Юлий Гусман рассказал о размере своей пенсии

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Режиссер и постоянный член жюри КВН Юлий Гусман в беседе с порталом Teleprogramma рассказал, что размер его пенсии ниже, чем у телеведущей Елены Ханги.
Ранее она сообщила, что размер ее пенсии составляет 23 тысячи рублей.
По словам режиссера, он не любит обсуждать размер выплат, получаемых от государства.
"У меня пенсия даже меньше, чем у нее (Елена Ханга. – Прим. Ред). Но я на тему своей пенсии не разговариваю никогда и ни с кем. Я не люблю жаловаться и переживать. Я всегда ищу альтернативные пенсии источники дохода. Люблю преподавать. Ставлю спектакли и фильмы, когда получается", – отметил Гусман.
О своих пенсиях также рассказали Евгений Петросян и Регина Дубовицкая. По словам юмориста, он получает "двадцать с лишним тысяч", а телеведущая – 16 тысяч рублей.
6 февраля, 09:46Любовь Успенская назвала размер своей пенсии