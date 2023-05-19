https://ria.ru/20230519/inturist-1872907518.html
В Россию приехала первая за три года группа туристов из Латинской Америки
В Россию приехала первая за три года группа туристов из Латинской Америки - РИА Новости, 19.05.2023
В Россию приехала первая за три года группа туристов из Латинской Америки
Российская компания "Интурист" впервые с марта 2020 года приняла организованную туристическую группу из Латинской Америки – из Аргентины, в июле ожидается... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T13:33
2023-05-19T13:33
2023-05-19T13:33
туризм
новости - туризм
латинская америка
россия
аргентина
интурист
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815216001_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_b34381dc70d39f846accc67295ee03b5.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российская компания "Интурист" впервые с марта 2020 года приняла организованную туристическую группу из Латинской Америки – из Аргентины, в июле ожидается приезд путешественников из Бразилии, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. "Гости прибыли из Аргентины и на данный момент уже посмотрели Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. Сейчас отправились в Иркутскую область, где осматривают Байкал", – рассказали в туроператоре. В "Интуристе" также отметили, что такие "дальнемагистральные" туристы обычно приезжают минимум на 10-12 ночей и путешествуют по нескольким субъектам РФ. "Конечно, их объем небольшой по сравнению с тем, сколько уже приезжает китайских бизнес-туристов. Но для нас очень важно, что туристы из Латинской Америки к нам поехали", – подчеркнули в компании. "В июле мы ждем туристов и бизнес-туристов из Бразилии и можем отметить, что у Латинской Америки есть потенциально хороший отложенный спрос на путешествия в Россию, даже несмотря на то, что добраться к нам сейчас очень сложно", – заключили в "Интуристе".
https://ria.ru/20220919/puteshestviya-1817233308.html
латинская америка
россия
аргентина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815216001_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_48f088de8256a6a20c3b5f9e91b288f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, латинская америка, россия, аргентина, интурист
Туризм, Новости - Туризм, Латинская Америка, Россия, Аргентина, Интурист
В Россию приехала первая за три года группа туристов из Латинской Америки
Первую за три года группу туристов из Латинской Америки приняла компания "Интурист"
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российская компания "Интурист" впервые с марта 2020 года приняла организованную туристическую группу из Латинской Америки – из Аргентины, в июле ожидается приезд путешественников из Бразилии, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
"Гости прибыли из Аргентины и на данный момент уже посмотрели Москву
, Московскую область
и Санкт-Петербург
. Сейчас отправились в Иркутскую область
, где осматривают Байкал", – рассказали в туроператоре.
В "Интуристе" также отметили, что такие "дальнемагистральные" туристы обычно приезжают минимум на 10-12 ночей и путешествуют по нескольким субъектам РФ.
"Конечно, их объем небольшой по сравнению с тем, сколько уже приезжает китайских бизнес-туристов. Но для нас очень важно, что туристы из Латинской Америки к нам поехали", – подчеркнули в компании.
"В июле мы ждем туристов и бизнес-туристов из Бразилии и можем отметить, что у Латинской Америки есть потенциально хороший отложенный спрос на путешествия в Россию, даже несмотря на то, что добраться к нам сейчас очень сложно", – заключили в "Интуристе".
Туры в Россию — разрушая стереотипы. Кто едет к нам на отдых и экскурсии