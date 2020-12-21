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Максим Фадеев объяснил, почему рад закрытию "Дома-2"
Максим Фадеев объяснил, почему рад закрытию "Дома-2"
Продюсер Максим Фадеев разместил в Instagram пост, в котором высказался по поводу закрытия телепроекта "Дом-2". РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T13:56
2020-12-21T13:56
2020-12-21T14:00
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Продюсер Максим Фадеев разместил в Instagram пост, в котором высказался по поводу закрытия телепроекта "Дом-2". По словам музыканта, он "делал все для того, чтобы это случилось", и очень обрадовался новости о том, что это реалити-шоу больше транслировать не будут.Продюсер добавил, что когда случайно натыкался на выпуски "Дома-2", всегда хотел пообщаться с создателями этого проекта и "посмотреть им в глаза". Его возмущало, что молодежь насильно заставляли верить в "фальшивые любовные интриги и отношения". "Там же нет правды ни в чем. Это тотальная ложь. И этой ложью нас кормили, как сладкой ватой. И вот на этих надутых губах, носах, скулах, фальшивых волосах выросло целое поколение, которому кажется, что фальшивый нос и фальшивые губы – это красиво. Потому что вот эти вот, сидящие у костерка, рассуждали о том, что это красиво", – уверен Максим Фадеев. Он также отметил, что не хочет, чтобы детей и подростков с неокрепшей психикой "учили" жизни люди, подобные участникам "телестройки".По его мнению, именно из-за таких проектов, как "Дом-2", которые буквально "разлагают общество", потом появляются блогеры вроде Mellstroy (он в прямом эфире избил свою девушку. – Прим. ред.).В конце прошлой недели ТНТ объявил о закрытии реалити-шоу "Дом-2", которое выходило в эфир с 2004 года. Двухчасовой финальный выпуск покажут 30 декабря. Позже генеральный директор "Дома-2" Александр Расторгуев заявил, что шоу "не закрывается, а заканчивает свой выход на канале ТНТ". Его слова подтвердил и ведущий Влад Кадони. Он опубликовал в Instagram пост, в котором пообещал "удивить" зрителей продолжением. "Мы расстаемся с ТНТ, но не расстаемся со своей аудиторией. "Дом-2" на ТНТ — это целая эпоха. "Дом-2" — это вечность", — написал Кадони.
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знаменитости, максим фадеев, звезды
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости
. Продюсер Максим Фадеев разместил
в Instagram пост, в котором высказался по поводу закрытия телепроекта "Дом-2".
По словам музыканта, он "делал все для того, чтобы это случилось", и очень обрадовался новости о том, что это реалити-шоу больше транслировать не будут.
"Наконец-то это случилось", – сказал Фадеев.
Продюсер добавил, что когда случайно натыкался на выпуски "Дома-2", всегда хотел пообщаться с создателями этого проекта и "посмотреть им в глаза". Его возмущало, что молодежь насильно заставляли верить в "фальшивые любовные интриги и отношения".
"Там же нет правды ни в чем. Это тотальная ложь. И этой ложью нас кормили, как сладкой ватой. И вот на этих надутых губах, носах, скулах, фальшивых волосах выросло целое поколение, которому кажется, что фальшивый нос и фальшивые губы – это красиво. Потому что вот эти вот, сидящие у костерка, рассуждали о том, что это красиво", – уверен Максим Фадеев.
Он также отметил, что не хочет, чтобы детей и подростков с неокрепшей психикой "учили" жизни люди, подобные участникам "телестройки".
По его мнению, именно из-за таких проектов, как "Дом-2", которые буквально "разлагают общество", потом появляются блогеры вроде Mellstroy (он в прямом эфире избил
свою девушку. – Прим. ред.).
В конце прошлой недели ТНТ объявил
о закрытии реалити-шоу "Дом-2", которое выходило в эфир с 2004 года. Двухчасовой финальный выпуск покажут 30 декабря.
Позже генеральный директор "Дома-2" Александр Расторгуев заявил
, что шоу "не закрывается, а заканчивает свой выход на канале ТНТ". Его слова подтвердил и ведущий Влад Кадони. Он опубликовал
в Instagram пост, в котором пообещал "удивить" зрителей продолжением.
"Мы расстаемся с ТНТ, но не расстаемся со своей аудиторией. "Дом-2" на ТНТ — это целая эпоха. "Дом-2" — это вечность", — написал Кадони.