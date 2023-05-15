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Российские авиакомпании подали заявки на полеты в три грузинских города - РИА Новости, 15.05.2023
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Туризм
 
15:20 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/gruziya-1871901312.html
Российские авиакомпании подали заявки на полеты в три грузинских города
Российские авиакомпании подали заявки на полеты в три грузинских города - РИА Новости, 15.05.2023
Российские авиакомпании подали заявки на полеты в три грузинских города
Уже несколько российских авиакомпаний в первый день окончания запрета на прямые перелеты между РФ и Грузией подали заявки на перелеты во все три международных... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T15:20
2023-05-15T15:20
туризм
россия
грузия
владимир путин
тбилиси
новости - туризм
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ТБИЛИСИ, 15 мая - РИА Новости. Уже несколько российских авиакомпаний в первый день окончания запрета на прямые перелеты между РФ и Грузией подали заявки на перелеты во все три международных грузинских аэропорта - в Тбилиси, Кутаиси и Батуми, сообщил журналистам министр экономики страны Леван Давиташвили. Десятого мая президент РФ Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. "В конце прошлой недели мы получили заявки от нескольких российских авиакомпаний и одной грузинской... Заявки поданы на осуществление рейсов в три аэропорта Грузии - Тбилиси, Батуми и Кутаиси", сказал Давиташвили, добавив, что самолеты и авиакомпании, по которым действуют антироссийские санкции Запада, не будут допущены в Грузию. По его словам, грузинская сторона сообщит о своем решении в течение двух дней включая сегодняшний.
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россия, грузия, владимир путин, тбилиси, новости - туризм
Туризм, Россия, Грузия, Владимир Путин, Тбилиси, Новости - Туризм
Российские авиакомпании подали заявки на полеты в три грузинских города

Министр экономики Грузии: Россия подала заявки на полеты в Тбилиси, Кутаиси и Батуми

© iStock.com / Lina MoiseienkoСамолеты в аэропорту Тбилиси имени Шота Руставели
Самолеты в аэропорту Тбилиси имени Шота Руставели - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© iStock.com / Lina Moiseienko
Самолеты в аэропорту Тбилиси имени Шота Руставели. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 15 мая - РИА Новости. Уже несколько российских авиакомпаний в первый день окончания запрета на прямые перелеты между РФ и Грузией подали заявки на перелеты во все три международных грузинских аэропорта - в Тбилиси, Кутаиси и Батуми, сообщил журналистам министр экономики страны Леван Давиташвили.
Десятого мая президент РФ Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.
"В конце прошлой недели мы получили заявки от нескольких российских авиакомпаний и одной грузинской... Заявки поданы на осуществление рейсов в три аэропорта Грузии - Тбилиси, Батуми и Кутаиси", сказал Давиташвили, добавив, что самолеты и авиакомпании, по которым действуют антироссийские санкции Запада, не будут допущены в Грузию.
По его словам, грузинская сторона сообщит о своем решении в течение двух дней включая сегодняшний.
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