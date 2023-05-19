https://ria.ru/20230519/gruziya-1872891588.html
В Грузии встретили первый рейс из России акцией протеста
В Грузии встретили первый рейс из России акцией протеста - РИА Новости, 19.05.2023
В Грузии встретили первый рейс из России акцией протеста
Представители грузинской оппозиционной партии "Дроа" ("Время") и их сторонники устроили в пятницу акцию протеста в тбилисском международном аэропорту, где... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T12:53
2023-05-19T12:53
2023-05-19T14:43
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ТБИЛИСИ, 19 мая - РИА Новости. Представители грузинской оппозиционной партии "Дроа" ("Время") и их сторонники устроили в пятницу акцию протеста в тбилисском международном аэропорту, где приземлился первый после четырехлетнего перерыва прямой рейс из Москвы, передает корреспондент РИА Новости. Самолет российской авиакомпании "Азимут" ранее в пятницу приземлился в аэропорту столицы Грузии. Оппозиционеры изначально собрались в центре Тбилиси и автоколоннами двинулись в направлении аэропорта. У окон машин были прикреплены флаги Евросоюза и Украины. В Тбилисском аэропорту мобилизовано большое количество сотрудников патрульной полиции с целью обеспечения порядка. Президент РФ Владимир Путин ранее в мае отменил визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Минтранс РФ тогда же сообщил, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.
https://ria.ru/20230517/gruziya-1872332191.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, россия, тбилиси, новости - туризм
В мире, Грузия, Россия, Тбилиси, Новости - Туризм
В Грузии встретили первый рейс из России акцией протеста
Грузинские оппозиционеры встретили первый рейс из Москвы в Тбилиси акцией протеста