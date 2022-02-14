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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220214/kvn-1772812394.html
Стало известно, кто заменит Маслякова на играх КВН
Стало известно, кто заменит Маслякова на играх КВН - РИА Новости, 14.02.2022
Стало известно, кто заменит Маслякова на играх КВН
Дмитрий Хрусталев, Дмитрий Нагиев, Валдис Пельш, Юлий Гусман, Андрей Бурковский и Иван Ургант проведут первые игры высшей лиги КВН в новом сезоне вместо... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T23:48
2022-02-14T23:48
культура
квн
александр масляков
новости культуры
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Дмитрий Хрусталев, Дмитрий Нагиев, Валдис Пельш, Юлий Гусман, Андрей Бурковский и Иван Ургант проведут первые игры высшей лиги КВН в новом сезоне вместо заболевшего Александра Маслякова, сообщил РИА Новости представитель Александра Маслякова-младшего.Ранее в Instagram-аккаунте КВН было опубликовано видео, в котором Масляков рассказал, что заболел коронавирусом и пропустит первые игры нового сезона КВН. По его словам, в это время место ведущего займут известные "квнщики" или люди, не чужие телепередаче."Хрусталёв, Нагиев, Пельш, Гусман, Бурковский и, по-моему, Иван Ургант", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о ведущих.
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квн, александр масляков, новости культуры
23:48 14.02.2022
 
Стало известно, кто заменит Маслякова на играх КВН

Хрусталев, Нагиев, Пельш, Гусман, Бурковский и Ургант проведут игры КВН вместо Маслякова

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВедущий КВН Александр Масляков
Ведущий КВН Александр Масляков - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Ведущий КВН Александр Масляков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Дмитрий Хрусталев, Дмитрий Нагиев, Валдис Пельш, Юлий Гусман, Андрей Бурковский и Иван Ургант проведут первые игры высшей лиги КВН в новом сезоне вместо заболевшего Александра Маслякова, сообщил РИА Новости представитель Александра Маслякова-младшего.
Ранее в Instagram-аккаунте КВН было опубликовано видео, в котором Масляков рассказал, что заболел коронавирусом и пропустит первые игры нового сезона КВН. По его словам, в это время место ведущего займут известные "квнщики" или люди, не чужие телепередаче.
"Хрусталёв, Нагиев, Пельш, Гусман, Бурковский и, по-моему, Иван Ургант", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о ведущих.
Актер Дмитрий Нагиев - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
7 февраля, 17:49Шоубиз
"Нет дыма без огня": Нагиев о возможности стать ведущим КВН
 
КультураКВНАлександр МасляковНовости культуры
 
 
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