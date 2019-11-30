Светлаков рассказал о вырезанной из КВН шутке

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Актер Сергей Светлаков в эфире шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале заявил, что из КВН вырезают шутки.
Так, артист посетовал, что в эфир юмористической передачи не попала шутка про Юлия Гусмана на выступлении "Встречи выпускников" в Екатеринбурге. Актер пояснил, что тот не оценил разминку от его команды "Уральские пельмени", и после плохих оценок жюри Светлаков шутливо спустился к Гусману, изображая персонажа из шоу "Наша Russia", и сообщил всему залу адрес отеля этого члена жюри, после чего пожелал Гусману "хорошего уральского вечера".
На это ведущий шоу Иван Ургант поинтересовался, следует ли рассказывать вырезанную из одной программы шутку в другой передаче этого же телеканала.
Также Светлаков заявил, что жена основателя КВН Светлана Маслякова якобы занимается цензурой в юмористическом шоу, поэтому большая часть шуток "проходит", когда Александр Масляков приезжает на игру в какой-то город без нее. По мнению артиста, шутку про "оторванную ногу Маслякова" также бы заблокировали, если бы на выступлении в Екатеринбурге была жена Маслякова.
"Александр Васильевич прилетел в Екатеринбург, прекрасно его встретили, классная репетиция, он на улыбочке. Я говорю: "Ничего, что мы вам ногу оторвали", "Да ничего, Господи. Отрывайте, ребята!" — у него такое настроение", — сказал Светлаков.
На вопрос Урганта о том, почему команда Светлакова "Уральские пельмени" заняла второе место, а не первое, артист ответил, что это было "соломоново решение", однако согласился с победой соперников.