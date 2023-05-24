https://ria.ru/20230524/krym-1873793441.html

В Крыму серьезно снизили цены на отдых

В Крыму серьезно снизили цены на отдых - РИА Новости, 24.05.2023

В Крыму серьезно снизили цены на отдых

Цены на отдых в Крыму в нынешнем сезоне существенно снижены, заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T11:16

2023-05-24T11:16

2023-05-24T11:16

туризм

новости - туризм

вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)

куда поехать

отдых на море

отдых в россии

достопримечательности

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Цены на отдых в Крыму в нынешнем сезоне существенно снижены, заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. "Крым стал единственным российским курортом, который действительно снизил цены в этом году, причем снизил серьезно. По отношению к прошлым годам это 25-30%. Действительно, в Крыму сейчас отдыхать очень выгодно", – сказал Волченко в эфире программы "Изолента live" . В частности, по его словам, стоимость проживания с завтраком в отеле уровня "три звезды" составляет примерно от 3,5 до 4 тысяч рублей, четыре звезды – от 4,5 до 5,5 тысячи рублей. "Неделя пребывания на двоих в отеле уровня "три звезды", питание завтрак-ужин, может обойтись в пределах 36 тысяч рублей", – добавил министр.

https://ria.ru/20230518/sochi-1872575043.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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новости - туризм, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), куда поехать, отдых на море, отдых в россии, достопримечательности