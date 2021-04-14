https://ria.ru/20210414/buzova-1728215614.html

После ухода из "Дома-2" у Бузовой сбылась мечта детства

После ухода из "Дома-2" у Бузовой сбылась мечта детства

Ольга Бузова сообщила в Instagram о том, что вошла в состав жюри Высшей лиги КВН. Телеведущая поделилась этой новостью вскоре после заявления об окончательном... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T15:16

2021-04-14T15:16

2021-04-14T15:16

детство

мечта

юлий гусман

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шоубиз

шоу-бизнес

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квн

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Ольга Бузова сообщила в Instagram о том, что вошла в состав жюри Высшей лиги КВН. Телеведущая поделилась этой новостью вскоре после заявления об окончательном уходе из реалити-шоу "Дом-2", которому она посвятила 17 лет.Ольга призналась, что с детства была увлечена этой телеигрой на Первом канале и мечтала хотя бы попасть в зал в качестве зрителя.Сейчас же певица и телеведущая не просто попала в зал, но и стала одним из членов жюри. В каком именно из выпусков КВН появится экс-ведущая "Дома-2", пока неизвестно.

https://ria.ru/20210413/buzova-1728072548.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

детство, мечта, юлий гусман, александр масляков, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, квн, ольга бузова