на следующий день цитировали шутки из КВН в школе. Я мечтала хотя бы просто оказаться в этом легендарное зале и увидеть своими глазами это все", — поделилась она воспоминаниями.
Сейчас же певица и телеведущая не просто попала в зал, но и стала одним из членов жюри.

"Я оказалась в жюри КВН. Рядом со мной был Юлий Соломонович Гусман. На сцене, по традиции, стоял Александр Васильевич Масляков. Когда он вышел на сцену и объявил начало игры, у меня аж мурашки побежали", — призналась Бузова.

В каком именно из выпусков КВН появится экс-ведущая "Дома-2", пока неизвестно.
Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
13 апреля, 14:38Шоубиз
Ольга Бузова сообщила, что окончательно покидает "Дом-2"
 
ШоубиздетствомечтаЮлий ГусманАлександр МасляковШоу-бизнесЗнаменитостизвездыКВНОльга Бузова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Назван способ избавиться от морщин курильщика
04:04Кинолог посоветовал не оставлять собак на привязи перед магазином
03:58Bloomberg: США намерены выслать десять российских дипломатов
03:53Ростех разрабатывает легкую колесную РСЗО 80-милиметрового калибра
03:36Глава ОСК рассказал о проблемах с проектом эсминца "Лидер"
03:35Президент Аргентины высоко оценил "Спутник V" после болезни
03:28Politico: военные в США выступали за сохранение присутствия в Афганистане
03:27Кравчук объяснил слова о готовности стрелять "по людям с флагами России"
03:15Эксперт предупредил об обмане с проверкой газа
03:15Ученые обнаружили "горячие точки" в мозге, указывающие на признаки рака
03:09В России хотят разработать систему жизнеобеспечения экипажа лунной базы
03:00В России создали качественный и дешевый бензин из отходов газодобычи
02:43На приморца завели дело за поджог дома с маленьким ребенком внутри
02:42Адвокат рассказал о событиях накануне убийства вора в законе в Москве
02:39В МЧС предупредили об опасности весеннего льда
02:15Юрист напомнил о старых и новых запретах для дачников
02:10Названы опасные для мужчин продукты
01:19Экс-замглавы СБУ предрек Зеленскому импичмент "из-за его гражданства"
01:16Ряд стран Запада призвали Россию к деэскалации в Украине
01:15Финансист объяснил способ накоплений по принципу снежного кома
Лента новостейМолния