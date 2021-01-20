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Шоубиз
https://ria.ru/20210120/buzova-1592896913.html
Кто она вообще такая? Феномен Ольги Бузовой
Кто она вообще такая? Феномен Ольги Бузовой
Сегодня Ольге Бузовой исполняется 35. И вот уже 16 лет она на слуху даже у тех, кто ни разу не смотрел "Дом-2", не слышал песен в ее исполнении и не подписан на РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T08:00
2021-01-20T08:00
шоу-бизнес
шоубиз
знаменитости
звезды
ольга бузова
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости, Лариса Худикова. Сегодня Ольге Бузовой исполняется 35. И вот уже 16 лет она на слуху даже у тех, кто ни разу не смотрел "Дом-2", не слышал песен в ее исполнении и не подписан на Instagram. О феномене звезды российского шоу-бизнеса, которая сделала себя сама, ­— в материале РИА Новости."Вторая после Путина"?Несколько лет назад появились рейтинги, после публикации которых в соцсетях писали, что по популярности Ольга — "вторая после Путина".Конечно, это не совсем так, однако, по данным "Медиалогии", Бузова действительно входит в топ-50 самых известных российских персон 2020 года. Хотя многие музыканты и продюсеры считают, что у нее нет голоса, а своей популярностью она обязана исключительно грамотному пиару.Но факт есть факт: когда 18-летняя Ольга в 2004-м стала участницей "Дома-2", а через четыре года — ведущей, рейтинг программы зашкаливал.Еще несколько лет назад в магазине можно было услышать, как молодые женщины просят "обслужить поскорее, потому что сейчас начнется "Дом-2".В то же время у программы много недоброжелателей, считающих, что молодежи на этом шоу преподносили фальшивые ценности.В частности, продюсер Максим Фадеев назвал происходившее там "тотальной ложью".Как бы то ни было, "Дом-2" на ТНТ — яркий эпизод истории российского ТВ. И успехом это шоу обязано не в последнюю очередь именно Бузовой.Не так глупа, как кажетсяВ недавнем большом интервью Лауре Джугелия Ольга вспоминала, как студенткой дневного отделения геофака Санкт-Петербургского университета она ездила на съемки "Дома-2", совмещая их с учебой.Университет Бузова окончила с красным дипломом, хотя разрывалась между двумя столицами. Она владеет английским и немецким, с легкостью жонглирует сложными геологическими терминами.Успех в Instagram: Пэрис Хилтон отдыхаетВ интервью Ольга рассказала, как пришла в эту соцсеть — намного позже многих известных подруг и коллег по телевидению. Это было восемь лет назад. Однако и здесь Бузова стала звездой практически молниеносно.По ее словам, она наблюдала, как растет число подписчиков, и помнит тот день, когда их стало больше, чем у Пэрис Хилтон.Сейчас у американской звезды в Instagram около 14 миллионов фолловеров, а у Бузовой — почти 23 миллиона.Осенью прошлого года Ольга получила сразу два сертификата от Книги рекордов России: за самое большое количество подписчиков на территории России и СНГ и как самая влиятельная девушка в Instagram.Без страха выглядеть смешнойКогда Ольга Бузова запела, многие потешались и были уверены, что вот тут-то у нее точно ничего не выйдет — поскольку нет "ни слуха, ни голоса". И вновь ошиблись: в 2017-м она выпустила дебютный студийный альбом "Под звуки поцелуев", который практически сразу попал на первую строчку в ITunes России.Впрочем, о том, что Бузова "ни разу не певица", ей пишут в соцсетях до сих пор. Так было и в конце минувшего года, когда в соцсетях появилось видео, на котором Ольга вместе с Филиппом Киркоровым пытается исполнить песню Аллы Пугачевой, но очевидно не попадает в ноты.Ее сильно критиковали за недавний клип "Колбаса". "Дичь", "полное днище", "Бузова удивила, ширпотреб прет". Так — и более резко — высказывались в соцсетях."Грудь покинула чат"Много насмешек и откровенных издевательств и в комментариях к фотографиям Ольги. Особенно к тем, где она в купальниках или откровенных платьях."Лицо как искусственное", "как говорится, сколько "Жигули" не тюнингуй, БМВ не получится", "улыбка уже навсегда автоматом", "грудь покинула чат" — лишь малая часть негативных отзывов под одним из недавних снимков Ольги.Но Бузова к насмешкам давно привыкла. И правда: что значит для телезвезды мнение хейтеров, если ее откровенные фото печатает Playboy?К успеху — через синяки и кровавые мозолиПоднимаясь по лестнице успеха, рано или поздно можно упасть — и будет больно. Однако пока падения Бузовой буквальные, а не метафорические. Для шоу "Ледниковый период" она тренировалась по шесть часов в день. Падала, разбивала колени, натирала пальцы — по ее словам, до кровавых мозолей. И даже выступала с переломами, о которых никому не говорила.Ольга признается, что она боролась на этой программе за победу, как за олимпийское золото, но в итоге получила большой стресс, который усугубился тем, что в этот же период стало известно о болезни ее младшей сестры."Бывает уязвимой и ранимой"О феномене Ольги Бузовой рассуждают многие. И искренне недоумевают: как девушка из обычной петербургской семьи без выдающихся форм Ким Кардашьян и не будучи профессиональной певицей стала одной из самых известных в мире шоу-бизнеса?Клинический психолог Марина Григорьева, работавшая научным сотрудником Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского, из профессионального интереса иногда смотрела "Дом-2".Описывая в беседе с РИА Новости психотип Ольги Бузовой, она отмечает основные черты, позволяющие ей неизменно добиваться успеха.Может показаться, что Ольге все дается легко и просто. Эту видимую легкость создает такая особенность характера, как ригидность (в понимании психологии) —­ самый энергетический тип личности, поясняет специалист."Благодаря этому Ольга активна, решительна, трудоспособна, упорна и вынослива. Она ориентирована на успех, а не на избегание неудач. Это же помогает справляться с трудностями", ­— добавляет психолог.Бузова как инфоповод"Я — Ольга Бузова! И я стала Ольгой Бузовой!", "Я сама — инфоповод": такие фразы нередко можно услышать от телеведущей.Впрочем, возможно, это еще и легкий троллинг недоброжелателей, которых она постоянно провоцирует на очередное бурное обсуждение ее персоны.Тем более что даже нападки хейтеров идут на пользу, поддерживая высокий рейтинг упоминаний ее имени в СМИ и соцсетях.
https://radiosputnik.ria.ru/20201218/dom2-1589976304.html
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шоу-бизнес, знаменитости, звезды, ольга бузова

