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Госдума приняла закон о недействительных загранпаспортах
Госдума приняла закон о недействительных загранпаспортах - РИА Новости, 23.05.2023
Госдума приняла закон о недействительных загранпаспортах
Госдума приняла закон, закрепляющий основания для признания российских загранпаспортов недействительными, следует из документа в думской электронной базе. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T14:49
2023-05-23T14:49
2023-05-23T15:21
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Госдума приняла закон, закрепляющий основания для признания российских загранпаспортов недействительными, следует из документа в думской электронной базе.Так, загранпаспорт считается недействительным в случае:Документ также предполагает установление сроков оформления паспорта при обращении гражданина по месту жительства. Кроме того, уточняются правила изъятия и основания для проверки, например, при обнаружении признаков оформления паспорта на основании поддельных либо недействительных документов или недостоверных данных, на поддельном бланке, либо при получении изъятого паспорта. Если гражданину в соответствии с законодательством временно ограничили право на выезд из России, либо он заключил трудовой договор, который ограничивает это право, органы государственной власти и местного самоуправления или организации, принявшие такое решение, обязаны не позднее трех рабочих дней выдать специальное уведомление.В нем должны быть указаны основание и срок этого ограничения, дата и регистрационный номер такого решения, полное наименование и адрес соответствующих органа или организации.В другом случае гражданина или его законного представителя должны под роспись ознакомить с принятым в отношении него решением.Порядок передачи на хранение, приема, учета, хранения и возврата паспорта (паспортов) владельцу устанавливает правительство.
https://ria.ru/20230523/chinovniki-1873600720.html
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россия, госдума рф, общество, новости - туризм
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Госдума приняла закон о недействительных загранпаспортах
Госдума приняла закон об основаниях признания российских загранпаспортов недействительными
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости.
Госдума приняла закон, закрепляющий основания для признания российских загранпаспортов недействительными, следует из документа
в думской электронной базе.
Так, загранпаспорт считается недействительным в случае:
- его утраты;
- прекращения гражданства;
- непригодности документа;
- невозврата по окончании служебной командировки;
- смерти;
- отсутствия паспорта или его неполучения;
- непередачи без уважительной причины паспорта гражданином России, право которого на выезд из страны ограничено по основанию, предусмотренному законом, на хранение в уполномоченные орган или организацию;
- оформления паспорта на утраченном (похищенном) бланке и т.д.
Документ также предполагает установление сроков оформления паспорта при обращении гражданина по месту жительства.
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Кроме того, уточняются правила изъятия и основания для проверки, например, при обнаружении признаков оформления паспорта на основании поддельных либо недействительных документов или недостоверных данных, на поддельном бланке, либо при получении изъятого паспорта.
Если гражданину в соответствии с законодательством временно ограничили право на выезд из России, либо он заключил трудовой договор, который ограничивает это право, органы государственной власти и местного самоуправления или организации, принявшие такое решение, обязаны не позднее трех рабочих дней выдать специальное уведомление.
В нем должны быть указаны основание и срок этого ограничения, дата и регистрационный номер такого решения, полное наименование и адрес соответствующих органа или организации.
В другом случае гражданина или его законного представителя должны под роспись ознакомить с принятым в отношении него решением.
Порядок передачи на хранение, приема, учета, хранения и возврата паспорта (паспортов) владельцу устанавливает правительство.
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