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В Тбилиси приземлился первый после перерыва рейс из Москвы

В Тбилиси приземлился первый после перерыва рейс из Москвы - РИА Новости, 19.05.2023

В Тбилиси приземлился первый после перерыва рейс из Москвы

Самолет российской авиакомпании "Азимут", совершивший первый после четырехлетнего перерыва прямой рейс из Москва, приземлился в аэропорту Тбилиси, передает... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T12:25

2023-05-19T12:25

2023-05-19T12:26

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Самолет российской авиакомпании "Азимут", совершивший первый после четырехлетнего перерыва прямой рейс из Москва, приземлился в аэропорту Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. Как сообщили члены экипажа, всего на борту находилось 86 пассажиров, 14 посадочных мест остались свободными. Полет прошел штатно. Это был первый после четырехлетнего перерыва прямой рейс Москва – Тбилиси. Всех пассажиров угощали шампанским. Также компания "Азимут" выдала свои именные брелки. Директор грузино-российского общественного центра им. Примакова Дмитрий Лорткипанидзе отметил, что вся Грузия радуется возобновлению авиасообщения между странами, "Кроме тех профинансированных организаций, которые просто не замечают, что они идут против воли грузинского народа". Как ранее в пятницу сообщал корреспондент РИА Новости, в Тбилиси представители грузинской оппозиционной партии "Дроа" ("Время") и их сторонники двинулись в направлении международного аэропорта автоколоннами, чтобы "дать знать, что не рады" прямым рейсам из Москвы.

https://ria.ru/20230519/polety-1872839138.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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