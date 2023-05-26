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В Крыму отменили все ограничительные меры по коронавирусу - РИА Новости, 26.05.2023
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10:41 26.05.2023 (обновлено: 11:08 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/koronavirus-1874269256.html
В Крыму отменили все ограничительные меры по коронавирусу
В Крыму отменили все ограничительные меры по коронавирусу - РИА Новости, 26.05.2023
В Крыму отменили все ограничительные меры по коронавирусу
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о снятии всех ограничительных мер, введенных ранее из-за коронавирусной инфекции. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T10:41
2023-05-26T11:08
сергей аксенов (политик)
общество
республика крым
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
новости - туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о снятии всех ограничительных мер, введенных ранее из-за коронавирусной инфекции. "Подписал указ о снятии всех ограничительных мер, введенных в республике Крым из-за пандемии коронавируса", - написал Аксенов в своем телеграм-канале. Указ опубликован на сайте правительства республики. В нем глава Крыма объявляет утратившими силу все указы с ограничительными мерами, которые вводились ранее.
https://ria.ru/20230526/covid-19-1874243991.html
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сергей аксенов (политик), общество, республика крым, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новости - туризм
Сергей Аксенов (политик), Общество, Республика Крым, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Новости - Туризм
В Крыму отменили все ограничительные меры по коронавирусу

Аксенов: в Крыму отменили все ограничительные меры, введенные из-за коронавируса

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМужчина во время ПЦР-теста на COVID-19
Мужчина во время ПЦР-теста на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Мужчина во время ПЦР-теста на COVID-19. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о снятии всех ограничительных мер, введенных ранее из-за коронавирусной инфекции.
"Подписал указ о снятии всех ограничительных мер, введенных в республике Крым из-за пандемии коронавируса", - написал Аксенов в своем телеграм-канале.
Указ опубликован на сайте правительства республики. В нем глава Крыма объявляет утратившими силу все указы с ограничительными мерами, которые вводились ранее.
Медицинский работник в палате интенсивной терапии в красной зоне инфекционного отделения для лечения детей с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
На Сахалине отменили все ограничения по COVID-19
Вчера, 07:22
 
Сергей Аксенов (политик)ОбществоРеспублика КрымКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Новости - Туризм
 
 
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