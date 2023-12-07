https://ria.ru/20231207/uss-1914472422.html

Представители из США могут задать Уссу вопросы в России, заявил его отец

Представители из США могут задать Уссу вопросы в России, заявил его отец - РИА Новости, 07.12.2023

Представители из США могут задать Уссу вопросы в России, заявил его отец

Бизнесмен Артем Усс находится в России, представители властей США имеют все возможности приехать и задать ему вопросы в рамках механизмов правовой помощи,... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T19:29

2023-12-07T19:29

2023-12-07T19:41

россия

артем усс

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Бизнесмен Артем Усс находится в России, представители властей США имеют все возможности приехать и задать ему вопросы в рамках механизмов правовой помощи, заявил РИА Новости его отец, сенатор от Красноярского края Александр Усс.Во вторник госдеп США объявил награду до 7 миллионов долларов за информацию об Уссе и попросил сообщить в ФБР любую информацию относительно его местонахождения."Артем - в России, и представители властей США имеют все возможности в рамках механизмов правовой помощи приехать сюда или задать интересующие их вопросы заочно с тем, чтобы установить истину. Но, похоже, она им не нужна", - сказал Усс РИА Новости.Он добавил, что арест его сына в Милане изначально был политически мотивированным, имел своей целью "пополнить обменный фонд США". "Об этом недвусмысленно говорилось в том числе и в западной прессе. Подтверждением тому является и тот факт, что, насколько мне известно, все участники так называемого "дела" о, якобы, незаконных поставках нефти, продукции двойного назначения и т.п. находятся на свободе", - заключил Усс.Сын бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса Артем был задержан в миланском аэропорту 17 октября 2022 года по запросу США. Суд Милана постановил экстрадицию по двум из четырех пунктов обвинения, сформулированного минюстом США. Среди них фигурировали обвинения в нарушении санкций, отмывании денег, за которые американское законодательство предполагает длительные сроки заключения. Двадцать третьего марта Усс несанкционированно покинул место, где находился под домашним арестом в съемной квартире под Миланом.Четвертого апреля адвокат Алексей Тихомиров сообщил, что Усс находится в Москве, где добровольно явился в следственный департамент МВД России. Российский суд также объявил Усса в международный розыск в рамках уголовного дела о легализации денежных средств в особо крупном размере, Россия тоже потребовала его выдачи из Италии. Усс не дал свое согласие на высылку в США, но согласился на экстрадицию в РФ.

https://ria.ru/20231206/presledovanie-1914233049.html

https://ria.ru/20231207/sanktsii-1914460900.html

https://ria.ru/20231130/sanktsii-1912980595.html

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россия, артем усс, сша, в мире, александр усс, милан