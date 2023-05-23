https://ria.ru/20230523/pasporta-1873625240.html

Госдума приняла закон о недействительных загранпаспортах

Госдума приняла закон о недействительных загранпаспортах - РИА Новости, 23.05.2023

Госдума приняла закон о недействительных загранпаспортах

Госдума приняла закон, закрепляющий основания для признания российских загранпаспортов недействительными, следует из документа в думской электронной базе. РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T14:49

2023-05-23T14:49

2023-05-23T15:21

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Госдума приняла закон, закрепляющий основания для признания российских загранпаспортов недействительными, следует из документа в думской электронной базе.Так, загранпаспорт считается недействительным в случае:Документ также предполагает установление сроков оформления паспорта при обращении гражданина по месту жительства. Кроме того, уточняются правила изъятия и основания для проверки, например, при обнаружении признаков оформления паспорта на основании поддельных либо недействительных документов или недостоверных данных, на поддельном бланке, либо при получении изъятого паспорта. Если гражданину в соответствии с законодательством временно ограничили право на выезд из России, либо он заключил трудовой договор, который ограничивает это право, органы государственной власти и местного самоуправления или организации, принявшие такое решение, обязаны не позднее трех рабочих дней выдать специальное уведомление.В нем должны быть указаны основание и срок этого ограничения, дата и регистрационный номер такого решения, полное наименование и адрес соответствующих органа или организации.В другом случае гражданина или его законного представителя должны под роспись ознакомить с принятым в отношении него решением.Порядок передачи на хранение, приема, учета, хранения и возврата паспорта (паспортов) владельцу устанавливает правительство.

https://ria.ru/20230523/chinovniki-1873600720.html

https://ria.ru/20230523/grazhdanstvo-1873627010.html

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