https://ria.ru/20230519/polety-1872839138.html

Red Wings планирует начать полеты в Грузию в первой декаде июня

Red Wings планирует начать полеты в Грузию в первой декаде июня - РИА Новости, 19.05.2023

Red Wings планирует начать полеты в Грузию в первой декаде июня

Российская авиакомпания Red Wings планирует начать полеты в Грузию в первой декаде июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T10:55

2023-05-19T10:55

2023-05-19T11:01

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российская авиакомпания Red Wings планирует начать полеты в Грузию в первой декаде июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика."Авиакомпания планирует начать полеты в первой декаде июня", - сказали в пресс-службе.В авиакомпании отметили, что Red Wings получила разрешение от Агентства гражданской авиации Грузии на полеты в страну по маршрутам Сочи — Тбилиси — Сочи и Москва — Кутаиси — Москва с июня текущего года.

https://ria.ru/20230519/samolet-1872814704.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, грузия, сочи, москва