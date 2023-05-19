https://ria.ru/20230519/polety-1872839138.html
Red Wings планирует начать полеты в Грузию в первой декаде июня
Red Wings планирует начать полеты в Грузию в первой декаде июня - РИА Новости, 19.05.2023
Red Wings планирует начать полеты в Грузию в первой декаде июня
Российская авиакомпания Red Wings планирует начать полеты в Грузию в первой декаде июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T10:55
2023-05-19T10:55
2023-05-19T11:01
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российская авиакомпания Red Wings планирует начать полеты в Грузию в первой декаде июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика."Авиакомпания планирует начать полеты в первой декаде июня", - сказали в пресс-службе.В авиакомпании отметили, что Red Wings получила разрешение от Агентства гражданской авиации Грузии на полеты в страну по маршрутам Сочи — Тбилиси — Сочи и Москва — Кутаиси — Москва с июня текущего года.
https://ria.ru/20230519/samolet-1872814704.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, грузия, сочи, москва
Туризм, Новости - Туризм, Грузия, Сочи, Москва
Red Wings планирует начать полеты в Грузию в первой декаде июня
Авиакомпания Red Wings планирует начать полеты в Грузию в первой декаде июня