Кто она вообще такая? Феномен Ольги Бузовой

08:00 20.01.2021
 
© Фото : @buzova86/InstagramОльга Бузова
Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© Фото : @buzova86/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости, Лариса Худикова. Сегодня Ольге Бузовой исполняется 35. И вот уже 16 лет она на слуху даже у тех, кто ни разу не смотрел "Дом-2", не слышал песен в ее исполнении и не подписан на Instagram. О феномене звезды российского шоу-бизнеса, которая сделала себя сама, ­— в материале РИА Новости.

"Вторая после Путина"?

Несколько лет назад появились рейтинги, после публикации которых в соцсетях писали, что по популярности Ольга — "вторая после Путина".
Конечно, это не совсем так, однако, по данным "Медиалогии", Бузова действительно входит в топ-50 самых известных российских персон 2020 года. Хотя многие музыканты и продюсеры считают, что у нее нет голоса, а своей популярностью она обязана исключительно грамотному пиару.
Но факт есть факт: когда 18-летняя Ольга в 2004-м стала участницей "Дома-2", а через четыре года — ведущей, рейтинг программы зашкаливал.
Еще несколько лет назад в магазине можно было услышать, как молодые женщины просят "обслужить поскорее, потому что сейчас начнется "Дом-2".
В то же время у программы много недоброжелателей, считающих, что молодежи на этом шоу преподносили фальшивые ценности.
В частности, продюсер Максим Фадеев назвал происходившее там "тотальной ложью".

"На этих надутых губах, носах, скулах, фальшивых волосах выросло целое поколение, которому кажется, что фальшивый нос и фальшивые губы — это красиво", — сказал Фадеев, не скрывая радости по поводу закрытия программы.

Как бы то ни было, "Дом-2" на ТНТ — яркий эпизод истории российского ТВ. И успехом это шоу обязано не в последнюю очередь именно Бузовой.
Баннер шоу Дом 2 на телеканале ТНТ - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря 2020, 20:34
"Прощай, легенда". Бузова и Бородина высказались о закрытии "Дома-2"

Не так глупа, как кажется

В недавнем большом интервью Лауре Джугелия Ольга вспоминала, как студенткой дневного отделения геофака Санкт-Петербургского университета она ездила на съемки "Дома-2", совмещая их с учебой.
Университет Бузова окончила с красным дипломом, хотя разрывалась между двумя столицами. Она владеет английским и немецким, с легкостью жонглирует сложными геологическими терминами.
Ольга Бузова - О Даве, конфликте с Самбурской и травмах на Ледниковом периоде - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
29 декабря 2020, 00:25Шоубиз
Ольга Бузова объяснила, почему ее считают "глупой"

