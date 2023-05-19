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Red Wings планирует начать полеты в Грузию в первой декаде июня - РИА Новости, 19.05.2023
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Туризм
 
10:55 19.05.2023 (обновлено: 11:01 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/polety-1872839138.html
Red Wings планирует начать полеты в Грузию в первой декаде июня
Red Wings планирует начать полеты в Грузию в первой декаде июня - РИА Новости, 19.05.2023
Red Wings планирует начать полеты в Грузию в первой декаде июня
Российская авиакомпания Red Wings планирует начать полеты в Грузию в первой декаде июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T10:55
2023-05-19T11:01
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российская авиакомпания Red Wings планирует начать полеты в Грузию в первой декаде июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика."Авиакомпания планирует начать полеты в первой декаде июня", - сказали в пресс-службе.В авиакомпании отметили, что Red Wings получила разрешение от Агентства гражданской авиации Грузии на полеты в страну по маршрутам Сочи — Тбилиси — Сочи и Москва — Кутаиси — Москва с июня текущего года.
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Red Wings планирует начать полеты в Грузию в первой декаде июня

Авиакомпания Red Wings планирует начать полеты в Грузию в первой декаде июня

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе
Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российская авиакомпания Red Wings планирует начать полеты в Грузию в первой декаде июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
"Авиакомпания планирует начать полеты в первой декаде июня", - сказали в пресс-службе.
В авиакомпании отметили, что Red Wings получила разрешение от Агентства гражданской авиации Грузии на полеты в страну по маршрутам СочиТбилиси — Сочи и Москва — Кутаиси — Москва с июня текущего года.
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