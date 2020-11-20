https://ria.ru/20201120/anna-buzova-1585522038.html

У Бузовой-младшей случился инсульт

У Бузовой-младшей случился инсульт

Младшая сестра Ольги Бузовой Анна рассказала в своем Instagram о том, что у нее случился инсульт. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T15:58

2020-11-20T15:58

2020-11-20T15:58

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Младшая сестра Ольги Бузовой Анна рассказала в своем Instagram о том, что у нее случился инсульт.32-летняя Анна, ранее принимавшая участие в популярном телешоу (как и ее сестра Ольга), призналась, что произошло это неделю назад."Слава богу, медицинская помощь была оказана быстро", - пишет Анна. Супруг быстро отвез ее в клинику к неврологу, так что сейчас она уже может разговаривать и даже читать вслух скороговорки.Бузова-младшая признается, что, когда это произошло, то больше всего ее испугала невозможность "сказать любимому, что люблю".Сейчас она проходит реабилитацию и надеется как можно скорее "вернуться в свой привычный ритм". Но для этого, признается Бузова-младшая, "надо полностью восстановиться и, наконец, полюбить себя и перестать нервничать по пустякам".

https://ria.ru/20201118/olga-buzova-1585150057.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, ольга бузова, семья