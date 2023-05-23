https://ria.ru/20230523/konkurs-1873485910.html

Стали известны победители главного туристического конкурса страны

Стали известны победители главного туристического конкурса страны - РИА Новости, 23.05.2023

Стали известны победители главного туристического конкурса страны

Победителями третьего сезона главного туристического конкурса страны "Мастера гостеприимства" – проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей"... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T00:26

2023-05-23T00:26

2023-05-23T00:26

туризм

пермский край

пермь

россия

сергей кириенко

новости - туризм

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Победителями третьего сезона главного туристического конкурса страны "Мастера гостеприимства" – проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" стали 23 участника из 17 регионов страны, сообщает пресс-служба конкурса. Финальные испытания прошли в рамках Форума гостеприимства России, который состоялся в Пермском крае. Победителей выбрали в семи направлениях: "Менеджеры индустрии гостеприимства", "Стартапы и прорывные идеи в туризме", "IT решения в туризме", "Заповедный туризм", "Маркетинг территорий", "Инфраструктура туризма" и "Туристические продукты". Он также напомнил, что благодаря конкурсу было реализовано множество идей в области развития туристического потенциала страны. Например, идея молодежного кэшбека, которая была предложена победителями конкурса "Мастера гостеприимства".Ее поддержал Президент России Владимир Путин, и уже сотни тысяч людей по всей стране воспользовались этой возможностью. В пресс-службе отмечают, что более тысячи участников практически из всех регионов страны посетили порядка 100 активностей: насыщенную деловую и две образовательные программы, выставку регионов России от полярного круга до южных берегов Дона и ярмарку мастеров страны. На конкурсных они решали кейсы от наставников, разрабатывали предложения по развитию туристического потенциала Пермского края, презентовали яркие стартап-идеи.

https://ria.ru/20230519/forum-1872894536.html

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пермь

россия

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Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

пермский край, пермь, россия, сергей кириенко, новости - туризм