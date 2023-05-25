https://ria.ru/20230525/kuba-1874089315.html

"Аэрофлот" открыл продажи билетов на Кубу

"Аэрофлот" открыл продажи билетов на Кубу - РИА Новости, 25.05.2023

"Аэрофлот" открыл продажи билетов на Кубу

Российская авиакомпания "Аэрофлот" открывает продажи билетов на рейсы в кубинский Варадеро, сообщила компания. РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T14:06

2023-05-25T14:06

2023-05-25T14:25

туризм

куба

аэрофлот

новости - туризм

варадеро

boeing 777

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154810/67/1548106728_0:511:2733:2048_1920x0_80_0_0_4eae7c05f762712bff3796db48048b2e.jpg

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" открывает продажи билетов на рейсы в кубинский Варадеро, сообщила компания.Россия с 1 июля возобновит регулярное авиасообщение с Кубой. Гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский на прошлой неделе говорил РИА Новости, что входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания "Россия" на первоначальном этапе планирует выполнять два рейса на Кубу в неделю, в зависимости от спроса программа полетов будет расширяться."Аэрофлот" открывает продажи билетов на Варадеро (Куба). Выполнять рейсы будет авиакомпания "Россия" на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 777. Полеты запланированы с 1 июля", - говорится в сообщении.В расписании два рейса, они будут выполняться по четвергам и субботам."Начиная с 5 сентября, планируется ввести третий еженедельный рейс - по вторникам", - отмечает "Аэрофлот".Варадеро - круглогодичный курорт, один из крупнейших в Карибском бассейне. Протяженность курортной зоны - 20 километров. Здесь расположено около 60 отелей на любой вкус и бюджет.

https://ria.ru/20230518/kuba-1872696167.html

https://ria.ru/20230421/kuba-1866781445.html

куба

варадеро

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

куба, аэрофлот, новости - туризм, варадеро, boeing 777, экономика