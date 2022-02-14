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Стало известно, кто заменит Маслякова на играх КВН
Стало известно, кто заменит Маслякова на играх КВН - РИА Новости, 14.02.2022
Стало известно, кто заменит Маслякова на играх КВН
Дмитрий Хрусталев, Дмитрий Нагиев, Валдис Пельш, Юлий Гусман, Андрей Бурковский и Иван Ургант проведут первые игры высшей лиги КВН в новом сезоне вместо... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T23:48
2022-02-14T23:48
2022-02-14T23:48
культура
квн
александр масляков
новости культуры
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Дмитрий Хрусталев, Дмитрий Нагиев, Валдис Пельш, Юлий Гусман, Андрей Бурковский и Иван Ургант проведут первые игры высшей лиги КВН в новом сезоне вместо заболевшего Александра Маслякова, сообщил РИА Новости представитель Александра Маслякова-младшего.Ранее в Instagram-аккаунте КВН было опубликовано видео, в котором Масляков рассказал, что заболел коронавирусом и пропустит первые игры нового сезона КВН. По его словам, в это время место ведущего займут известные "квнщики" или люди, не чужие телепередаче."Хрусталёв, Нагиев, Пельш, Гусман, Бурковский и, по-моему, Иван Ургант", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о ведущих.
https://ria.ru/20220207/nagiev-1771523544.html
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квн, александр масляков, новости культуры
Стало известно, кто заменит Маслякова на играх КВН
Хрусталев, Нагиев, Пельш, Гусман, Бурковский и Ургант проведут игры КВН вместо Маслякова