https://ria.ru/20210414/buzova-1728215614.html
После ухода из "Дома-2" у Бузовой сбылась мечта детства
После ухода из "Дома-2" у Бузовой сбылась мечта детства
Ольга Бузова сообщила в Instagram о том, что вошла в состав жюри Высшей лиги КВН. Телеведущая поделилась этой новостью вскоре после заявления об окончательном... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T15:16
2021-04-14T15:16
2021-04-14T15:16
детство
мечта
юлий гусман
александр масляков
шоубиз
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
квн
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604295553_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_29eaa4818fa716e46cca45b2711da8fa.jpg
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Ольга Бузова сообщила в Instagram о том, что вошла в состав жюри Высшей лиги КВН. Телеведущая поделилась этой новостью вскоре после заявления об окончательном уходе из реалити-шоу "Дом-2", которому она посвятила 17 лет.Ольга призналась, что с детства была увлечена этой телеигрой на Первом канале и мечтала хотя бы попасть в зал в качестве зрителя.Сейчас же певица и телеведущая не просто попала в зал, но и стала одним из членов жюри. В каком именно из выпусков КВН появится экс-ведущая "Дома-2", пока неизвестно.
https://ria.ru/20210413/buzova-1728072548.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604295553_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c6e6e254f7988c0f41a52aeaf19c12bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
детство, мечта, юлий гусман, александр масляков, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, квн, ольга бузова