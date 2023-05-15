https://ria.ru/20230515/gruziya-1871901312.html

Российские авиакомпании подали заявки на полеты в три грузинских города

Российские авиакомпании подали заявки на полеты в три грузинских города - РИА Новости, 15.05.2023

Российские авиакомпании подали заявки на полеты в три грузинских города

Уже несколько российских авиакомпаний в первый день окончания запрета на прямые перелеты между РФ и Грузией подали заявки на перелеты во все три международных... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T15:20

2023-05-15T15:20

2023-05-15T15:20

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ТБИЛИСИ, 15 мая - РИА Новости. Уже несколько российских авиакомпаний в первый день окончания запрета на прямые перелеты между РФ и Грузией подали заявки на перелеты во все три международных грузинских аэропорта - в Тбилиси, Кутаиси и Батуми, сообщил журналистам министр экономики страны Леван Давиташвили. Десятого мая президент РФ Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. "В конце прошлой недели мы получили заявки от нескольких российских авиакомпаний и одной грузинской... Заявки поданы на осуществление рейсов в три аэропорта Грузии - Тбилиси, Батуми и Кутаиси", сказал Давиташвили, добавив, что самолеты и авиакомпании, по которым действуют антироссийские санкции Запада, не будут допущены в Грузию. По его словам, грузинская сторона сообщит о своем решении в течение двух дней включая сегодняшний.

https://ria.ru/20230513/daydzhest-1871404530.html

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Екатерина Зайцева

россия, грузия, владимир путин, тбилиси, новости - туризм