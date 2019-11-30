Светлаков рассказал о вырезанной из КВН шутке

"Александр Васильевич прилетел в Екатеринбург, прекрасно его встретили, классная репетиция, он на улыбочке. Я говорю: "Ничего, что мы вам ногу оторвали", "Да ничего, Господи. Отрывайте, ребята!" — у него такое настроение", — сказал Светлаков.