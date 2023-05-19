https://ria.ru/20230519/kutaisi-1872983299.html

Эксперт: туристам из России стал доступен новый транзитный путь в страны ЕС

Эксперт: туристам из России стал доступен новый транзитный путь в страны ЕС - РИА Новости, 19.05.2023

Эксперт: туристам из России стал доступен новый транзитный путь в страны ЕС

Рейсы Red Wings из Москвы в Кутаиси позволят россиянам использовать этот аэропорт для пересадки в третьи страны, в том числе в Европу, заявил РИА Новости... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T17:05

2023-05-19T17:05

2023-05-19T17:05

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Рейсы Red Wings из Москвы в Кутаиси позволят россиянам использовать этот аэропорт для пересадки в третьи страны, в том числе в Европу, заявил РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Российская авиакомпания Red Wings ранее в пятницу сообщила РИА Новости, что получила разрешение от Агентства гражданской авиации Грузии на полеты в страну по маршрутам Сочи – Тбилиси – Сочи и Москва – Кутаиси – Москва с июня текущего года. "Red Wings – это расширение перевозки, но уже в виде чартерных рейсов. Эти рейсы будут летать по очень важному маршруту Москва – Кутаиси, а Кутаиси – это аэропорт, который позволяет осуществлять стыковочные рейсы в Европу. И его можно использовать как транзитный хаб", – сказал Горин. Президент РФ Владимир Путин ранее в мае отменил визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Минтранс РФ тогда же сообщил, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах. Росавиация ранее в пятницу сообщила, что выдала разрешение на выполнение рейсов между Тбилиси и Москвой грузинской авиакомпании Georgian Airways. Ранее российская авиакомпания "Азимут" также получила соответствующее разрешение авиационных властей Грузии на полеты между столицами двух стран с частотой семь раз в неделю. В пятницу "Азимут" выполнил первый после четырехлетнего перерыва рейс между странами.

https://ria.ru/20230519/gruziya-1872891588.html

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