https://ria.ru/20230519/gruziya-1872891588.html

В Грузии встретили первый рейс из России акцией протеста

В Грузии встретили первый рейс из России акцией протеста - РИА Новости, 19.05.2023

В Грузии встретили первый рейс из России акцией протеста

Представители грузинской оппозиционной партии "Дроа" ("Время") и их сторонники устроили в пятницу акцию протеста в тбилисском международном аэропорту, где... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T12:53

2023-05-19T12:53

2023-05-19T14:43

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ТБИЛИСИ, 19 мая - РИА Новости. Представители грузинской оппозиционной партии "Дроа" ("Время") и их сторонники устроили в пятницу акцию протеста в тбилисском международном аэропорту, где приземлился первый после четырехлетнего перерыва прямой рейс из Москвы, передает корреспондент РИА Новости. Самолет российской авиакомпании "Азимут" ранее в пятницу приземлился в аэропорту столицы Грузии. Оппозиционеры изначально собрались в центре Тбилиси и автоколоннами двинулись в направлении аэропорта. У окон машин были прикреплены флаги Евросоюза и Украины. В Тбилисском аэропорту мобилизовано большое количество сотрудников патрульной полиции с целью обеспечения порядка. Президент РФ Владимир Путин ранее в мае отменил визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Минтранс РФ тогда же сообщил, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.

https://ria.ru/20230517/gruziya-1872332191.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, грузия, россия, тбилиси, новости - туризм