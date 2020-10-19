https://ria.ru/20201019/bloger-1580477757.html

Российский блогер разбил лицо девушке в прямом эфире

Популярный блогер Mellstroy (настоящее имя — Андрей Бурим) разбил лицо девушке в прямом эфире. РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T13:47

2020-10-19T13:47

2020-10-19T17:06

происшествия

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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> Популярный блогер Mellstroy (настоящее имя — Андрей Бурим) разбил лицо девушке в прямом эфире.Mellstroy вел стрим вместе с cyberbabe (Аленой Ефремовой) и еще одной девушкой.Во время эфира Ефремова попросила Бурима раздеться перед камерой, так как он, по ее словам, раньше хвастался красивой фигурой. Блогер закричал, что не говорил такого, схватил девушку за голову, несколько раз ударил о стол, а затем вытолкнул из кадра. Позже Ефремова опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/_cyberbabe_/" target="_blank" rel="nofollow noopener">инстаграме</a> фото, на котором видна кровь на губах и зубах.Она призвала всех, кто пострадал от рук Бурима, присоединиться к коллективному иску.

https://ria.ru/20200904/rozygrysh-1576785134.html

agent_anonimus А что, нормальных людей не осталось? Блохеры всякие и новости о них... Где он популярен? Лично я о нем первый раз услышал, да и то, лучше бы я этого не знал. 372

Андрей Иванов Даже не знаю, кто хуже - эти существа или те, кто им "популярность" обеспечивает? 363

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия