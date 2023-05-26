https://ria.ru/20230526/aviabilety-1874185405.html
Эксперты выяснили, как за год подорожали авиабилеты за рубеж
Эксперты выяснили, как за год подорожали авиабилеты за рубеж - РИА Новости, 26.05.2023
Эксперты выяснили, как за год подорожали авиабилеты за рубеж
Эксперты тревел-cервиса проанализировали динамику бронирования авиабилетов на летние даты и выяснили, какие зарубежные направления оказались самыми популярными... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T02:30
2023-05-26T02:30
2023-05-26T02:30
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Эксперты тревел-cервиса проанализировали динамику бронирования авиабилетов на летние даты и выяснили, какие зарубежные направления оказались самыми популярными у россиян и как изменились за год цены на авиабилеты, сообщает "Купибилет".Как показало исследование, самыми востребованными страны остаются Турция и ближнее зарубежье — Армения, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и Киргизия. Также в топ попали Китай, Израиль, Таиланд и Индия. Среди стран шенгенской зоны большинство россиян выбрали для отпуска Испанию, Францию, Италию, Германию, Австрию, Хорватию и Грецию.“Средняя стоимость авиабилетов туда-обратно по зарубежным направлениям на летние даты на 16 процентов (по сравнению с летом 2022)."Самым доступным вариантом для отпуска за границей остается ближнее зарубежье. Стоимость полета туда-обратно – примерно 12-20 тысяч рублей, – прокомментировала Яна Белоусова, директор по ценообразованию и аналитике "Купибилет". – Среди других стран дешевле всего пока авиабилеты в Турцию — 30 тысяч рублей, Израиль и ОАЭ — 37 тысяч рублей".
https://ria.ru/20230525/roskachestvo-1874039734.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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Эксперты выяснили, как за год подорожали авиабилеты за рубеж
Исследование: стоимость авиабилетов за рубеж за год увеличилась на 16 процентов