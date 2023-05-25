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Georgian Airways открыла продажу билетов на рейсы из Москвы в Париж и Вену
Georgian Airways открыла продажу билетов на рейсы из Москвы в Париж и Вену - РИА Новости, 25.05.2023
Georgian Airways открыла продажу билетов на рейсы из Москвы в Париж и Вену
Грузинская авиакомпания Georgian Airways начала продажу билетов на рейсы из Москвы в Париж и Вену через Тбилиси, следует из данных на сайте перевозчика. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T14:20
2023-05-25T14:20
2023-05-25T15:05
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ТБИЛИСИ, 25 мая — РИА Новости. Грузинская авиакомпания Georgian Airways начала продажу билетов на рейсы из Москвы в Париж и Вену через Тбилиси, следует из данных на сайте перевозчика. Уточняется, что самолет в Париж отправится уже завтра. Пересадка в грузинской столице продлится час, общее время в пути составит более девяти часов. Стоимость билета — 2162 лари (около 860 долларов). В свою очередь, рейс из Москвы в Вену запланирован на 28 мая. Билеты на него стоят 1599 лари (около 635 долларов). Пересадка в Тбилиси также продлится один час.На сайте также указаны рейсы из Москвы в Амстердам и в Тель-Авив с пересадкой в грузинской столице. Тем не менее, продажа билетов на эти два направления еще не стартовала.Десятого мая президент России отменил визовый режим с Грузией и снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в республику. Первый после четырехлетнего перерыва рейс из Москвы приземлился в аэропорту Тбилиси 19 мая. На следующий день в Россию вылетел первый самолет Georgian Airways.
https://ria.ru/20230525/gruziya-1873689308.html
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РИА Новости
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Georgian Airways открыла продажу билетов на рейсы из Москвы в Париж и Вену
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