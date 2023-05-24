https://ria.ru/20230524/zagranpasport-1873818716.html

Эксперты рассказали, чем грозит туристам закон об изъятии загранпаспортов

Эксперты рассказали, чем грозит туристам закон об изъятии загранпаспортов - РИА Новости, 24.05.2023

Эксперты рассказали, чем грозит туристам закон об изъятии загранпаспортов

Туроператоры прокомментировали принятый Госдумой закон об основаниях, по которым могут быть признаны недействительными или изъяты загранпаспорта, сообщает АТОР. РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T12:46

2023-05-24T12:46

2023-05-24T12:46

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Туроператоры прокомментировали принятый Госдумой закон об основаниях, по которым могут быть признаны недействительными или изъяты загранпаспорта, сообщает АТОР.Эксперты не видят в документе поводов для беспокойства, он скорее регулирует формальности обращения."Я не думаю, что это может сказаться на выездном турпотоке, поскольку у нас и сейчас для ряда граждан ограничен выезд. И каждый год их становится большое. Новых рисков к тем, что уже есть, эти изменения не добавили", – говорит генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.Эксперты уточняют, что если человек и так не может выехать по закону, то его, скорее всего, остановят на пограничном контроле.Сами туристы пока беспокойства тоже не проявляли. "Звонков на тему нововведений относительно загранпаспортов пока не поступало", – говорят в "Интуристе".Правда, эксперты советуют турфирмам внимательнее относится к документам. Как пояснила генеральный директор "Спектрум Трэвел" Евгения Конколь, по закону о туризме за все, что происходит с туристом, ответственность несет оператор. Судебная практика, по ее словам, складывается соответствующим образом. "Поэтому во избежание недоразумений турагентам следовало бы запрашивать у клиентов не просто данные загранпаспорта, но его ксерокопию сразу при бронировании тура. Сейчас мы просим копию только для подачи документов на визу. Такое решение, вероятно, несколько минимизирует риски для ТО", – говорит эксперт.Но в целом специалисты уверены, что именно эти изменения в законодательстве не несут дополнительных рисков для туристов. Важнее основания для ограничения выезда граждан, чем последующие действия в отношении загранпаспорта.Напомним, Госдума 23 мая приняла закон, закрепляющий основания для признания российских загранпаспортов недействительными. Кроме того, уточняются правила изъятия и основания для проверки этих документов.

https://ria.ru/20230523/pasporta-1873625240.html

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, туристы, госдума рф, ассоциация туроператоров россии (атор), паспорт