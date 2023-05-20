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Россияне вошли в мировой рейтинг по расходам на зарубежные поездки

Россияне вошли в мировой рейтинг по расходам на зарубежные поездки - РИА Новости, 20.05.2023

Россияне вошли в мировой рейтинг по расходам на зарубежные поездки

По расходам на зарубежные поездки россияне вошли в мировой топ-20, сообщает АТОР. РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T02:13

2023-05-20T02:13

2023-05-20T02:13

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. По расходам на зарубежные поездки россияне вошли в мировой топ-20, сообщает АТОР.Всемирная туристская организация (UNWTO) опубликовала рейтинг самых посещаемых стран мира в 2022 году. России в этом списке нет, но из той же статистики видно, что по совокупным расходам на международные поездки граждане РФ обошли туристов из Швейцарии, Саудовской Аравии, Сингапура и многих других стран.Самые большие в мире транжиры среди туристов – это американцы. В совокупности в прошлом году они потратили на зарубежные поездки 114 миллиардов долларов. В первую десятку по расходам вошли китайцы (114,8 миллиарда долларов), немцы (89,4 миллиарда долларов), французы (47,7 миллиарда долларов), а также британцы, итальянцы, индийцы, канадцы..По данным UNWTO, в 2022 году россияне потратили на международные путешествия 20,3 миллиарда долларов, что на 43,9 процента меньше совокупной суммы расходов в допандемийном 2019 году. Что в итоге гарантировало 11-е место.Согласно UNWTO World Tourism Barometer, в 2022 году в мире было совершено 963 миллиона международных туристических поездок (-34 процента к 2019 году). В среднем, каждый путешественник потратил на вояж за рубеж 1051 доллар.Франция четвертый год подряд остается самой посещаемой страной в мире. В сравнении с допандемийным 2019 годом свои позиции по объему въездного турпотока сохранили Испания (второе место), США (третье место) и Италия (пятое место). Относительно 2019 года в мировом рейтинге въездного туризма поднялась Турция (с шестого на четвертое место).

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новости - туризм, россия, швейцария, саудовская аравия, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии, туризм