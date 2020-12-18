https://ria.ru/20201218/dom2-1589985892.html

Стали известны подробности закрытия шоу "Дом-2"

Стали известны подробности закрытия шоу "Дом-2"

Телеканал ТНТ объявил о прекращении показа выпусков реалити-шоу "Дом-2". Последний выпуск программы выйдет в эфир 30 декабря. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T22:05

2020-12-18T22:05

2020-12-18T23:04

шоубиз

виктория боня

тнт (телеканал)

ольга бузова

ксения бородина

александр расторгуев

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Телеканал ТНТ объявил о прекращении показа выпусков реалити-шоу "Дом-2". Последний выпуск программы выйдет в эфир 30 декабря. "Завершается самое продолжительное в мире ежедневное реалити-шоу о том, как построить любовь на канале ТНТ. Все подробности будут озвучены в эфире "Дом-2" 23 декабря в 23:00", — говорится в сообщении пресс-службы. Гендиректор телеканала Роман Петренко сообщил, что место "Дома-2" в эфире ТНТ займут пять шоу в формате стендапа. В свою очередь, гендиректор программы "Дом-2" Александр Расторгуев заявил каналу "360", что проект не закрывается. "Он не закрывается, но он заканчивает свой выход на канале ТНТ, это правда, 31 числа", — сказал он и призвал дождаться эфира. Бывшая участница проекта Виктория Боня в беседе с "360" подтвердила слова Расторгуева и добавила, что примет участие в съемках в феврале, о чем ей сообщили накануне. "Я так понимаю, что там построили какую-то новую площадку. Может быть, с этим связано. Но он не закрывается, я вам точно говорю", — заверила Боня. В тоже время, по словам бывшей участницы "Дома-2" Марии Кохно, визажист проекта созванивалась с ней днем ранее и жаловалась, что потеряла работу. Собеседница "360" рассказала, что шоу лишилось рейтингов после ухода старых участников, и сейчас команда работает над новым проектом — "Тик-Ток-домом", и якобы ее звали участвовать в съемках. "Это все равно будет не тот формат, чисто для молодежи 12–17 лет", — пожаловалась Кохно.Она добавила, что такой проект "никому не нужен". "Дом-2" держался на том, что его смотрели все — от 15 и до 90 лет. Tik-Tok — это только для молодежи", — пояснила она.Бывшая участница шоу, телеведущая Ольга Бузова заявила, что без "Дома-2" телевидение не будет прежним. "Мне очень сложно это принять, но это так. "Дом-2" изменил российское телевидение. <…> Прощай, Легенда", — написала она в инстаграме.Другая участница и бывшая ведущая проекта Ксения Бородина отметила, что шоу длилось 17 лет и не оставляло никого равнодушным. "Мы были разными – и хорошими, и плохими, и праведниками, и грешниками, и добрыми, и не очень. Но! Мы всегда были настоящими, как есть, без прикрас, такими, как реальная жизнь", — прокомментировала она новость в своем инстаграме. Бывший участник "Дома-2" Рустам Солнцев обрушился с критикой в адрес реалити-шоу. "Все-таки есть незаменимые люди, которые покинули это место, и все пришло к краху. <…> Я вообще не представляю, как это можно было допустить", — сказал он РЕН ТВ.

https://ria.ru/20201204/buzova-1587667692.html

https://ria.ru/20201218/dom-2-1589987927.html

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https://ria.ru/20201218/deputat-1589972437.html

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виктория боня, тнт (телеканал), ольга бузова, ксения бородина, александр расторгуев