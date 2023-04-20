https://ria.ru/20230420/uss-1866717308.html
Биография Александра Усса
Биография Александра Усса - РИА Новости, 20.04.2023
Биография Александра Усса
Александр Викторович Усс родился 3 ноября 1954 года в деревне Новогородка Иланского района Красноярского края. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T18:25
2023-04-20T18:25
2023-04-20T18:25
справки
красноярский край
александр усс
россия
совет федерации рф
сибирский федеральный университет
иланский район
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Александр Викторович Усс родился 3 ноября 1954 года в деревне Новогородка Иланского района Красноярского края. В 1976 году окончил юридический факультет Красноярского государственного университета (в 2006 году вошел в состав Сибирского федерального университета). В 1980 году окончил аспирантуру, в 1994 году – докторантуру Томского государственного университета. Доктор юридических наук, профессор.В период 1976-1981 годов был стажером-исследователем, аспирантом Томского государственного университета.В 1981-1993 годы – ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры уголовного права и криминалистики Красноярского государственного университета.В 1986-1988 годах занимался научной работой в институте иностранного и международного уголовного права им. М. Планка (Германия).В 1993-1995 годах занимал должность начальника правового управления администрации Красноярского края, а также депутата Совета Федерации Федерального Собрания России.С 1995 года – заместитель губернатора Красноярского края.В 1998-2001 годах – член Совета Федерации Федерального Собрания России. Член Комитета Совета Федерации по международным делам. Член Комиссии Совета Федерации по регламенту и парламентским процедурам.7 декабря 1997 года был избран депутатом Законодательного собрания Красноярского края. В 1998-2017 годах занимал должность председателя Законодательного собрания Красноярского края.В мае 1998 года стал заместителем представителя РФ в Палате регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, в 2011 году избирался заместителем председателя Комитета по мониторингу Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.29 сентября 2017 года указом президента России был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края. 9 сентября 2018 года по итогам выборов в единый день голосования Александр Усс набрал 60,19% голосов. 21 сентября он официально вступил в должность губернатора Красноярского края. Под руководством Александра Усса Красноярский край обеспечил стабильность своей финансовой системы и добился роста практически во всех отраслях экономики. Доходы консолидированного бюджета выросли почти вдвое, госдолг края снизился вдвое.20 апреля 2023 года Александр Усс сообщил о том, что президент России предложил ему продолжить работу на федеральном уровне, занимаясь при этом и вопросами социально-экономического развития Красноярского края.Член Государственного Совета. Член Совета по внешней и оборонной политике.В 2016 году Александр Усс возглавил совет директоров АО "ЭРА Групп", в июле 2022 года вошел в состав совета директоров ПАО "НК "Роснефть". Александр Усс – президент Сибирского федерального университета.Член Европейской академии наук и искусств (2016). Председатель координационного совета по проблемам высшей школы Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение". Автор нескольких книг и ряда научных публикаций по вопросам права. Заслуженный юрист Российской Федерации" (2004).Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2010), орденом Александра Невского (2021), почетным знаком Совета Федерации РФ "За заслуги в развитии парламентаризма" (2004), почетным знаком "За вклад в развитие Красноярского края" (2014), высшей юридической премией "Юрист года" (2014), орденом Святого благоверного князя Данила Московского II степени Русской православной церкви (2005) и другими наградами.Свободно владеет немецким языком.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, красноярский край, александр усс, россия, совет федерации рф, сибирский федеральный университет, иланский район
Справки, Красноярский край, Александр Усс, Россия, Совет Федерации РФ, Сибирский федеральный университет, Иланский район
Александр Викторович Усс родился
3 ноября 1954 года в деревне Новогородка Иланского района Красноярского края.
В 1976 году окончил
юридический факультет Красноярского государственного университета (в 2006 году вошел в состав Сибирского федерального университета). В 1980 году окончил аспирантуру, в 1994 году – докторантуру Томского государственного университета. Доктор юридических наук, профессор.
В период 1976-1981 годов был стажером-исследователем, аспирантом Томского государственного университета.
В 1981-1993 годы – ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры уголовного права и криминалистики Красноярского государственного университета.
В 1986-1988 годах
занимался научной работой в институте иностранного и международного уголовного права им. М. Планка (Германия).
В 1993-1995 годах занимал должность начальника правового управления администрации Красноярского края, а также депутата Совета Федерации Федерального Собрания России.
С 1995 года – заместитель губернатора Красноярского края.
В 1998-2001 годах – член Совета Федерации Федерального Собрания России. Член Комитета Совета Федерации по международным делам. Член Комиссии Совета Федерации по регламенту и парламентским процедурам.
7 декабря 1997 года был избран депутатом Законодательного собрания Красноярского края. В 1998-2017 годах занимал должность председателя Законодательного собрания Красноярского края.
В мае 1998 года стал заместителем представителя РФ в Палате регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, в 2011 году избирался заместителем председателя Комитета по мониторингу Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.
29 сентября 2017 года
указом президента России был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края.
9 сентября 2018 года по итогам выборов в единый день голосования Александр Усс набрал 60,19% голосов. 21 сентября он официально вступил в должность
губернатора Красноярского края.
Под руководством Александра Усса Красноярский край обеспечил стабильность своей финансовой системы и добился роста практически во всех отраслях экономики. Доходы
консолидированного бюджета выросли почти вдвое, госдолг края снизился вдвое.
20 апреля 2023 года
Александр Усс сообщил о том, что президент России предложил ему продолжить работу на федеральном уровне, занимаясь при этом и вопросами социально-экономического развития Красноярского края.
Член Совета по внешней и оборонной политике.
В 2016 году Александр Усс возглавил совет директоров
АО "ЭРА Групп", в июле 2022 года вошел в состав совета директоров
ПАО "НК "Роснефть".
Александр Усс – президент Сибирского федерального университета.
Член Европейской академии наук и искусств (2016
).
Председатель
координационного совета по проблемам высшей школы Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение".
Автор нескольких книг
и ряда научных публикаций по вопросам права.
Заслуженный юрист Российской Федерации" (2004).
Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2010
), орденом Александра Невского (2021), почетным знаком Совета Федерации РФ "За заслуги в развитии парламентаризма" (2004), почетным знаком "За вклад в развитие Красноярского края" (2014), высшей юридической премией "Юрист года" (2014), орденом Святого благоверного князя Данила Московского II степени Русской православной церкви (2005) и другими наградами.
Свободно владеет немецким языком.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников