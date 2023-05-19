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Из Внуково вылетел первый за четыре года самолет Москва — Тбилиси

Из Внуково вылетел первый за четыре года самолет Москва — Тбилиси - РИА Новости, 19.05.2023

Из Внуково вылетел первый за четыре года самолет Москва — Тбилиси

Из московского аэропорта Внуково вылетел первый после четырехлетнего перерыва самолет в Тбилиси, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T09:14

2023-05-19T09:14

2023-05-19T10:13

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Из московского аэропорта Внуково вылетел первый после четырехлетнего перерыва самолет в Тбилиси, сообщил корреспондент РИА Новости.Пассажиры прошли все необходимые процедуры, борт авиакомпании "Азимут" поднялся в воздух без задержек.Как рассказали агентству путешественники, большинство из которых направляются на отдых, проблем с покупкой билетов не возникло, они рады, что теперь в Грузию можно попасть прямым рейсом, а не лететь сутки с тремя пересадками.Одна из пассажирок сообщила РИА Новости, что прямой перелет позволит ей чаще видеться с матерью и мужем, которые живут в Грузии.Грузинский бизнесмен Мамука Пипия отметил, что теперь в России не будет дефицита грузинских специалистов, особенно в сфере ресторанного и строительного бизнеса.Лайнер отправился в столицу Грузии через восемь дней после того, как президент России подписал указ о восстановлении авиасообщения между двумя странами. Российская компания "Азимут" 16 мая получила разрешение от авиационных властей Грузии на рейсы по маршруту Москва — Тбилиси.

https://ria.ru/20230517/gruziya-1872332191.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

новости - туризм, грузия, россия, москва, тбилиси, авиакомпания "азимут"