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Биография Владимира Воробьева - РИА Новости, 21.04.2023
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13:56 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/vorobev-1866889186.html
Биография Владимира Воробьева
Биография Владимира Воробьева - РИА Новости, 21.04.2023
Биография Владимира Воробьева
Вице-адмирал Владимир Михайлович Воробьев родился 6 января 1969 года. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T13:56
2023-04-21T13:56
владимир воробьев
россия
безопасность
генеральный штаб вооруженных сил рф
генеральный штаб вооруженных сил российской федерации
справки
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Вице-адмирал Владимир Михайлович Воробьев родился 6 января 1969 года.Является потомственным военным моряком.В 1990 году он окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола, в 1996 году – Высшие специальные офицерские классы ВМФ, в 2003 году – Военно-морскую академию имени Н.Г. Кузнецова. В последующие годы окончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ.После окончания военно-морского училища был направлен на Северный флот. На атомных подводных лодках прошел путь от инженера группы штурманской боевой части до командира экипажа, а в дальнейшем – командира соединения.Был начальником штаба и командиром Беломорской военно-морской базы, начальником управления боевой подготовки флота. Затем занимал должность начальника штаба – первого заместителя командующего Балтийским флотом.С апреля по ноябрь 2021 года был начальником штаба – первым заместителем командующего Северным флотом.Затем занимал пост заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.В феврале 2023 года указом президента России Владимиру Воробьеву было присвоено звание вице-адмирала. 21 апреля 2023 года стало известно, что вице-адмирала Владимира Воробьева назначили командующим Балтийским флотом.Владимир Воробьев награжден орденом "За военные заслуги", а также рядом государственных и ведомственных медалей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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владимир воробьев, россия, безопасность, генеральный штаб вооруженных сил рф, генеральный штаб вооруженных сил российской федерации, справки
Владимир Воробьев, Россия, Безопасность, Генеральный штаб Вооруженных сил РФ, Генеральный штаб Вооруженных сил Российской Федерации, Справки

Биография Владимира Воробьева

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкНачальник штаба Северного флота РФ контр-адмирал Владимир Воробьев
Начальник штаба Северного флота РФ контр-адмирал Владимир Воробьев - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Начальник штаба Северного флота РФ контр-адмирал Владимир Воробьев
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Вице-адмирал Владимир Михайлович Воробьев родился 6 января 1969 года.
Является потомственным военным моряком.
В 1990 году он окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола, в 1996 году – Высшие специальные офицерские классы ВМФ, в 2003 году – Военно-морскую академию имени Н.Г. Кузнецова. В последующие годы окончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ.
После окончания военно-морского училища был направлен на Северный флот. На атомных подводных лодках прошел путь от инженера группы штурманской боевой части до командира экипажа, а в дальнейшем – командира соединения.
Был начальником штаба и командиром Беломорской военно-морской базы, начальником управления боевой подготовки флота. Затем занимал должность начальника штаба – первого заместителя командующего Балтийским флотом.
С апреля по ноябрь 2021 года был начальником штаба – первым заместителем командующего Северным флотом.
Затем занимал пост заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.
В феврале 2023 года указом президента России Владимиру Воробьеву было присвоено звание вице-адмирала.
21 апреля 2023 года стало известно, что вице-адмирала Владимира Воробьева назначили командующим Балтийским флотом.
Владимир Воробьев награжден орденом "За военные заслуги", а также рядом государственных и ведомственных медалей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Владимир ВоробьевРоссияБезопасностьГенеральный штаб Вооруженных сил РФГенеральный штаб Вооруженных сил Российской ФедерацииСправки
 
 
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