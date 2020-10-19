https://ria.ru/20201019/bloger-1580477757.html
Российский блогер разбил лицо девушке в прямом эфире
Популярный блогер Mellstroy (настоящее имя — Андрей Бурим) разбил лицо девушке в прямом эфире. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T13:47
2020-10-19T13:47
2020-10-19T17:06
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580474346_0:0:1251:703_1400x0_80_0_0_fcf0bd438104132fea06393b58dc225b.png
<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> Популярный блогер Mellstroy (настоящее имя — Андрей Бурим) разбил лицо девушке в прямом эфире.Mellstroy вел стрим вместе с cyberbabe (Аленой Ефремовой) и еще одной девушкой.Во время эфира Ефремова попросила Бурима раздеться перед камерой, так как он, по ее словам, раньше хвастался красивой фигурой. Блогер закричал, что не говорил такого, схватил девушку за голову, несколько раз ударил о стол, а затем вытолкнул из кадра. Позже Ефремова опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/_cyberbabe_/" target="_blank" rel="nofollow noopener">инстаграме</a> фото, на котором видна кровь на губах и зубах.Она призвала всех, кто пострадал от рук Бурима, присоединиться к коллективному иску.
https://ria.ru/20200904/rozygrysh-1576785134.html
agent_anonimus
А что, нормальных людей не осталось? Блохеры всякие и новости о них... Где он популярен? Лично я о нем первый раз услышал, да и то, лучше бы я этого не знал.
372
Андрей Иванов
Даже не знаю, кто хуже - эти существа или те, кто им "популярность" обеспечивает?
363
126
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580474346_0:0:937:703_1400x0_80_0_0_769f2cda8035bbbc97cfd1f1129ddcbe.png
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Популярный блогер Mellstroy (настоящее имя — Андрей Бурим) разбил лицо девушке в прямом эфире.
Mellstroy вел стрим вместе с cyberbabe (Аленой Ефремовой) и еще одной девушкой.
Во время эфира Ефремова попросила Бурима раздеться перед камерой, так как он, по ее словам, раньше хвастался красивой фигурой. Блогер закричал, что не говорил такого, схватил девушку за голову, несколько раз ударил о стол, а затем вытолкнул из кадра.
Позже Ефремова опубликовала в инстаграме
фото, на котором видна кровь на губах и зубах.
"В моем рту кровавое месиво из железа, крови и кусков кожи. Нахожусь в состоянии аффекта, конечности трясет, голова раскалывается при любом повороте/движении", — написала она.
Она призвала всех, кто пострадал от рук Бурима, присоединиться к коллективному иску.