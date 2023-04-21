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Биография Владимира Воробьева

Биография Владимира Воробьева - РИА Новости, 21.04.2023

Биография Владимира Воробьева

Вице-адмирал Владимир Михайлович Воробьев родился 6 января 1969 года. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T13:56

2023-04-21T13:56

2023-04-21T13:56

владимир воробьев

россия

безопасность

генеральный штаб вооруженных сил рф

генеральный штаб вооруженных сил российской федерации

справки

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Вице-адмирал Владимир Михайлович Воробьев родился 6 января 1969 года.Является потомственным военным моряком.В 1990 году он окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола, в 1996 году – Высшие специальные офицерские классы ВМФ, в 2003 году – Военно-морскую академию имени Н.Г. Кузнецова. В последующие годы окончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ.После окончания военно-морского училища был направлен на Северный флот. На атомных подводных лодках прошел путь от инженера группы штурманской боевой части до командира экипажа, а в дальнейшем – командира соединения.Был начальником штаба и командиром Беломорской военно-морской базы, начальником управления боевой подготовки флота. Затем занимал должность начальника штаба – первого заместителя командующего Балтийским флотом.С апреля по ноябрь 2021 года был начальником штаба – первым заместителем командующего Северным флотом.Затем занимал пост заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.В феврале 2023 года указом президента России Владимиру Воробьеву было присвоено звание вице-адмирала. 21 апреля 2023 года стало известно, что вице-адмирала Владимира Воробьева назначили командующим Балтийским флотом.Владимир Воробьев награжден орденом "За военные заслуги", а также рядом государственных и ведомственных медалей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир воробьев, россия, безопасность, генеральный штаб вооруженных сил рф, генеральный штаб вооруженных сил российской федерации, справки