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В Россию приехала первая за три года группа туристов из Латинской Америки - РИА Новости, 19.05.2023
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Туризм
 
13:33 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/inturist-1872907518.html
В Россию приехала первая за три года группа туристов из Латинской Америки
В Россию приехала первая за три года группа туристов из Латинской Америки - РИА Новости, 19.05.2023
В Россию приехала первая за три года группа туристов из Латинской Америки
Российская компания "Интурист" впервые с марта 2020 года приняла организованную туристическую группу из Латинской Америки – из Аргентины, в июле ожидается... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T13:33
2023-05-19T13:33
туризм
новости - туризм
латинская америка
россия
аргентина
интурист
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российская компания "Интурист" впервые с марта 2020 года приняла организованную туристическую группу из Латинской Америки – из Аргентины, в июле ожидается приезд путешественников из Бразилии, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. "Гости прибыли из Аргентины и на данный момент уже посмотрели Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. Сейчас отправились в Иркутскую область, где осматривают Байкал", – рассказали в туроператоре. В "Интуристе" также отметили, что такие "дальнемагистральные" туристы обычно приезжают минимум на 10-12 ночей и путешествуют по нескольким субъектам РФ. "Конечно, их объем небольшой по сравнению с тем, сколько уже приезжает китайских бизнес-туристов. Но для нас очень важно, что туристы из Латинской Америки к нам поехали", – подчеркнули в компании. "В июле мы ждем туристов и бизнес-туристов из Бразилии и можем отметить, что у Латинской Америки есть потенциально хороший отложенный спрос на путешествия в Россию, даже несмотря на то, что добраться к нам сейчас очень сложно", – заключили в "Интуристе".
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новости - туризм, латинская америка, россия, аргентина, интурист
Туризм, Новости - Туризм, Латинская Америка, Россия, Аргентина, Интурист
В Россию приехала первая за три года группа туристов из Латинской Америки

Первую за три года группу туристов из Латинской Америки приняла компания "Интурист"

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкИностранные туристки фотографируются на Красной площади в Москве
Иностранные туристки фотографируются на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российская компания "Интурист" впервые с марта 2020 года приняла организованную туристическую группу из Латинской Америки – из Аргентины, в июле ожидается приезд путешественников из Бразилии, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
"Гости прибыли из Аргентины и на данный момент уже посмотрели Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. Сейчас отправились в Иркутскую область, где осматривают Байкал", – рассказали в туроператоре.
В "Интуристе" также отметили, что такие "дальнемагистральные" туристы обычно приезжают минимум на 10-12 ночей и путешествуют по нескольким субъектам РФ.
"Конечно, их объем небольшой по сравнению с тем, сколько уже приезжает китайских бизнес-туристов. Но для нас очень важно, что туристы из Латинской Америки к нам поехали", – подчеркнули в компании.
"В июле мы ждем туристов и бизнес-туристов из Бразилии и можем отметить, что у Латинской Америки есть потенциально хороший отложенный спрос на путешествия в Россию, даже несмотря на то, что добраться к нам сейчас очень сложно", – заключили в "Интуристе".
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