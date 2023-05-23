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Шесть альпинистов из Белоруссии пропали на западном склоне Эльбруса - РИА Новости, 23.05.2023
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Туризм
 
14:58 23.05.2023 (обновлено: 14:59 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/elbrus-1873626468.html
Шесть альпинистов из Белоруссии пропали на западном склоне Эльбруса
Шесть альпинистов из Белоруссии пропали на западном склоне Эльбруса - РИА Новости, 23.05.2023
Шесть альпинистов из Белоруссии пропали на западном склоне Эльбруса
Белорусские дипломаты выясняют обстоятельства исчезновения шести туристов из этой страны на Эльбрусе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МИД Белоруссии. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T14:58
2023-05-23T14:59
туризм
новости - туризм
эльбрус
белоруссия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
туризм
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Белорусские дипломаты выясняют обстоятельства исчезновения шести туристов из этой страны на Эльбрусе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МИД Белоруссии."Отделение посольства Беларуси в Ростове-на-Дону выясняет обстоятельства исчезновения шестерых белорусских туристов на Эльбрусе, находится в контакте с компетентными органами России", – проинформировали в пресс-службе.Группа не выходила на связь с 21 мая, сообщил региональный главк МЧС РФ.Ранее сообщалось, что спасатели вышли на поиски группы из шести альпинистов из Белоруссии, которые пропали на западном склоне Эльбруса на территории Карачаево-Черкесии, об этом заявило ГУ МЧС РФ. "В 09.20 мск во вторник поступила информация, что в Карачаевском районе, на западном склоне горы Эльбрус пропала группа туристов из шести человек из Республики Беларусь. В подразделениях МЧС России группа не была зарегистрирована", – говорится в сообщении. На поиски спортсменов выехали девять спасателей Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России. "Рассматривается вопрос о привлечении для поиска вертолета МИ-8", – отметили в ведомстве.
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новости - туризм, эльбрус, белоруссия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Эльбрус, Белоруссия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Туризм
Шесть альпинистов из Белоруссии пропали на западном склоне Эльбруса

Выясняются обстоятельства исчезновения шестерых белорусских туристов на Эльбрусе

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкОтдыхающие на горнолыжном курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии
Отдыхающие на горнолыжном курорте Эльбрус в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Белорусские дипломаты выясняют обстоятельства исчезновения шести туристов из этой страны на Эльбрусе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МИД Белоруссии.
"Отделение посольства Беларуси в Ростове-на-Дону выясняет обстоятельства исчезновения шестерых белорусских туристов на Эльбрусе, находится в контакте с компетентными органами России", – проинформировали в пресс-службе.
Группа не выходила на связь с 21 мая, сообщил региональный главк МЧС РФ.
Ранее сообщалось, что спасатели вышли на поиски группы из шести альпинистов из Белоруссии, которые пропали на западном склоне Эльбруса на территории Карачаево-Черкесии, об этом заявило ГУ МЧС РФ.
"В 09.20 мск во вторник поступила информация, что в Карачаевском районе, на западном склоне горы Эльбрус пропала группа туристов из шести человек из Республики Беларусь. В подразделениях МЧС России группа не была зарегистрирована", – говорится в сообщении.
На поиски спортсменов выехали девять спасателей Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России. "Рассматривается вопрос о привлечении для поиска вертолета МИ-8", – отметили в ведомстве.
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