https://ria.ru/20230526/peterburg-1874279673.html

В Петербург стали приезжать больше туристов из ОАЭ, Ирана и Турции

В Петербург стали приезжать больше туристов из ОАЭ, Ирана и Турции - РИА Новости, 26.05.2023

В Петербург стали приезжать больше туристов из ОАЭ, Ирана и Турции

В Санкт-Петербург стали приезжать больше туристов из ОАЭ, Ирана и Турции, сообщил губернатор Александр Беглов. РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T11:08

2023-05-26T11:08

2023-05-26T11:08

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости. В Санкт-Петербург стали приезжать больше туристов из ОАЭ, Ирана и Турции, сообщил губернатор Александр Беглов. "В город стали приезжать больше туристов из Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Ирана, Турции и других восточных стран", – сказал он в эфире телеканала "78". "Помогаем налаживать воздушные мосты. В этом году прямые рейсы связали Петербург с Китаем и Ираном. Ожидаем возобновление безвизового обмена для туристических групп из Китая. Согласован безвизовый режим с Ираном… Ведем переговоры с индийскими авиакомпаниями по открытию прямых рейсов в Дели и Мумбаи", – рассказал Беглов. По его словам, важно развивать контакты со странами Азии и Ближнего Востока. "В странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока проживает примерно 3,5 миллиарда человек. Это большой рынок. Важно развивать эти контакты", – сказал губернатор. По его словам, путешественники из стран арабского Востока тратят за границей в шесть раз больше, чем туристы из других государств. Они увеличивают спрос на четырех- и пятизвездочные отели, часто отправляются в поездки большими семьями и группами на продолжительный срок – 10-14 дней, иногда на полтора месяца. Он отметил, что Петербург также ждет гостей из стран СНГ. "Рассчитываем, что программа "Санкт-Петербург – культурная столица СНГ 2023" позволит стимулировать культурный обмен и нарастить турпоток из бывших советских республик", – сказал губернатор. "Саммит Россия – Африка, который пройдет в июле, может поднять интерес представителей этого континента к поездкам в Петербург. Также мы ведем переговоры по развитию туризма со странами Латинской Америки. Мир пришел в движение, и больше не будет прежним. Россия востребована, много туристов приезжает в Россию, в Санкт-Петербург", – добавил Беглов.

https://ria.ru/20230525/stavropole-1874163763.html

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новости - туризм, санкт-петербург, александр беглов, иран, россия, туризм, отдых в россии, достопримечательности