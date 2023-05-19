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Из Внуково вылетел первый за четыре года самолет Москва — Тбилиси - РИА Новости, 19.05.2023
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Туризм
 
09:14 19.05.2023 (обновлено: 10:13 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/samolet-1872814704.html
Из Внуково вылетел первый за четыре года самолет Москва — Тбилиси
Из Внуково вылетел первый за четыре года самолет Москва — Тбилиси - РИА Новости, 19.05.2023
Из Внуково вылетел первый за четыре года самолет Москва — Тбилиси
Из московского аэропорта Внуково вылетел первый после четырехлетнего перерыва самолет в Тбилиси, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T09:14
2023-05-19T10:13
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грузия
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москва
тбилиси
авиакомпания "азимут"
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Из московского аэропорта Внуково вылетел первый после четырехлетнего перерыва самолет в Тбилиси, сообщил корреспондент РИА Новости.Пассажиры прошли все необходимые процедуры, борт авиакомпании "Азимут" поднялся в воздух без задержек.Как рассказали агентству путешественники, большинство из которых направляются на отдых, проблем с покупкой билетов не возникло, они рады, что теперь в Грузию можно попасть прямым рейсом, а не лететь сутки с тремя пересадками.Одна из пассажирок сообщила РИА Новости, что прямой перелет позволит ей чаще видеться с матерью и мужем, которые живут в Грузии.Грузинский бизнесмен Мамука Пипия отметил, что теперь в России не будет дефицита грузинских специалистов, особенно в сфере ресторанного и строительного бизнеса.Лайнер отправился в столицу Грузии через восемь дней после того, как президент России подписал указ о восстановлении авиасообщения между двумя странами. Российская компания "Азимут" 16 мая получила разрешение от авиационных властей Грузии на рейсы по маршруту Москва — Тбилиси.
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новости - туризм, грузия, россия, москва, тбилиси, авиакомпания "азимут"
Туризм, Новости - Туризм, Грузия, Россия, Москва, Тбилиси, Авиакомпания "Азимут"
Из Внуково вылетел первый за четыре года самолет Москва — Тбилиси

Из аэропорта Внуково вылетел первый за четыре года самолет Москва — Тбилиси

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Азимут"
Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Азимут - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Азимут". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Из московского аэропорта Внуково вылетел первый после четырехлетнего перерыва самолет в Тбилиси, сообщил корреспондент РИА Новости.
Пассажиры прошли все необходимые процедуры, борт авиакомпании "Азимут" поднялся в воздух без задержек.
Как рассказали агентству путешественники, большинство из которых направляются на отдых, проблем с покупкой билетов не возникло, они рады, что теперь в Грузию можно попасть прямым рейсом, а не лететь сутки с тремя пересадками.
Одна из пассажирок сообщила РИА Новости, что прямой перелет позволит ей чаще видеться с матерью и мужем, которые живут в Грузии.
«
"Моя любимая страна, мои любимые люди!" — добавила она.
Грузинский бизнесмен Мамука Пипия отметил, что теперь в России не будет дефицита грузинских специалистов, особенно в сфере ресторанного и строительного бизнеса.
«
"Мы ожидаем очень позитивные сдвиги, из-за возобновления авиасообщения между Россией и Грузией бизнес получит от этого большой плюс", — сказал предприниматель.
Лайнер отправился в столицу Грузии через восемь дней после того, как президент России подписал указ о восстановлении авиасообщения между двумя странами. Российская компания "Азимут" 16 мая получила разрешение от авиационных властей Грузии на рейсы по маршруту Москва — Тбилиси.
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