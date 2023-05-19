https://ria.ru/20230519/inturist-1872907518.html

В Россию приехала первая за три года группа туристов из Латинской Америки

В Россию приехала первая за три года группа туристов из Латинской Америки - РИА Новости, 19.05.2023

В Россию приехала первая за три года группа туристов из Латинской Америки

Российская компания "Интурист" впервые с марта 2020 года приняла организованную туристическую группу из Латинской Америки – из Аргентины, в июле ожидается... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T13:33

2023-05-19T13:33

2023-05-19T13:33

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аргентина

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российская компания "Интурист" впервые с марта 2020 года приняла организованную туристическую группу из Латинской Америки – из Аргентины, в июле ожидается приезд путешественников из Бразилии, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. "Гости прибыли из Аргентины и на данный момент уже посмотрели Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. Сейчас отправились в Иркутскую область, где осматривают Байкал", – рассказали в туроператоре. В "Интуристе" также отметили, что такие "дальнемагистральные" туристы обычно приезжают минимум на 10-12 ночей и путешествуют по нескольким субъектам РФ. "Конечно, их объем небольшой по сравнению с тем, сколько уже приезжает китайских бизнес-туристов. Но для нас очень важно, что туристы из Латинской Америки к нам поехали", – подчеркнули в компании. "В июле мы ждем туристов и бизнес-туристов из Бразилии и можем отметить, что у Латинской Америки есть потенциально хороший отложенный спрос на путешествия в Россию, даже несмотря на то, что добраться к нам сейчас очень сложно", – заключили в "Интуристе".

https://ria.ru/20220919/puteshestviya-1817233308.html

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новости - туризм, латинская америка, россия, аргентина, интурист