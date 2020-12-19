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https://ria.ru/20201219/realiti-1590048899.html
ТНТ объявил о закрытии реалити-шоу "Дом-2"
ТНТ объявил о закрытии реалити-шоу "Дом-2"
ТНТ объявил о закрытии реалити-шоу "Дом-2", которое выходило в эфир телеканала с 2004 года. РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T16:45
2020-12-19T16:50
шоу-бизнес
тнт (телеканал)
общество
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. ТНТ объявил о закрытии реалити-шоу "Дом-2", которое выходило в эфир телеканала с 2004 года.Как сообщили в пресс-службе вещателя, подробности станут известны 23 декабря в 23:00 в эфире ТНТ.Двухчасовой финальный выпуск телепроекта покажут 30 декабря.По словам директора ТНТ Романа Петренко, на замену слоту шоу в 23:00 придет линейка из пять стендап-программ."Мы расстаемся с ТНТ"Как заявил генеральный директор "Дома-2" Александр Расторгуев, шоу "не закрывается, а заканчивает свой выход на канале ТНТ". При этом он не стал раскрывать других деталей.Ведущий телепроекта Влад Кадони пообещал "удивить" зрителей продолжением реалити."Мы расстаемся с ТНТ, но не расстаемся со своей аудиторией. "Дом-2" на ТНТ — это целая эпоха. "Дом-2" — это вечность", — написал телеведущий в Instagram.По его словам, в 2021 году проект заживет "новой жизнью". Кадони подчеркнул, что перемены всегда к лучшему."Никто не умер, не грустите, "Дом-2" не умер!" — заключил он.Новый форматУчастник проекта Алексей Купин также заверил аудиторию, что шоу не перестанут снимать."Дом-2" вы увидите дальше, он будет дальше на ваших экранах, просто не на канале ТНТ", — объяснил он.Виктория Боня, в свою очередь, сообщила, что вновь примет участие в съемках программы в феврале."Я так понимаю, что там построили какую-то новую площадку. Может быть, с этим связано", — сказала она "360".При этом, как добавила бывшая участница "Дома-2" Мария Кохно, визажист шоу ранее пожаловалась ей, что потеряла работу. Кохно отметила, что после ухода старых участников у телепроекта упали рейтинги.По словам собеседницы телеканала, сейчас команда разрабатывает новое реалити — "Тик-Ток-дом". Кохно заявила, что ее уже звали на этот проект. При этом, как считает девушка, такой формат "чисто для молодежи 12–17 лет" и будет "никому не нужен"."Без прикрас"Как написала в Instagram экс-участница шоу, а позднее его ведущая Ольга Бузова, "Дом-2" "изменил российское телевидение", которое теперь не будет прежним."Мне очень сложно это принять, но это так. &lt;…&gt; Прощай, Легенда", — говорится в ее посте.Коллега Бузовой Ксения Бородина отметила, что реалити длилось 17 лет и никого не оставило равнодушным.По ее словам, участники проекта были разными — "и праведниками, и грешниками, и добрыми, и не очень"."Здравомыслящее решение"Комментируя закрытие телепроекта, его бывшая участница Алена Водонаева назвала такое решение своевременным и здравомыслящим. По ее мнению, 2020 год стал идеальным для такого шага.При этом Водонаева добавила, что проект стал "целой эпохой".Бывший участник "Дома-2" Рустам Солнцев раскритиковал создателей реалити-шоу.В интервью телеканала РЕН ТВ он заявил, что из проекта ушли незаменимые люди и "все пришло к краху"."Я вообще не представляю, как это можно было допустить", — отметил он."От примитива к культурному контенту"В Союзе журналистов России подчеркнули, что закрытие телепроекта говорит о переходе аудитории "от примитива к более культурному контенту".По словам главы СЖР Владимира Соловьева, многие годы программа "вызывала споры", но ее не закрывали "по понятным причинам", которые "кроются в той самой доле и в том самом рейтинге, который каждый день в цифровом формате ложится на стол каждого главного редактора". Соловьев пояснил, что такие показатели дают телеканалу возможность привлечь на канал более дорогую рекламу.Как считает глава СЖР, решение создателей закрыть проект говорит о том, что интерес к нему ушел.
https://ria.ru/20201218/dom-2-1589987927.html
https://ria.ru/20201218/deputat-1589972437.html
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шоу-бизнес, тнт (телеканал), общество

ТНТ объявил о закрытии реалити-шоу "Дом-2"

16:45 19.12.2020 (обновлено: 16:50 19.12.2020)
 
