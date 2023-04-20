https://ria.ru/20230420/uss-1866717308.html

Биография Александра Усса

Биография Александра Усса - РИА Новости, 20.04.2023

Биография Александра Усса

Александр Викторович Усс родился 3 ноября 1954 года в деревне Новогородка Иланского района Красноярского края. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T18:25

2023-04-20T18:25

2023-04-20T18:25

справки

красноярский край

александр усс

россия

совет федерации рф

сибирский федеральный университет

иланский район

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Александр Викторович Усс родился 3 ноября 1954 года в деревне Новогородка Иланского района Красноярского края. В 1976 году окончил юридический факультет Красноярского государственного университета (в 2006 году вошел в состав Сибирского федерального университета). В 1980 году окончил аспирантуру, в 1994 году – докторантуру Томского государственного университета. Доктор юридических наук, профессор.В период 1976-1981 годов был стажером-исследователем, аспирантом Томского государственного университета.В 1981-1993 годы – ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры уголовного права и криминалистики Красноярского государственного университета.В 1986-1988 годах занимался научной работой в институте иностранного и международного уголовного права им. М. Планка (Германия).В 1993-1995 годах занимал должность начальника правового управления администрации Красноярского края, а также депутата Совета Федерации Федерального Собрания России.С 1995 года – заместитель губернатора Красноярского края.В 1998-2001 годах – член Совета Федерации Федерального Собрания России. Член Комитета Совета Федерации по международным делам. Член Комиссии Совета Федерации по регламенту и парламентским процедурам.7 декабря 1997 года был избран депутатом Законодательного собрания Красноярского края. В 1998-2017 годах занимал должность председателя Законодательного собрания Красноярского края.В мае 1998 года стал заместителем представителя РФ в Палате регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, в 2011 году избирался заместителем председателя Комитета по мониторингу Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.29 сентября 2017 года указом президента России был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края. 9 сентября 2018 года по итогам выборов в единый день голосования Александр Усс набрал 60,19% голосов. 21 сентября он официально вступил в должность губернатора Красноярского края. Под руководством Александра Усса Красноярский край обеспечил стабильность своей финансовой системы и добился роста практически во всех отраслях экономики. Доходы консолидированного бюджета выросли почти вдвое, госдолг края снизился вдвое.20 апреля 2023 года Александр Усс сообщил о том, что президент России предложил ему продолжить работу на федеральном уровне, занимаясь при этом и вопросами социально-экономического развития Красноярского края.Член Государственного Совета. Член Совета по внешней и оборонной политике.В 2016 году Александр Усс возглавил совет директоров АО "ЭРА Групп", в июле 2022 года вошел в состав совета директоров ПАО "НК "Роснефть". Александр Усс – президент Сибирского федерального университета.Член Европейской академии наук и искусств (2016). Председатель координационного совета по проблемам высшей школы Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение". Автор нескольких книг и ряда научных публикаций по вопросам права. Заслуженный юрист Российской Федерации" (2004).Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2010), орденом Александра Невского (2021), почетным знаком Совета Федерации РФ "За заслуги в развитии парламентаризма" (2004), почетным знаком "За вклад в развитие Красноярского края" (2014), высшей юридической премией "Юрист года" (2014), орденом Святого благоверного князя Данила Московского II степени Русской православной церкви (2005) и другими наградами.Свободно владеет немецким языком.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, красноярский край, александр усс, россия, совет федерации рф, сибирский федеральный университет, иланский район