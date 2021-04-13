https://ria.ru/20210413/buzova-1728072548.html

Ольга Бузова сообщила, что окончательно покидает "Дом-2"

Ольга Бузова сообщила, что окончательно покидает "Дом-2"

Певица и телеведущая Ольга Бузова сообщила в Instagram о том, что не будет вести обновленное реалити-шоу "Дом-2". РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T14:38

2021-04-13T14:38

2021-04-13T14:41

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова сообщила в Instagram о том, что не будет вести обновленное реалити-шоу "Дом-2".По словам 35-летней ведущей, участие в проекте было для нее не просто шоу, а целой жизнью. Она попала в "Дом-2" в возрасте 18 лет и сразу стала одной из самых ярких участниц, а затем — ведущей реалити. Точную причину ухода из шоу Ольга не назвала, но написала, что "должна идти дальше", и надеется, что поклонники поймут ее правильно.В комментариях большинство пользователей поддержали решение Бузовой. "Олечка, все что ни делается, — все к лучшему", "Ты достойна большего и лучшего. Нужно двигаться дальше", "Мудрое решение. Только вперед!" — написали ей поклонники. Ранее стало известно, что телеканал "Ю" перезапускает проект после того, как в декабре прошлого года ТНТ объявил о закрытии шоу. Вести реалити будут Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов. Проект "Дом-2. Новая любовь" должен выйти в эфир 19 апреля.

https://ria.ru/20210405/dom2-1604286884.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, ольга орлова, ксения бородина, шоу-бизнес, ольга бузова