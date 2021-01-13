https://ria.ru/20210113/buzva-1592853081.html

"Не Анна Нетребко": Ольга Бузова оценила свои вокальные данные

"Не Анна Нетребко": Ольга Бузова оценила свои вокальные данные

Певица и телеведущая Ольга Бузова в эфире радио "Комсомольская правда" оценила свои вокальные данные и рассказала, как держит удар, когда сталкивается с... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T13:57

2021-01-13T13:57

2021-01-13T13:57

анна нетребко

полина гагарина

шоубиз

знаменитости

звезды

ольга бузова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155745/59/1557455994_0:48:2791:1618_1920x0_80_0_0_fa071e5a50e251e4ade32afcc7c62ae6.jpg

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова в эфире радио "Комсомольская правда" оценила свои вокальные данные и рассказала, как держит удар, когда сталкивается с негативом и критикой.Ведущая поинтересовалась, как исполнительница реагирует на замечания слушателей вроде "Ну, вы не Анна Нетребко". Певица уверена, что уже добилась определенного прогресса. "Если послушать треки, записанные год назад, и сейчас, разница будет. Я чувствую рост", — подчеркнула она.Ольга Бузова, которую часто критикуют в Сети, также поразмышляла на тему буллинга. По словам исполнительницы, с травлей и ненавистью она столкнулось еще в школе. "Я всех раздражала просто своим присутствием, а еще яркостью и позицией", — вспоминала Бузова. На зависть и негатив певица старается не обращаться внимания. Звезда "Дома-2" считает, что людям иногда просто тяжело принять чей-то успех.

https://ria.ru/20201229/buzova-1591229337.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна нетребко, полина гагарина, знаменитости, звезды, ольга бузова