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2020-02-08T00:37+0300
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Юлий Гусман рассказал о размере своей пенсии
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РИА Новости

Юлий Гусман рассказал о размере своей пенсии

00:37 08.02.2020
20501
© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкРежиссер Юлий Гусман
Режиссер Юлий Гусман
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Режиссер и постоянный член жюри КВН Юлий Гусман в беседе с порталом Teleprogramma рассказал, что размер его пенсии ниже, чем у телеведущей Елены Ханги.
Ранее она сообщила, что размер ее пенсии составляет 23 тысячи рублей.
По словам режиссера, он не любит обсуждать размер выплат, получаемых от государства.

"У меня пенсия даже меньше, чем у нее (Елена Ханга. – Прим. Ред). Но я на тему своей пенсии не разговариваю никогда и ни с кем. Я не люблю жаловаться и переживать. Я всегда ищу альтернативные пенсии источники дохода. Люблю преподавать. Ставлю спектакли и фильмы, когда получается", – отметил Гусман.

О своих пенсиях также рассказали Евгений Петросян и Регина Дубовицкая. По словам юмориста, он получает "двадцать с лишним тысяч", а телеведущая – 16 тысяч рублей.
Певица Любовь Успенская
6 февраля, 09:46
Любовь Успенская назвала размер своей пенсии
56866542
Обсудить 5
КультураЕлена ХангаРегина ДубовицкаяШоу-бизнеспенсииЮлий ГусманЕвгений ПетросянРоссияОбщество
Популярные комментарии
Степень достатка на пенсии таких людей как Гусамн, Ханга, Якубович, Сердюков, Жириновский Экс-министр, и т.д. определяется размером вовсе не размером пенсии по старости, а как минимум размером накопленного за карьеру кэша, доходных инвестиций и гонораров за оказываемые услуги. Ибо эти люди востребованы до глубокой старости, как правило. К чему нам эта информация?
8 февраля, 00:49
DIDenis Inkognito
1900001
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