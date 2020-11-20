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https://ria.ru/20201120/anna-buzova-1585522038.html
У Бузовой-младшей случился инсульт
У Бузовой-младшей случился инсульт
Младшая сестра Ольги Бузовой Анна рассказала в своем Instagram о том, что у нее случился инсульт. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T15:58
2020-11-20T15:58
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Младшая сестра Ольги Бузовой Анна рассказала в своем Instagram о том, что у нее случился инсульт.32-летняя Анна, ранее принимавшая участие в популярном телешоу (как и ее сестра Ольга), призналась, что произошло это неделю назад."Слава богу, медицинская помощь была оказана быстро", - пишет Анна. Супруг быстро отвез ее в клинику к неврологу, так что сейчас она уже может разговаривать и даже читать вслух скороговорки.Бузова-младшая признается, что, когда это произошло, то больше всего ее испугала невозможность "сказать любимому, что люблю".Сейчас она проходит реабилитацию и надеется как можно скорее "вернуться в свой привычный ритм". Но для этого, признается Бузова-младшая, "надо полностью восстановиться и, наконец, полюбить себя и перестать нервничать по пустякам".
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знаменитости, звезды, ольга бузова, семья

У Бузовой-младшей случился инсульт

15:58 20.11.2020
 
© Фото : @annabuzovaАнна Бузова
Анна Бузова - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© Фото : @annabuzova
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Младшая сестра Ольги Бузовой Анна рассказала в своем Instagram о том, что у нее случился инсульт.
32-летняя Анна, ранее принимавшая участие в популярном телешоу (как и ее сестра Ольга), призналась, что произошло это неделю назад.
"Слава богу, медицинская помощь была оказана быстро", - пишет Анна. Супруг быстро отвез ее в клинику к неврологу, так что сейчас она уже может разговаривать и даже читать вслух скороговорки.
Бузова-младшая признается, что, когда это произошло, то больше всего ее испугала невозможность "сказать любимому, что люблю".
"Это, правда, очень страшное состояние, когда ты все понимаешь, пытаешься сказать, а не можешь... Мычишь и ревешь от безысходности", – вспоминает свое состояние Анна.
Сейчас она проходит реабилитацию и надеется как можно скорее "вернуться в свой привычный ритм". Но для этого, признается Бузова-младшая, "надо полностью восстановиться и, наконец, полюбить себя и перестать нервничать по пустякам".
Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
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