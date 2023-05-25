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"Аэрофлот" открыл продажи билетов на Кубу - РИА Новости, 25.05.2023
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Туризм
 
14:06 25.05.2023 (обновлено: 14:25 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/kuba-1874089315.html
"Аэрофлот" открыл продажи билетов на Кубу
"Аэрофлот" открыл продажи билетов на Кубу - РИА Новости, 25.05.2023
"Аэрофлот" открыл продажи билетов на Кубу
Российская авиакомпания "Аэрофлот" открывает продажи билетов на рейсы в кубинский Варадеро, сообщила компания. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T14:06
2023-05-25T14:25
туризм
куба
аэрофлот
новости - туризм
варадеро
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экономика
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" открывает продажи билетов на рейсы в кубинский Варадеро, сообщила компания.Россия с 1 июля возобновит регулярное авиасообщение с Кубой. Гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский на прошлой неделе говорил РИА Новости, что входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания "Россия" на первоначальном этапе планирует выполнять два рейса на Кубу в неделю, в зависимости от спроса программа полетов будет расширяться."Аэрофлот" открывает продажи билетов на Варадеро (Куба). Выполнять рейсы будет авиакомпания "Россия" на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 777. Полеты запланированы с 1 июля", - говорится в сообщении.В расписании два рейса, они будут выполняться по четвергам и субботам."Начиная с 5 сентября, планируется ввести третий еженедельный рейс - по вторникам", - отмечает "Аэрофлот".Варадеро - круглогодичный курорт, один из крупнейших в Карибском бассейне. Протяженность курортной зоны - 20 километров. Здесь расположено около 60 отелей на любой вкус и бюджет.
https://ria.ru/20230518/kuba-1872696167.html
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куба, аэрофлот, новости - туризм, варадеро, boeing 777, экономика
Туризм, Куба, Аэрофлот, Новости - Туризм, Варадеро, Boeing 777, Экономика
"Аэрофлот" открыл продажи билетов на Кубу

Авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажи билетов на Кубу

© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаВид на Гавану, Куба
Вид на Гавану, Куба - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Вид на Гавану, Куба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" открывает продажи билетов на рейсы в кубинский Варадеро, сообщила компания.
Россия с 1 июля возобновит регулярное авиасообщение с Кубой. Гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский на прошлой неделе говорил РИА Новости, что входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания "Россия" на первоначальном этапе планирует выполнять два рейса на Кубу в неделю, в зависимости от спроса программа полетов будет расширяться.
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"Аэрофлот" открывает продажи билетов на Варадеро (Куба). Выполнять рейсы будет авиакомпания "Россия" на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 777. Полеты запланированы с 1 июля", - говорится в сообщении.
В расписании два рейса, они будут выполняться по четвергам и субботам.
"Начиная с 5 сентября, планируется ввести третий еженедельный рейс - по вторникам", - отмечает "Аэрофлот".
Варадеро - круглогодичный курорт, один из крупнейших в Карибском бассейне. Протяженность курортной зоны - 20 километров. Здесь расположено около 60 отелей на любой вкус и бюджет.
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