© ТНТ-ТелесетьБаннер шоу "Дом 2" на телеканале ТНТ
Баннер шоу Дом 2 на телеканале ТНТ - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© ТНТ-Телесеть
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. ТНТ объявил о закрытии реалити-шоу "Дом-2", которое выходило в эфир телеканала с 2004 года.
Как сообщили в пресс-службе вещателя, подробности станут известны 23 декабря в 23:00 в эфире ТНТ.
Двухчасовой финальный выпуск телепроекта покажут 30 декабря.
По словам директора ТНТ Романа Петренко, на замену слоту шоу в 23:00 придет линейка из пять стендап-программ.
Стоп-кадр реалити-шоу Дом-2 - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
18 декабря, 22:57
Проект телеканала ТНТ "Дом-2"

"Мы расстаемся с ТНТ"

Как заявил генеральный директор "Дома-2" Александр Расторгуев, шоу "не закрывается, а заканчивает свой выход на канале ТНТ". При этом он не стал раскрывать других деталей.
Ведущий телепроекта Влад Кадони пообещал "удивить" зрителей продолжением реалити.
"Мы расстаемся с ТНТ, но не расстаемся со своей аудиторией. "Дом-2" на ТНТ — это целая эпоха. "Дом-2" — это вечность", — написал телеведущий в Instagram.
По его словам, в 2021 году проект заживет "новой жизнью". Кадони подчеркнул, что перемены всегда к лучшему.
"Никто не умер, не грустите, "Дом-2" не умер!" — заключил он.

Новый формат

Участник проекта Алексей Купин также заверил аудиторию, что шоу не перестанут снимать.
"Дом-2" вы увидите дальше, он будет дальше на ваших экранах, просто не на канале ТНТ", — объяснил он.
Виктория Боня, в свою очередь, сообщила, что вновь примет участие в съемках программы в феврале.
"Я так понимаю, что там построили какую-то новую площадку. Может быть, с этим связано", — сказала она "360".
Председатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря, 20:02
В Госдуме прокомментировали закрытие "Дома-2"
При этом, как добавила бывшая участница "Дома-2" Мария Кохно, визажист шоу ранее пожаловалась ей, что потеряла работу. Кохно отметила, что после ухода старых участников у телепроекта упали рейтинги.
По словам собеседницы телеканала, сейчас команда разрабатывает новое реалити — "Тик-Ток-дом". Кохно заявила, что ее уже звали на этот проект. При этом, как считает девушка, такой формат "чисто для молодежи 12–17 лет" и будет "никому не нужен".

"Без прикрас"

Как написала в Instagram экс-участница шоу, а позднее его ведущая Ольга Бузова, "Дом-2" "изменил российское телевидение", которое теперь не будет прежним.
"Мне очень сложно это принять, но это так. <…> Прощай, Легенда", — говорится в ее посте.
Коллега Бузовой Ксения Бородина отметила, что реалити длилось 17 лет и никого не оставило равнодушным.
По ее словам, участники проекта были разными — "и праведниками, и грешниками, и добрыми, и не очень".

"Но! Мы всегда были настоящими, как есть, без прикрас, такими, как реальная жизнь", — считает она.

"Здравомыслящее решение"

Комментируя закрытие телепроекта, его бывшая участница Алена Водонаева назвала такое решение своевременным и здравомыслящим. По ее мнению, 2020 год стал идеальным для такого шага.
При этом Водонаева добавила, что проект стал "целой эпохой".
Бывший участник "Дома-2" Рустам Солнцев раскритиковал создателей реалити-шоу.
В интервью телеканала РЕН ТВ он заявил, что из проекта ушли незаменимые люди и "все пришло к краху".
"Я вообще не представляю, как это можно было допустить", — отметил он.
Ольга Бузова и Настасья Самбурская - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
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Бузова резко ответила Самбурской на слова о "днище"

"От примитива к культурному контенту"

В Союзе журналистов России подчеркнули, что закрытие телепроекта говорит о переходе аудитории "от примитива к более культурному контенту".
По словам главы СЖР Владимира Соловьева, многие годы программа "вызывала споры", но ее не закрывали "по понятным причинам", которые "кроются в той самой доле и в том самом рейтинге, который каждый день в цифровом формате ложится на стол каждого главного редактора". Соловьев пояснил, что такие показатели дают телеканалу возможность привлечь на канал более дорогую рекламу.
Как считает глава СЖР, решение создателей закрыть проект говорит о том, что интерес к нему ушел.

"На канале в последнее время появилась масса очень интересных сериалов, и вполне возможно, они (аудитория. — Прим. ред.) теперь пойдут по этому пути", — сказал Соловьев РИА Новости.

 
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