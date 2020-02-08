Юлий Гусман рассказал о размере своей пенсии

"У меня пенсия даже меньше, чем у нее (Елена Ханга. – Прим. Ред). Но я на тему своей пенсии не разговариваю никогда и ни с кем. Я не люблю жаловаться и переживать. Я всегда ищу альтернативные пенсии источники дохода. Люблю преподавать. Ставлю спектакли и фильмы, когда получается", – отметил Гусман.