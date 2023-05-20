https://ria.ru/20230520/polet-1873072327.html

Первый за четыре года рейс Georgian Airways вылетел из Тбилиси в Москву

Первый за четыре года рейс Georgian Airways вылетел из Тбилиси в Москву - РИА Новости, 20.05.2023

Первый за четыре года рейс Georgian Airways вылетел из Тбилиси в Москву

Первый после четырехлетнего перерыва самолет грузинской авиакомпании Georgian Airways вылетел из Тбилиси в Москву, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T07:42

2023-05-20T07:42

2023-05-20T08:30

владимир путин

georgian airways

тбилиси

грузия

москва

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149855/56/1498555696_0:75:2976:1748_1920x0_80_0_0_dbeb4f624ad19fe1358de9d2208ba13c.jpg

ТБИЛИСИ, 20 мая – РИА Новости. Первый после четырехлетнего перерыва самолет грузинской авиакомпании Georgian Airways вылетел из Тбилиси в Москву, сообщил корреспондент РИА Новости. Разрешение на перелет выдали 16 мая. Самолета загружен примерно на 80 процентов. Как рассказал РИА Новости один из пассажиров, трудностей при покупке билета не возникло. "Единственное, у авиакомпании Georgian Airways нет мобильного приложения, поэтому все пришлось покупать через сайт", — сказал он.Также при оформлении нет возможности выбрать посадочное место. Во время регистрации на рейс некоторых пассажиров, которые заявляли, что рады возобновлению авиасообщения между странами, сразу обступали грузинские СМИ. Накануне зарубежная пресса также вела себя с пассажирами рейса из Москвы в Тбилиси. В пятницу самолет российской авиакомпании "Азимут" выполнил первый после четырехлетнего перерыва рейс между странами и приземлился в аэропорту столицы Грузии. Полет прошел штатно, на борту находились 86 человек. Российская авиакомпания Red Wings также получила разрешение от агентства гражданской авиации Грузии на полеты в Тбилиси и Кутаиси. Президент Владимир Путин 11 мая отменил визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Минтранс тогда же сообщил, что планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.

https://ria.ru/20230519/gruziya-1872999369.html

https://ria.ru/20230511/gruziya-1870888562.html

https://ria.ru/20230516/pochta-1872232599.html

тбилиси

грузия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, georgian airways, тбилиси, грузия, москва