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В Грузии встретили первый рейс из России акцией протеста - РИА Новости, 19.05.2023
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12:53 19.05.2023 (обновлено: 14:43 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/gruziya-1872891588.html
В Грузии встретили первый рейс из России акцией протеста
В Грузии встретили первый рейс из России акцией протеста - РИА Новости, 19.05.2023
В Грузии встретили первый рейс из России акцией протеста
Представители грузинской оппозиционной партии "Дроа" ("Время") и их сторонники устроили в пятницу акцию протеста в тбилисском международном аэропорту, где... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T12:53
2023-05-19T14:43
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ТБИЛИСИ, 19 мая - РИА Новости. Представители грузинской оппозиционной партии "Дроа" ("Время") и их сторонники устроили в пятницу акцию протеста в тбилисском международном аэропорту, где приземлился первый после четырехлетнего перерыва прямой рейс из Москвы, передает корреспондент РИА Новости. Самолет российской авиакомпании "Азимут" ранее в пятницу приземлился в аэропорту столицы Грузии. Оппозиционеры изначально собрались в центре Тбилиси и автоколоннами двинулись в направлении аэропорта. У окон машин были прикреплены флаги Евросоюза и Украины. В Тбилисском аэропорту мобилизовано большое количество сотрудников патрульной полиции с целью обеспечения порядка. Президент РФ Владимир Путин ранее в мае отменил визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Минтранс РФ тогда же сообщил, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.
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в мире, грузия, россия, тбилиси, новости - туризм
В мире, Грузия, Россия, Тбилиси, Новости - Туризм
В Грузии встретили первый рейс из России акцией протеста

Грузинские оппозиционеры встретили первый рейс из Москвы в Тбилиси акцией протеста

© SputnikГрузинские журналисты и активисты ожидают в аэропорту Тбилиси прибытие рейса из России
Грузинские журналисты и активисты ожидают в аэропорту Тбилиси прибытие рейса из России - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© Sputnik
Грузинские журналисты и активисты ожидают в аэропорту Тбилиси прибытие рейса из России
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 19 мая - РИА Новости. Представители грузинской оппозиционной партии "Дроа" ("Время") и их сторонники устроили в пятницу акцию протеста в тбилисском международном аэропорту, где приземлился первый после четырехлетнего перерыва прямой рейс из Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
Самолет российской авиакомпании "Азимут" ранее в пятницу приземлился в аэропорту столицы Грузии.
Оппозиционеры изначально собрались в центре Тбилиси и автоколоннами двинулись в направлении аэропорта. У окон машин были прикреплены флаги Евросоюза и Украины.
В Тбилисском аэропорту мобилизовано большое количество сотрудников патрульной полиции с целью обеспечения порядка.
Президент РФ Владимир Путин ранее в мае отменил визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Минтранс РФ тогда же сообщил, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.
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