https://ria.ru/20230526/aviabilety-1874185405.html

Эксперты выяснили, как за год подорожали авиабилеты за рубеж

Эксперты выяснили, как за год подорожали авиабилеты за рубеж - РИА Новости, 26.05.2023

Эксперты выяснили, как за год подорожали авиабилеты за рубеж

Эксперты тревел-cервиса проанализировали динамику бронирования авиабилетов на летние даты и выяснили, какие зарубежные направления оказались самыми популярными... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T02:30

2023-05-26T02:30

2023-05-26T02:30

туризм

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авиабилеты

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Эксперты тревел-cервиса проанализировали динамику бронирования авиабилетов на летние даты и выяснили, какие зарубежные направления оказались самыми популярными у россиян и как изменились за год цены на авиабилеты, сообщает "Купибилет".Как показало исследование, самыми востребованными страны остаются Турция и ближнее зарубежье — Армения, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и Киргизия. Также в топ попали Китай, Израиль, Таиланд и Индия. Среди стран шенгенской зоны большинство россиян выбрали для отпуска Испанию, Францию, Италию, Германию, Австрию, Хорватию и Грецию.“Средняя стоимость авиабилетов туда-обратно по зарубежным направлениям на летние даты на 16 процентов (по сравнению с летом 2022)."Самым доступным вариантом для отпуска за границей остается ближнее зарубежье. Стоимость полета туда-обратно – примерно 12-20 тысяч рублей, – прокомментировала Яна Белоусова, директор по ценообразованию и аналитике "Купибилет". – Среди других стран дешевле всего пока авиабилеты в Турцию — 30 тысяч рублей, Израиль и ОАЭ — 37 тысяч рублей".

https://ria.ru/20230525/roskachestvo-1874039734.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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