Успех в Instagram: Пэрис Хилтон отдыхает

В интервью Ольга рассказала, как пришла в эту соцсеть — намного позже многих известных подруг и коллег по телевидению. Это было восемь лет назад. Однако и здесь Бузова стала звездой практически молниеносно.
По ее словам, она наблюдала, как растет число подписчиков, и помнит тот день, когда их стало больше, чем у Пэрис Хилтон.
Сейчас у американской звезды в Instagram около 14 миллионов фолловеров, а у Бузовой — почти 23 миллиона.
Осенью прошлого года Ольга получила сразу два сертификата от Книги рекордов России: за самое большое количество подписчиков на территории России и СНГ и как самая влиятельная девушка в Instagram.
Певица Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
17 октября 2020, 09:05Шоубиз
Ольга Бузова вошла в Книгу рекордов России

Без страха выглядеть смешной

Когда Ольга Бузова запела, многие потешались и были уверены, что вот тут-то у нее точно ничего не выйдет — поскольку нет "ни слуха, ни голоса". И вновь ошиблись: в 2017-м она выпустила дебютный студийный альбом "Под звуки поцелуев", который практически сразу попал на первую строчку в ITunes России.
Впрочем, о том, что Бузова "ни разу не певица", ей пишут в соцсетях до сих пор. Так было и в конце минувшего года, когда в соцсетях появилось видео, на котором Ольга вместе с Филиппом Киркоровым пытается исполнить песню Аллы Пугачевой, но очевидно не попадает в ноты.
Ее сильно критиковали за недавний клип "Колбаса". "Дичь", "полное днище", "Бузова удивила, ширпотреб прет". Так — и более резко — высказывались в соцсетях.

"Грудь покинула чат"

Много насмешек и откровенных издевательств и в комментариях к фотографиям Ольги. Особенно к тем, где она в купальниках или откровенных платьях.
"Лицо как искусственное", "как говорится, сколько "Жигули" не тюнингуй, БМВ не получится", "улыбка уже навсегда автоматом", "грудь покинула чат" — лишь малая часть негативных отзывов под одним из недавних снимков Ольги.
Но Бузова к насмешкам давно привыкла. И правда: что значит для телезвезды мнение хейтеров, если ее откровенные фото печатает Playboy?

К успеху — через синяки и кровавые мозоли

Поднимаясь по лестнице успеха, рано или поздно можно упасть — и будет больно. Однако пока падения Бузовой буквальные, а не метафорические. Для шоу "Ледниковый период" она тренировалась по шесть часов в день. Падала, разбивала колени, натирала пальцы — по ее словам, до кровавых мозолей. И даже выступала с переломами, о которых никому не говорила.
Ольга признается, что она боролась на этой программе за победу, как за олимпийское золото, но в итоге получила большой стресс, который усугубился тем, что в этот же период стало известно о болезни ее младшей сестры.
Ольга Бузова и Татьяна Навка - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря 2020, 14:23
"Ей тяжелее остальных". Навка восхитилась трудолюбием Бузовой на льду

"Бывает уязвимой и ранимой"

О феномене Ольги Бузовой рассуждают многие. И искренне недоумевают: как девушка из обычной петербургской семьи без выдающихся форм Ким Кардашьян и не будучи профессиональной певицей стала одной из самых известных в мире шоу-бизнеса?
Клинический психолог Марина Григорьева, работавшая научным сотрудником Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского, из профессионального интереса иногда смотрела "Дом-2".
Описывая в беседе с РИА Новости психотип Ольги Бузовой, она отмечает основные черты, позволяющие ей неизменно добиваться успеха.
Телеведущая, певица Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
13 января, 13:57Шоубиз
"Не Анна Нетребко": Ольга Бузова оценила свои вокальные данные

"Она чувствует малейшие колебания в поведении и реакциях других людей и сама бывает уязвимой и ранимой, ­— говорит психолог. —­ При этом с ней не только очень интересно общаться, но и приятно проводить время".

Может показаться, что Ольге все дается легко и просто. Эту видимую легкость создает такая особенность характера, как ригидность (в понимании психологии) —­ самый энергетический тип личности, поясняет специалист.
"Благодаря этому Ольга активна, решительна, трудоспособна, упорна и вынослива. Она ориентирована на успех, а не на избегание неудач. Это же помогает справляться с трудностями", ­— добавляет психолог.

Бузова как инфоповод

"Я — Ольга Бузова! И я стала Ольгой Бузовой!", "Я сама — инфоповод": такие фразы нередко можно услышать от телеведущей.
Впрочем, возможно, это еще и легкий троллинг недоброжелателей, которых она постоянно провоцирует на очередное бурное обсуждение ее персоны.
Тем более что даже нападки хейтеров идут на пользу, поддерживая высокий рейтинг упоминаний ее имени в СМИ и соцсетях.
Фотография из Instagram-аккаунта Давида Манукяна - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
12 января, 03:42Шоубиз
Сваха Сябитова прокомментировала свадьбу Бузовой и Манукяна
 
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