https://ria.ru/20230524/krym-1873793441.html
В Крыму серьезно снизили цены на отдых
В Крыму серьезно снизили цены на отдых - РИА Новости, 24.05.2023
В Крыму серьезно снизили цены на отдых
Цены на отдых в Крыму в нынешнем сезоне существенно снижены, заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T11:16
2023-05-24T11:16
2023-05-24T11:16
туризм
новости - туризм
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
куда поехать
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Цены на отдых в Крыму в нынешнем сезоне существенно снижены, заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. "Крым стал единственным российским курортом, который действительно снизил цены в этом году, причем снизил серьезно. По отношению к прошлым годам это 25-30%. Действительно, в Крыму сейчас отдыхать очень выгодно", – сказал Волченко в эфире программы "Изолента live" . В частности, по его словам, стоимость проживания с завтраком в отеле уровня "три звезды" составляет примерно от 3,5 до 4 тысяч рублей, четыре звезды – от 4,5 до 5,5 тысячи рублей. "Неделя пребывания на двоих в отеле уровня "три звезды", питание завтрак-ужин, может обойтись в пределах 36 тысяч рублей", – добавил министр.
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новости - туризм, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), куда поехать, отдых на море, отдых в россии, достопримечательности
Туризм, Новости - Туризм, Вадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма), куда поехать, Отдых на море, отдых в России, Достопримечательности
В Крыму серьезно снизили цены на отдых
Волченко: цены на отдых в Крыму в нынешнем сезоне существенно снижены
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Цены на отдых в Крыму в нынешнем сезоне существенно снижены, заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
"Крым стал единственным российским курортом, который действительно снизил цены в этом году, причем снизил серьезно. По отношению к прошлым годам это 25-30%. Действительно, в Крыму сейчас отдыхать очень выгодно", – сказал Волченко в эфире программы "Изолента live" .
В частности, по его словам, стоимость проживания с завтраком в отеле уровня "три звезды" составляет примерно от 3,5 до 4 тысяч рублей, четыре звезды – от 4,5 до 5,5 тысячи рублей.
"Неделя пребывания на двоих в отеле уровня "три звезды", питание завтрак-ужин, может обойтись в пределах 36 тысяч рублей", – добавил министр.
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