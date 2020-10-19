Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201019/bloger-1580477757.html
Российский блогер разбил лицо девушке в прямом эфире
Популярный блогер Mellstroy (настоящее имя — Андрей Бурим) разбил лицо девушке в прямом эфире. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T13:47
2020-10-19T17:06
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580474346_0:0:1251:703_1400x0_80_0_0_fcf0bd438104132fea06393b58dc225b.png
<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> Популярный блогер Mellstroy (настоящее имя — Андрей Бурим) разбил лицо девушке в прямом эфире.Mellstroy вел стрим вместе с cyberbabe (Аленой Ефремовой) и еще одной девушкой.Во время эфира Ефремова попросила Бурима раздеться перед камерой, так как он, по ее словам, раньше хвастался красивой фигурой. Блогер закричал, что не говорил такого, схватил девушку за голову, несколько раз ударил о стол, а затем вытолкнул из кадра. Позже Ефремова опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/_cyberbabe_/" target="_blank" rel="nofollow noopener">инстаграме</a> фото, на котором видна кровь на губах и зубах.Она призвала всех, кто пострадал от рук Бурима, присоединиться к коллективному иску.
https://ria.ru/20200904/rozygrysh-1576785134.html
А что, нормальных людей не осталось? Блохеры всякие и новости о них... Где он популярен? Лично я о нем первый раз услышал, да и то, лучше бы я этого не знал.
372
Даже не знаю, кто хуже - эти существа или те, кто им "популярность" обеспечивает?
363
126
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580474346_0:0:937:703_1400x0_80_0_0_769f2cda8035bbbc97cfd1f1129ddcbe.png
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия

Российский блогер разбил лицо девушке в прямом эфире

13:47 19.10.2020 (обновлено: 17:06 19.10.2020)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Популярный блогер Mellstroy (настоящее имя — Андрей Бурим) разбил лицо девушке в прямом эфире.
Mellstroy вел стрим вместе с cyberbabe (Аленой Ефремовой) и еще одной девушкой.
Блогер разыграл свою девушку и шокировал подписчиков - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября, 15:38
Блогер разыграл девушку в ванне с красителем и шокировал подписчиков
Во время эфира Ефремова попросила Бурима раздеться перед камерой, так как он, по ее словам, раньше хвастался красивой фигурой. Блогер закричал, что не говорил такого, схватил девушку за голову, несколько раз ударил о стол, а затем вытолкнул из кадра.
Позже Ефремова опубликовала в инстаграме фото, на котором видна кровь на губах и зубах.

"В моем рту кровавое месиво из железа, крови и кусков кожи. Нахожусь в состоянии аффекта, конечности трясет, голова раскалывается при любом повороте/движении", — написала она.

Она призвала всех, кто пострадал от рук Бурима, присоединиться к коллективному иску.
 
Обсудить126
Происшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15На Камчатке разрабатывают меры по поддержке морских млекопитающих
01:06Глава Росприроднадзора призвала вынести уроки из аварии в Норильске
00:47Адвокат рассказал о готовности Винника отвечать на вопросы в суде
00:41Помпео прокомментировал обвинения в хакерстве в адрес шести россиян
00:35В Госдуму внесли законопроект, разрешающий проводить митинги в масках
00:29Небензя рассказал о проблемах режима прекращения огня в Карабахе
00:17Французский сенатор предложила признать Нагорный Карабах
00:14Эксперты оценили вероятность заразиться коронавирусом в самолете
00:12Опрос показал, в каком городе россияне быстрее всего добираются до работы
00:08В Москве откроется ежегодное заседание Валдайского клуба
00:01Экипаж МКС починил туалет в российском сегменте
23:58"Норникель" заплатил все штрафы за аварию под Норильском
23:54СМИ узнали о планах НАТО построить космический центр в Германии
23:41Трамп согласился сдать тест на COVID-19 перед дебатами с Байденом
23:20Армения заявила, что Карабах сбил пять азербайджанских беспилотников
23:20В Москве умерли еще 49 пациентов с коронавирусом
23:14Цены на подсолнечное масло в России побили рекорд
23:11Сенатор назвал обвинения России в кибератаках "малобюджетным сериалом"
23:05Болтон рассказал об отношении Трампа к Макрону
22:54Голые украинки устроили дебош в поезде
Лента новостейМолния