https://ria.ru/20230523/konkurs-1873485910.html
Стали известны победители главного туристического конкурса страны
Стали известны победители главного туристического конкурса страны - РИА Новости, 23.05.2023
Стали известны победители главного туристического конкурса страны
Победителями третьего сезона главного туристического конкурса страны "Мастера гостеприимства" – проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей"... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T00:26
2023-05-23T00:26
2023-05-23T00:26
туризм
пермский край
пермь
россия
сергей кириенко
новости - туризм
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Победителями третьего сезона главного туристического конкурса страны "Мастера гостеприимства" – проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" стали 23 участника из 17 регионов страны, сообщает пресс-служба конкурса. Финальные испытания прошли в рамках Форума гостеприимства России, который состоялся в Пермском крае. Победителей выбрали в семи направлениях: "Менеджеры индустрии гостеприимства", "Стартапы и прорывные идеи в туризме", "IT решения в туризме", "Заповедный туризм", "Маркетинг территорий", "Инфраструктура туризма" и "Туристические продукты". Он также напомнил, что благодаря конкурсу было реализовано множество идей в области развития туристического потенциала страны. Например, идея молодежного кэшбека, которая была предложена победителями конкурса "Мастера гостеприимства".Ее поддержал Президент России Владимир Путин, и уже сотни тысяч людей по всей стране воспользовались этой возможностью. В пресс-службе отмечают, что более тысячи участников практически из всех регионов страны посетили порядка 100 активностей: насыщенную деловую и две образовательные программы, выставку регионов России от полярного круга до южных берегов Дона и ярмарку мастеров страны. На конкурсных они решали кейсы от наставников, разрабатывали предложения по развитию туристического потенциала Пермского края, презентовали яркие стартап-идеи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермский край, пермь, россия, сергей кириенко, новости - туризм
Туризм, Пермский край, Пермь, Россия, Сергей Кириенко, Новости - Туризм
Стали известны победители главного туристического конкурса страны
Победителями третьего сезона конкурса "Мастера гостеприимства" стали 23 участника
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Победителями третьего сезона главного туристического конкурса страны "Мастера гостеприимства" – проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" стали 23 участника из 17 регионов страны, сообщает пресс-служба конкурса.
Финальные испытания прошли в рамках Форума гостеприимства России, который состоялся в Пермском крае.
Победителей выбрали в семи направлениях: "Менеджеры индустрии гостеприимства", "Стартапы и прорывные идеи в туризме", "IT решения в туризме", "Заповедный туризм", "Маркетинг территорий", "Инфраструктура туризма" и "Туристические продукты".
«
"От всей души поздравляю победителей! Сегодня в гостеприимном Пермском крае, в центре Урала собрались очень неравнодушные, яркие, талантливые и творческие люди. Других на финале "Мастеров гостеприимства" просто не может быть. Люди, которые выбрали своим призванием дарить радость другим, могут быть только очень неравнодушными и творческими. Ведь туризм – это про эмоции, про передачу своей любви к родной земле, способность делиться радостью. У вас это здорово получается", – отметил на церемонии закрытия Сергей Кириенко, Первый заместитель Руководителя Администрации Президента.
Он также напомнил, что благодаря конкурсу было реализовано множество идей в области развития туристического потенциала страны. Например, идея молодежного кэшбека, которая была предложена победителями конкурса "Мастера гостеприимства".
Ее поддержал Президент России Владимир Путин, и уже сотни тысяч людей по всей стране воспользовались этой возможностью.
«
"Я хочу пожелать вам творчества, новых идей, новых открытий, потому что настоящие мастера гостеприимства – это наша настоящая русская традиция", — заключил Сергей Кириенко.
В пресс-службе отмечают, что более тысячи участников практически из всех регионов страны посетили порядка 100 активностей: насыщенную деловую и две образовательные программы, выставку регионов России от полярного круга до южных берегов Дона и ярмарку мастеров страны.
На конкурсных они решали кейсы от наставников, разрабатывали предложения по развитию туристического потенциала Пермского края, презентовали яркие стартап-идеи.
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