https://ria.ru/20230525/kuba-1874089315.html
"Аэрофлот" открыл продажи билетов на Кубу
"Аэрофлот" открыл продажи билетов на Кубу - РИА Новости, 25.05.2023
"Аэрофлот" открыл продажи билетов на Кубу
Российская авиакомпания "Аэрофлот" открывает продажи билетов на рейсы в кубинский Варадеро, сообщила компания. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T14:06
2023-05-25T14:06
2023-05-25T14:25
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" открывает продажи билетов на рейсы в кубинский Варадеро, сообщила компания.Россия с 1 июля возобновит регулярное авиасообщение с Кубой. Гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский на прошлой неделе говорил РИА Новости, что входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания "Россия" на первоначальном этапе планирует выполнять два рейса на Кубу в неделю, в зависимости от спроса программа полетов будет расширяться."Аэрофлот" открывает продажи билетов на Варадеро (Куба). Выполнять рейсы будет авиакомпания "Россия" на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 777. Полеты запланированы с 1 июля", - говорится в сообщении.В расписании два рейса, они будут выполняться по четвергам и субботам."Начиная с 5 сентября, планируется ввести третий еженедельный рейс - по вторникам", - отмечает "Аэрофлот".Варадеро - круглогодичный курорт, один из крупнейших в Карибском бассейне. Протяженность курортной зоны - 20 километров. Здесь расположено около 60 отелей на любой вкус и бюджет.
https://ria.ru/20230518/kuba-1872696167.html
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куба, аэрофлот, новости - туризм, варадеро, boeing 777, экономика
Туризм, Куба, Аэрофлот, Новости - Туризм, Варадеро, Boeing 777, Экономика
"Аэрофлот" открыл продажи билетов на Кубу
Авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажи билетов на Кубу