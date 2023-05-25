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Спасенных на Эльбрусе белорусских туристов эвакуировали на Ставрополье - РИА Новости, 25.05.2023
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Туризм
 
10:14 25.05.2023 (обновлено: 10:29 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/turisty-1874014531.html
Спасенных на Эльбрусе белорусских туристов эвакуировали на Ставрополье
Спасенных на Эльбрусе белорусских туристов эвакуировали на Ставрополье - РИА Новости, 25.05.2023
Спасенных на Эльбрусе белорусских туристов эвакуировали на Ставрополье
Спасенных на Эльбрусе белорусских туристов доставили в город Лермонтов на Ставрополье, с ними все в порядке, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России в... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T10:14
2023-05-25T10:29
туризм
эльбрус
лермонтов
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
новости - туризм
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МОСКВА/НАЛЬЧИК, 25 мая - РИА Новости. Спасенных на Эльбрусе белорусских туристов доставили в город Лермонтов на Ставрополье, с ними все в порядке, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России в четверг."Поисково-спасательная операция на Эльбрусе успешно завершена. Все туристы доставлены в город Лермонтов Ставропольского края", - сказал собеседник агентства.Угрозы жизни людей нет. В ведомстве отметили, что туристам готовы оказать помощь психологи главного управления МЧС по Кабардино-Черкесии.Поисковые работы на Эльбрусе длились 36 часов. Белорусские туристы были обнаружены на высоте 3800 метров под вершиной горы Утюг. Операция осложнялась сложным рельефом местности, а также сильным шквалистым ветром и осадками."МЧС России рекомендует быть предельно внимательными на туристических маршрутах и проходить регистрацию в подразделениях министерства [белорусские туристы этого делать не стали]", - резюмировал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230523/turist-1873706250.html
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эльбрус, лермонтов, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, новости - туризм
Туризм, Эльбрус, Лермонтов, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Новости - Туризм
Спасенных на Эльбрусе белорусских туристов эвакуировали на Ставрополье

Спасенных на Эльбрусе белорусских туристов эвакуировали в город Лермонтов на Ставрополье

© РИА Новости / Антон Подгайко | Перейти в медиабанкАльпинисты на пути восхождения на Эльбрус
Альпинисты на пути восхождения на Эльбрус - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Антон Подгайко
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Альпинисты на пути восхождения на Эльбрус. Архивное фото
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МОСКВА/НАЛЬЧИК, 25 мая - РИА Новости. Спасенных на Эльбрусе белорусских туристов доставили в город Лермонтов на Ставрополье, с ними все в порядке, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России в четверг.
"Поисково-спасательная операция на Эльбрусе успешно завершена. Все туристы доставлены в город Лермонтов Ставропольского края", - сказал собеседник агентства.
Угрозы жизни людей нет. В ведомстве отметили, что туристам готовы оказать помощь психологи главного управления МЧС по Кабардино-Черкесии.
Поисковые работы на Эльбрусе длились 36 часов. Белорусские туристы были обнаружены на высоте 3800 метров под вершиной горы Утюг. Операция осложнялась сложным рельефом местности, а также сильным шквалистым ветром и осадками.
"МЧС России рекомендует быть предельно внимательными на туристических маршрутах и проходить регистрацию в подразделениях министерства [белорусские туристы этого делать не стали]", - резюмировал собеседник агентства.
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ТуризмЭльбрусЛермонтовРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияНовости - Туризм
 
 
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