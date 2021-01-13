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https://ria.ru/20210113/buzva-1592853081.html
"Не Анна Нетребко": Ольга Бузова оценила свои вокальные данные
"Не Анна Нетребко": Ольга Бузова оценила свои вокальные данные
Певица и телеведущая Ольга Бузова в эфире радио "Комсомольская правда" оценила свои вокальные данные и рассказала, как держит удар, когда сталкивается с... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T13:57
2021-01-13T13:57
анна нетребко
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова в эфире радио "Комсомольская правда" оценила свои вокальные данные и рассказала, как держит удар, когда сталкивается с негативом и критикой.Ведущая поинтересовалась, как исполнительница реагирует на замечания слушателей вроде "Ну, вы не Анна Нетребко". Певица уверена, что уже добилась определенного прогресса. "Если послушать треки, записанные год назад, и сейчас, разница будет. Я чувствую рост", — подчеркнула она.Ольга Бузова, которую часто критикуют в Сети, также поразмышляла на тему буллинга. По словам исполнительницы, с травлей и ненавистью она столкнулось еще в школе. "Я всех раздражала просто своим присутствием, а еще яркостью и позицией", — вспоминала Бузова. На зависть и негатив певица старается не обращаться внимания. Звезда "Дома-2" считает, что людям иногда просто тяжело принять чей-то успех.
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анна нетребко, полина гагарина, знаменитости, звезды, ольга бузова

"Не Анна Нетребко": Ольга Бузова оценила свои вокальные данные

13:57 13.01.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая, певица Ольга Бузова
Телеведущая, певица Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова в эфире радио "Комсомольская правда" оценила свои вокальные данные и рассказала, как держит удар, когда сталкивается с негативом и критикой.
Ведущая поинтересовалась, как исполнительница реагирует на замечания слушателей вроде "Ну, вы не Анна Нетребко".

"Да, я не Анна Нетребко. А что, я где-то написала, что у меня голос круче, чем у Гагариной? Разве сказала: "Я просто лучшая вокалистка мира и вообще, почему меня до сих пор нет радиостанциях? Как вы смеете!" Нет, я понимаю и принимаю тот факт, что надо работать, в том числе и над вокалом. И я работаю", — прокомментировала Бузова.

Певица уверена, что уже добилась определенного прогресса. "Если послушать треки, записанные год назад, и сейчас, разница будет. Я чувствую рост", — подчеркнула она.
Ольга Бузова, которую часто критикуют в Сети, также поразмышляла на тему буллинга. По словам исполнительницы, с травлей и ненавистью она столкнулось еще в школе. "Я всех раздражала просто своим присутствием, а еще яркостью и позицией", — вспоминала Бузова.
На зависть и негатив певица старается не обращаться внимания. Звезда "Дома-2" считает, что людям иногда просто тяжело принять чей-то успех.
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