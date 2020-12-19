https://ria.ru/20201219/realiti-1590048899.html

ТНТ объявил о закрытии реалити-шоу "Дом-2"

ТНТ объявил о закрытии реалити-шоу "Дом-2"

ТНТ объявил о закрытии реалити-шоу "Дом-2", которое выходило в эфир телеканала с 2004 года. РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T16:45

2020-12-19T16:45

2020-12-19T16:50

шоу-бизнес

тнт (телеканал)

общество

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. ТНТ объявил о закрытии реалити-шоу "Дом-2", которое выходило в эфир телеканала с 2004 года.Как сообщили в пресс-службе вещателя, подробности станут известны 23 декабря в 23:00 в эфире ТНТ.Двухчасовой финальный выпуск телепроекта покажут 30 декабря.По словам директора ТНТ Романа Петренко, на замену слоту шоу в 23:00 придет линейка из пять стендап-программ."Мы расстаемся с ТНТ"Как заявил генеральный директор "Дома-2" Александр Расторгуев, шоу "не закрывается, а заканчивает свой выход на канале ТНТ". При этом он не стал раскрывать других деталей.Ведущий телепроекта Влад Кадони пообещал "удивить" зрителей продолжением реалити."Мы расстаемся с ТНТ, но не расстаемся со своей аудиторией. "Дом-2" на ТНТ — это целая эпоха. "Дом-2" — это вечность", — написал телеведущий в Instagram.По его словам, в 2021 году проект заживет "новой жизнью". Кадони подчеркнул, что перемены всегда к лучшему."Никто не умер, не грустите, "Дом-2" не умер!" — заключил он.Новый форматУчастник проекта Алексей Купин также заверил аудиторию, что шоу не перестанут снимать."Дом-2" вы увидите дальше, он будет дальше на ваших экранах, просто не на канале ТНТ", — объяснил он.Виктория Боня, в свою очередь, сообщила, что вновь примет участие в съемках программы в феврале."Я так понимаю, что там построили какую-то новую площадку. Может быть, с этим связано", — сказала она "360".При этом, как добавила бывшая участница "Дома-2" Мария Кохно, визажист шоу ранее пожаловалась ей, что потеряла работу. Кохно отметила, что после ухода старых участников у телепроекта упали рейтинги.По словам собеседницы телеканала, сейчас команда разрабатывает новое реалити — "Тик-Ток-дом". Кохно заявила, что ее уже звали на этот проект. При этом, как считает девушка, такой формат "чисто для молодежи 12–17 лет" и будет "никому не нужен"."Без прикрас"Как написала в Instagram экс-участница шоу, а позднее его ведущая Ольга Бузова, "Дом-2" "изменил российское телевидение", которое теперь не будет прежним."Мне очень сложно это принять, но это так. <…> Прощай, Легенда", — говорится в ее посте.Коллега Бузовой Ксения Бородина отметила, что реалити длилось 17 лет и никого не оставило равнодушным.По ее словам, участники проекта были разными — "и праведниками, и грешниками, и добрыми, и не очень"."Здравомыслящее решение"Комментируя закрытие телепроекта, его бывшая участница Алена Водонаева назвала такое решение своевременным и здравомыслящим. По ее мнению, 2020 год стал идеальным для такого шага.При этом Водонаева добавила, что проект стал "целой эпохой".Бывший участник "Дома-2" Рустам Солнцев раскритиковал создателей реалити-шоу.В интервью телеканала РЕН ТВ он заявил, что из проекта ушли незаменимые люди и "все пришло к краху"."Я вообще не представляю, как это можно было допустить", — отметил он."От примитива к культурному контенту"В Союзе журналистов России подчеркнули, что закрытие телепроекта говорит о переходе аудитории "от примитива к более культурному контенту".По словам главы СЖР Владимира Соловьева, многие годы программа "вызывала споры", но ее не закрывали "по понятным причинам", которые "кроются в той самой доле и в том самом рейтинге, который каждый день в цифровом формате ложится на стол каждого главного редактора". Соловьев пояснил, что такие показатели дают телеканалу возможность привлечь на канал более дорогую рекламу.Как считает глава СЖР, решение создателей закрыть проект говорит о том, что интерес к нему ушел.

https://ria.ru/20201218/dom-2-1589987927.html

https://ria.ru/20201218/deputat-1589972437.html

https://ria.ru/20201204/buzova-1587667692.html

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шоу-бизнес, тнт (телеканал), общество