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Georgian Airways открыла продажу билетов на рейсы из Москвы в Париж и Вену - РИА Новости, 25.05.2023
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Туризм
 
14:20 25.05.2023 (обновлено: 15:05 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/reysy-1874094460.html
Georgian Airways открыла продажу билетов на рейсы из Москвы в Париж и Вену
Georgian Airways открыла продажу билетов на рейсы из Москвы в Париж и Вену - РИА Новости, 25.05.2023
Georgian Airways открыла продажу билетов на рейсы из Москвы в Париж и Вену
Грузинская авиакомпания Georgian Airways начала продажу билетов на рейсы из Москвы в Париж и Вену через Тбилиси, следует из данных на сайте перевозчика. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T14:20
2023-05-25T15:05
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ТБИЛИСИ, 25 мая — РИА Новости. Грузинская авиакомпания Georgian Airways начала продажу билетов на рейсы из Москвы в Париж и Вену через Тбилиси, следует из данных на сайте перевозчика. Уточняется, что самолет в Париж отправится уже завтра. Пересадка в грузинской столице продлится час, общее время в пути составит более девяти часов. Стоимость билета — 2162 лари (около 860 долларов). В свою очередь, рейс из Москвы в Вену запланирован на 28 мая. Билеты на него стоят 1599 лари (около 635 долларов). Пересадка в Тбилиси также продлится один час.На сайте также указаны рейсы из Москвы в Амстердам и в Тель-Авив с пересадкой в грузинской столице. Тем не менее, продажа билетов на эти два направления еще не стартовала.Десятого мая президент России отменил визовый режим с Грузией и снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в республику. Первый после четырехлетнего перерыва рейс из Москвы приземлился в аэропорту Тбилиси 19 мая. На следующий день в Россию вылетел первый самолет Georgian Airways.
https://ria.ru/20230525/gruziya-1873689308.html
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Georgian Airways открыла продажу билетов на рейсы из Москвы в Париж и Вену

Georgian Airways запустит для россиян транзитные рейсы в Европу

© Фото : Georgian AirwaysСамолет Boeing 737 авиакомпании Georgian Airways
Самолет Boeing 737 авиакомпании Georgian Airways - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© Фото : Georgian Airways
Самолет Boeing 737 авиакомпании Georgian Airways. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 25 мая — РИА Новости. Грузинская авиакомпания Georgian Airways начала продажу билетов на рейсы из Москвы в Париж и Вену через Тбилиси, следует из данных на сайте перевозчика.
Уточняется, что самолет в Париж отправится уже завтра. Пересадка в грузинской столице продлится час, общее время в пути составит более девяти часов. Стоимость билета — 2162 лари (около 860 долларов).
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В свою очередь, рейс из Москвы в Вену запланирован на 28 мая. Билеты на него стоят 1599 лари (около 635 долларов). Пересадка в Тбилиси также продлится один час.
На сайте также указаны рейсы из Москвы в Амстердам и в Тель-Авив с пересадкой в грузинской столице. Тем не менее, продажа билетов на эти два направления еще не стартовала.
Десятого мая президент России отменил визовый режим с Грузией и снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в республику. Первый после четырехлетнего перерыва рейс из Москвы приземлился в аэропорту Тбилиси 19 мая. На следующий день в Россию вылетел первый самолет Georgian Airways.
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