https://ria.ru/20230525/turisty-1874014531.html

Спасенных на Эльбрусе белорусских туристов эвакуировали на Ставрополье

Спасенных на Эльбрусе белорусских туристов эвакуировали на Ставрополье - РИА Новости, 25.05.2023

Спасенных на Эльбрусе белорусских туристов эвакуировали на Ставрополье

Спасенных на Эльбрусе белорусских туристов доставили в город Лермонтов на Ставрополье, с ними все в порядке, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России в... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T10:14

2023-05-25T10:14

2023-05-25T10:29

туризм

эльбрус

лермонтов

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

новости - туризм

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МОСКВА/НАЛЬЧИК, 25 мая - РИА Новости. Спасенных на Эльбрусе белорусских туристов доставили в город Лермонтов на Ставрополье, с ними все в порядке, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России в четверг."Поисково-спасательная операция на Эльбрусе успешно завершена. Все туристы доставлены в город Лермонтов Ставропольского края", - сказал собеседник агентства.Угрозы жизни людей нет. В ведомстве отметили, что туристам готовы оказать помощь психологи главного управления МЧС по Кабардино-Черкесии.Поисковые работы на Эльбрусе длились 36 часов. Белорусские туристы были обнаружены на высоте 3800 метров под вершиной горы Утюг. Операция осложнялась сложным рельефом местности, а также сильным шквалистым ветром и осадками."МЧС России рекомендует быть предельно внимательными на туристических маршрутах и проходить регистрацию в подразделениях министерства [белорусские туристы этого делать не стали]", - резюмировал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230523/turist-1873706250.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

эльбрус, лермонтов, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, новости - туризм