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Грузия разрешила Red Wings летать в Тбилиси и Кутаиси
Грузия разрешила Red Wings летать в Тбилиси и Кутаиси - РИА Новости, 19.05.2023
Грузия разрешила Red Wings летать в Тбилиси и Кутаиси
Российская авиакомпания Red Wings получила разрешение на прямые рейсы в Тбилиси и Кутаиси, сообщило Агентство гражданской авиации Грузии на своей странице в... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T10:21
2023-05-19T10:21
2023-05-19T12:09
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ТБИЛИСИ, 19 мая — РИА Новости. Российская авиакомпания Red Wings получила разрешение на прямые рейсы в Тбилиси и Кутаиси, сообщило Агентство гражданской авиации Грузии на своей странице в соцсети."Авиакомпания Red Wings начинает оперировать в направлении аэропортов Тбилиси и Кутаиси. С июня месяца текущего года авиакомпания Red Wings будет летать по направлению Сочи — Тбилиси — Сочи и Москва — Кутаиси — Москва. Авиакомпания не находится в черном списке Евросоюза", — говорится в заявлении ведомства.По данным агентства, чартерные рейсы из Сочи и Москвы будут осуществляться с 2 июня три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.В Red Wings сообщили РИА Новости, что планируют начать полеты в первой декаде июня.Сегодня в Тбилиси отправился первый после четырехлетнего перерыва самолет.Президент Владимир Путин 11 мая отменил визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Минтранс тогда же сообщил, что планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах. Российская компания "Азимут" 16 мая получила разрешение от авиационных властей Грузии на рейсы между столицами двух стран.
https://ria.ru/20230519/aviasoobschenie-1872785539.html
https://ria.ru/20230515/azimut-1871940471.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тбилиси, грузия, общество, сочи, новости - туризм
Тбилиси, Грузия, Общество, Сочи, Туризм, Новости - Туризм
Грузия разрешила Red Wings летать в Тбилиси и Кутаиси
Управление гражданской авиации Грузии выдало разрешение на прямые рейсы компании Red Wings
ТБИЛИСИ, 19 мая — РИА Новости. Российская авиакомпания Red Wings получила разрешение на прямые рейсы в Тбилиси и Кутаиси, сообщило Агентство гражданской авиации Грузии на своей странице в соцсети.
"Авиакомпания Red Wings начинает оперировать в направлении аэропортов Тбилиси и Кутаиси. С июня месяца текущего года авиакомпания Red Wings будет летать по направлению Сочи
— Тбилиси — Сочи и Москва
— Кутаиси — Москва. Авиакомпания не находится в черном списке Евросоюза", — говорится в заявлении ведомства.
Россия и Грузия возобновляют авиасообщение после четырех лет перерыва
По данным агентства, чартерные рейсы из Сочи и Москвы будут осуществляться с 2 июня три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.
В Red Wings сообщили РИА Новости, что планируют начать полеты в первой декаде июня.
Сегодня в Тбилиси отправился первый после четырехлетнего перерыва самолет.
Президент Владимир Путин 11 мая отменил визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Минтранс тогда же сообщил, что планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах. Российская компания "Азимут" 16 мая получила разрешение от авиационных властей Грузии на рейсы между столицами двух стран.
Российской авиакомпании "Азимут" разрешили полеты в Грузию