https://ria.ru/20230519/gruziya-1872826378.html

Грузия разрешила Red Wings летать в Тбилиси и Кутаиси

Грузия разрешила Red Wings летать в Тбилиси и Кутаиси - РИА Новости, 19.05.2023

Грузия разрешила Red Wings летать в Тбилиси и Кутаиси

Российская авиакомпания Red Wings получила разрешение на прямые рейсы в Тбилиси и Кутаиси, сообщило Агентство гражданской авиации Грузии на своей странице в... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T10:21

2023-05-19T10:21

2023-05-19T12:09

тбилиси

грузия

общество

сочи

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150693/36/1506933640_0:0:3159:1778_1920x0_80_0_0_91eae5ada02ff4eccec019dae77cf931.jpg

ТБИЛИСИ, 19 мая — РИА Новости. Российская авиакомпания Red Wings получила разрешение на прямые рейсы в Тбилиси и Кутаиси, сообщило Агентство гражданской авиации Грузии на своей странице в соцсети."Авиакомпания Red Wings начинает оперировать в направлении аэропортов Тбилиси и Кутаиси. С июня месяца текущего года авиакомпания Red Wings будет летать по направлению Сочи — Тбилиси — Сочи и Москва — Кутаиси — Москва. Авиакомпания не находится в черном списке Евросоюза", — говорится в заявлении ведомства.По данным агентства, чартерные рейсы из Сочи и Москвы будут осуществляться с 2 июня три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.В Red Wings сообщили РИА Новости, что планируют начать полеты в первой декаде июня.Сегодня в Тбилиси отправился первый после четырехлетнего перерыва самолет.Президент Владимир Путин 11 мая отменил визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Минтранс тогда же сообщил, что планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах. Российская компания "Азимут" 16 мая получила разрешение от авиационных властей Грузии на рейсы между столицами двух стран.

https://ria.ru/20230519/aviasoobschenie-1872785539.html

https://ria.ru/20230515/azimut-1871940471.html

тбилиси

грузия

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тбилиси, грузия, общество, сочи, новости - туризм