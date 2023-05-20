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Первый за четыре года рейс Georgian Airways вылетел из Тбилиси в Москву - РИА Новости, 20.05.2023
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Туризм
 
07:42 20.05.2023 (обновлено: 08:30 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/polet-1873072327.html
Первый за четыре года рейс Georgian Airways вылетел из Тбилиси в Москву
Первый за четыре года рейс Georgian Airways вылетел из Тбилиси в Москву - РИА Новости, 20.05.2023
Первый за четыре года рейс Georgian Airways вылетел из Тбилиси в Москву
Первый после четырехлетнего перерыва самолет грузинской авиакомпании Georgian Airways вылетел из Тбилиси в Москву, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T07:42
2023-05-20T08:30
владимир путин
georgian airways
тбилиси
грузия
москва
туризм
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ТБИЛИСИ, 20 мая – РИА Новости. Первый после четырехлетнего перерыва самолет грузинской авиакомпании Georgian Airways вылетел из Тбилиси в Москву, сообщил корреспондент РИА Новости. Разрешение на перелет выдали 16 мая. Самолета загружен примерно на 80 процентов. Как рассказал РИА Новости один из пассажиров, трудностей при покупке билета не возникло. "Единственное, у авиакомпании Georgian Airways нет мобильного приложения, поэтому все пришлось покупать через сайт", — сказал он.Также при оформлении нет возможности выбрать посадочное место. Во время регистрации на рейс некоторых пассажиров, которые заявляли, что рады возобновлению авиасообщения между странами, сразу обступали грузинские СМИ. Накануне зарубежная пресса также вела себя с пассажирами рейса из Москвы в Тбилиси. В пятницу самолет российской авиакомпании "Азимут" выполнил первый после четырехлетнего перерыва рейс между странами и приземлился в аэропорту столицы Грузии. Полет прошел штатно, на борту находились 86 человек. Российская авиакомпания Red Wings также получила разрешение от агентства гражданской авиации Грузии на полеты в Тбилиси и Кутаиси. Президент Владимир Путин 11 мая отменил визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Минтранс тогда же сообщил, что планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.
https://ria.ru/20230519/gruziya-1872999369.html
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владимир путин, georgian airways, тбилиси, грузия, москва
Владимир Путин, Georgian Airways, Тбилиси, Грузия, Москва, Туризм
Первый за четыре года рейс Georgian Airways вылетел из Тбилиси в Москву

Первый за четыре года рейс авиакомпании Georgian Airways вылетел из Тбилиси в Москву

© РИА Новости / Давид Хизанишвили | Перейти в медиабанкСамолет грузинской частной авиакомпании Airzena - Georgian Airways
Самолет грузинской частной авиакомпании Airzena - Georgian Airways - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости / Давид Хизанишвили
Перейти в медиабанк
Самолет грузинской частной авиакомпании Airzena - Georgian Airways. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 20 мая – РИА Новости. Первый после четырехлетнего перерыва самолет грузинской авиакомпании Georgian Airways вылетел из Тбилиси в Москву, сообщил корреспондент РИА Новости.
Разрешение на перелет выдали 16 мая.
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Самолета загружен примерно на 80 процентов. Как рассказал РИА Новости один из пассажиров, трудностей при покупке билета не возникло.
"Единственное, у авиакомпании Georgian Airways нет мобильного приложения, поэтому все пришлось покупать через сайт", — сказал он.
Также при оформлении нет возможности выбрать посадочное место.
Во время регистрации на рейс некоторых пассажиров, которые заявляли, что рады возобновлению авиасообщения между странами, сразу обступали грузинские СМИ. Накануне зарубежная пресса также вела себя с пассажирами рейса из Москвы в Тбилиси.
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В пятницу самолет российской авиакомпании "Азимут" выполнил первый после четырехлетнего перерыва рейс между странами и приземлился в аэропорту столицы Грузии. Полет прошел штатно, на борту находились 86 человек.
Российская авиакомпания Red Wings также получила разрешение от агентства гражданской авиации Грузии на полеты в Тбилиси и Кутаиси.
Президент Владимир Путин 11 мая отменил визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Минтранс тогда же сообщил, что планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.
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