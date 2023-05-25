https://ria.ru/20230525/gruziya-1873689308.html

На пляжи — в Батуми, в Европу — через Кутаиси. Первые туристы едут в Грузию

На пляжи — в Батуми, в Европу — через Кутаиси. Первые туристы едут в Грузию - РИА Новости, 25.05.2023

На пляжи — в Батуми, в Европу — через Кутаиси. Первые туристы едут в Грузию

После возобновления прямого авиасообщения аэропорты Грузии станут удобным пересадочным хабом для путешествий в третьи страны. Да и туры в эту закавказскую... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T08:00

2023-05-25T08:00

2023-05-25T08:07

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости, Мария Селиванова. После возобновления прямого авиасообщения аэропорты Грузии станут удобным пересадочным хабом для путешествий в третьи страны. Да и туры в эту закавказскую республику всегда пользовались спросом. О том, безопасно ли ехать, сколько стоят путевки и что рассказывают те, кто туда уже отправился, — в материале РИА Новости.С шампанским и сувенирамиПервый за четыре года самолет вылетел из Москвы в Тбилиси 19 мая. На борту лайнера авиакомпании "Азимут" находились 86 пассажиров. Угощали шампанским, дарили сувениры в честь знакового события.Большинство направлялось в Грузию на отдых или встречу с родными, сообщил корреспондент РИА Новости, который тоже был на борту. Радовались, что теперь можно добираться прямыми рейсами за 3,5 часа, а не с тремя пересадками, теряя почти сутки.В тбилисском аэропорту, как и обещали представители грузинской оппозиционной партии "Дроа" ("Время"), гостей встретили акцией протеста. Но потом все было спокойно.Лайнер Georgian Airways вылетел из Тбилиси в Москву 20 мая. Оба рейса вызвали большой интерес СМИ.Цена билета в оба конца у российской авиакомпании — от 55 тысяч рублей. У грузинской — столько же. С пересадкой в Ереване — на 20 тысяч дешевле, но стыковка — не менее десяти часов.Европа стала ближеОтечественные авиаперевозчики подали заявки на полеты в Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Вслед за "Азимутом" разрешение на прямые рейсы получила Red Wings: в грузинскую столицу лайнеры направятся из Сочи, а из Москвы — в Кутаиси. Это произойдет в июне.Рейсов в Батуми пока нет — хотят за пару месяцев оценить спрос, проинформировал Tourdom со ссылкой на замдиректора "ИрАэро" Сергея Крупнова.Аэропорты Грузии станут еще и хабом для направляющихся в третьи страны, отмечает вице-президент РСТ Дмитрий Горин.Так, из Кутаиси более 30 международных рейсов, причем часто — бюджетных. Купив билет за 21-50 евро, можно попасть в Польшу, ОАЭ, на Кипр, в Австрию, Грецию, Венгрию, Эстонию, Чехию, Италию, Бельгию, Германию."Wizz Air предлагает из Кутаиси ряд интересных направлений, что делает аэропорт очень привлекательным для транзита", — подтверждает исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев. Правда, нужно оплачивать два сегмента полета отдельно, заново регистрировать багаж."Плюсы — Кутаиси ближе, чем Стамбул или другой хаб, а также привлекательная ценовая политика венгерского лоукостера. Минусы — небольшая частота полетов. Но нельзя исключать, что спрос простимулирует предложение", — говорит эксперт.Сюрприз для туроператоров"Появление в туристической повестке Грузии оказалось неожиданным, и это может преподнести сюрпризы", — сказал РИА Новости глава Space Travel и вице-президент АТОР по вопросам выездного туризма Артур Мурадян.Компании уже формируют пакетные туры, включающие в себя отели в Батуми и Тбилиси, экскурсии и перелет. Цены наверняка снизятся. "При обоюдном эффективном и грамотном маркетинге у этого направления есть все шансы к концу лета войти в пятерку лидеров по турпотоку из России", — считает Мурадян. Также важно, по его словам, "понизить градус" политического давления на грузинские власти, из-за которого многие туристы пока не решаются отправиться туда на отдых.Универсальное направлениеТуроператоры отмечают огромный экскурсионный потенциал Грузии. Причем курглогодичный. Осенью и весной — познавательные, гастрономические, винные, оздоровительные туры, зимой — горнолыжный спорт (Гудаури, Бакуриани, новый курорт Годердзи). А летом, когда жарко, 70 процентов гостей интересует пляжный отдых, уточняет директор департамента рекламы и PR "Русского экспресса" Анна Филатовская.Грузия очень удобна для самостоятельных путешественников. Местные, прежде всего старшего поколения, хорошо говорят по-русски. "Побывавшие тут делятся с друзьями контактами гидов, водителей, проводников, и две трети гостей изучают страну самостоятельно. Взял билет и поехал!" — говорит гендиректор компании Mayel Travel Майя Котляр.Часто путешествуют на машинах — либо арендованных, либо едут на своей через Верхний Ларс, а дальше — по всей Грузии, от Тбилиси до Батуми. Также востребованы туры на джипах, например, по горам Сванетии. Гости останавливаются на фермах, винодельнях, пробуют вино, давят виноград, участвуют в изготовлении сыров, живут в семьях.Пляжный отдых Поклонникам "турецкого уровня" пляжного отдыха главный приморский курорт Грузии — Батуми — вряд ли понравится. "Если в Турции вся жизнь проходит в отеле, то в Батуми — в городе", — объясняет Анна Филатовская.В столице Аджарии много гостиниц международных сетей, но без больших территорий и развитой инфраструктуры. "Все развлечения, концерты, ночные клубы, пенные вечеринки, казино, ради которого многие приезжают на курорт, — вне отелей", — предупреждает эксперт. Город "гудит" по ночам, туда едут не за тихим, спокойным отдыхом. По активности Батуми ближе к Дубаю, чем к Кемеру или Аланье.Майя Котляр подтверждает: много хороших отелей, развивается инфраструктура, там приятно гулять по паркам и променадам. Но это курорт не для любителей размеренного отдыха. Лучше останавливаться недалеко от Батуми, где чище море и пляжи."Семейные отели есть в 30-40 километрах от столицы Аджарии. Например, в Шекветили — большой family-резорт с аквапарками, огромными бассейнами, зимними садами, детскими клубами. Но таких отелей в стране немного", — добавляет эксперт.Больше похож на Турцию курорт Кобулети. "Там более спокойный отдых, отличные отели", — говорит Филатовская. Поселок Уреки привлекает туристов черным магнитным песком на пляжах. Считается, что он помогает при болезнях суставов и способствует оздоровлению организма.

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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