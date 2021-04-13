Ольга Бузова сообщила, что окончательно покидает "Дом-2"
14:38 13.04.2021 (обновлено: 14:41 13.04.2021)
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова сообщила в Instagram о том, что не будет вести обновленное реалити-шоу "Дом-2".
"Моя история в "Дом-2" закончена. На днях начались новые съемки реалити-шоу. Но скажу вам сразу — без меня. После долгих раздумий я все же решила покинуть шоу “Дом-2”, с которым провела 17 лет своей жизни", — написала Бузова.
По словам 35-летней ведущей, участие в проекте было для нее не просто шоу, а целой жизнью. Она попала в "Дом-2" в возрасте 18 лет и сразу стала одной из самых ярких участниц, а затем — ведущей реалити.
Точную причину ухода из шоу Ольга не назвала, но написала, что "должна идти дальше", и надеется, что поклонники поймут ее правильно.
"Сейчас пишу этот текст и реву... Но я должна идти дальше! 12.04.2021 года моя история, моя эпоха, моя жизнь, связанная с реалити-шоу “Дом-2”, официально закончилась. Я покидаю шоу как участница и как ведущая", — сообщила она.
В комментариях большинство пользователей поддержали решение Бузовой. "Олечка, все что ни делается, — все к лучшему", "Ты достойна большего и лучшего. Нужно двигаться дальше", "Мудрое решение. Только вперед!" — написали ей поклонники.
Ранее стало известно, что телеканал "Ю" перезапускает проект после того, как в декабре прошлого года ТНТ объявил о закрытии шоу. Вести реалити будут Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов.
Проект "Дом-2. Новая любовь" должен выйти в эфир 19 апреля.