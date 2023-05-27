https://ria.ru/20230527/daydzhest-1874354195.html

Важное в туризме за неделю: изъятие загранпаспортов и подешевевший Крым

Важное в туризме за неделю: изъятие загранпаспортов и подешевевший Крым - РИА Новости, 27.05.2023

Важное в туризме за неделю: изъятие загранпаспортов и подешевевший Крым

Главной туристической новостью этой недели стали поправки в закон о въезде и выезде из РФ, касающиеся загранпаспортов. Путешественники запаниковали, но эксперты РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T06:07

2023-05-27T06:07

2023-05-27T06:07

туризм

туризм

новости - туризм

туристы

тбилиси

georgian airways

госдума рф

республика крым

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Главной туристической новостью этой недели стали поправки в закон о въезде и выезде из РФ, касающиеся загранпаспортов. Путешественники запаниковали, но эксперты их успокоили – по сути, ничего не поменялось. Пара хороших новостей начинается со слов "впервые за три/четыре года" – и группа туристов из Латинской Америки к нам приехала, и грузинская авиакомпания открыла рейсы в Москву. Еще Крым подешевел, а билеты за рубеж, напротив, подорожали. О главном в туризме за неделю, – в дайджесте РИА Новости.Во вторник, 23 мая, Госдума приняла поправки в закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", закрепляющие основания для признания российских загранпаспортов недействительными. Эксперты не видят в документе поводов для беспокойства: он скорее регулирует формальности, на выездном туризме не скажется. Каникулы можно планировать смело. Конечно, если выезд за рубеж вам не закрыт.Выбор направлений для отдыха все больше. Так, в минувшие выходные впервые после четырехлетнего перерыва грузинская авиакомпания Georgian Airways открыла авиасообщение между Тбилиси и Москвой. Наши начали раньше: 19 мая самолет российской авиакомпании "Азимут" приземлился в аэропорту Тбилиси. Встретили его акцией протеста, но потом все было спокойно, да и туристов угощали шампанским, дарили сувениры.Появились и новые возможности улететь подальше. В том числе, и в Европу. Та же Georgian Airways открыла продажи билетов на рейсы из Москвы в Париж и Вену через Тбилиси.И еще дальше. Российская авиакомпания "Аэрофлот" начала продажи билетов на рейсы в кубинский Варадеро. Выполнять рейсы будет авиакомпания "Россия" на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 777. Полеты запланированы с 1 июля.Правда, по данным экспертам, авиабилеты за рубеж подорожали за год на 16 процентов.Впрочем, поездкам это не помешает. По данным Всемирной туристской организации (UNWTO), по расходам на зарубежный отдых россияне вошли в мировой топ-20, обойдя путешественников из Швейцарии, Саудовской Аравии, Сингапура и многих других.Но не только россияне летят за океан, из-за океана прибывают к нам. 19 мая российская компания "Интурист" впервые с марта 2020 года приняла организованную туристическую группу из Латинской Америки – из Аргентины, в июле ожидается приезд путешественников из Бразилии.Другие страны не отстают. Так, по словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, в город стали приезжать больше туристов из Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Ирана, Турции.Хорошая новость для тех, кто предпочитает путешествия внутри страны. Как заявил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, полуостров снизил цены, причем серьезно. По отношению к прошлым годам – на 25-30 процентов. Кстати, в Крыму отменили все ограничительные меры, введенные из-за коронавируса.На Эльбрусе пропала группа белорусских туристов. Их нашли, жизням путешественников ничего не угрожает.На этой неделе были подведены итоги главного туристического конкурса страны "Мастера гостеприимства" – проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей". Победителями третьего сезона стали 23 участника из 17 регионов страны.

https://ria.ru/20230525/gruziya-1873689308.html

https://ria.ru/20230526/turtsiya-1874198575.html

https://ria.ru/20230526/zagranpasport-1874173036.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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