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Представители из США могут задать Уссу вопросы в России, заявил его отец - РИА Новости, 07.12.2023
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19:29 07.12.2023 (обновлено: 19:41 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/uss-1914472422.html
Представители из США могут задать Уссу вопросы в России, заявил его отец
Представители из США могут задать Уссу вопросы в России, заявил его отец - РИА Новости, 07.12.2023
Представители из США могут задать Уссу вопросы в России, заявил его отец
Бизнесмен Артем Усс находится в России, представители властей США имеют все возможности приехать и задать ему вопросы в рамках механизмов правовой помощи,... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T19:29
2023-12-07T19:41
россия
артем усс
сша
в мире
александр усс
милан
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Бизнесмен Артем Усс находится в России, представители властей США имеют все возможности приехать и задать ему вопросы в рамках механизмов правовой помощи, заявил РИА Новости его отец, сенатор от Красноярского края Александр Усс.Во вторник госдеп США объявил награду до 7 миллионов долларов за информацию об Уссе и попросил сообщить в ФБР любую информацию относительно его местонахождения."Артем - в России, и представители властей США имеют все возможности в рамках механизмов правовой помощи приехать сюда или задать интересующие их вопросы заочно с тем, чтобы установить истину. Но, похоже, она им не нужна", - сказал Усс РИА Новости.Он добавил, что арест его сына в Милане изначально был политически мотивированным, имел своей целью "пополнить обменный фонд США". "Об этом недвусмысленно говорилось в том числе и в западной прессе. Подтверждением тому является и тот факт, что, насколько мне известно, все участники так называемого "дела" о, якобы, незаконных поставках нефти, продукции двойного назначения и т.п. находятся на свободе", - заключил Усс.Сын бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса Артем был задержан в миланском аэропорту 17 октября 2022 года по запросу США. Суд Милана постановил экстрадицию по двум из четырех пунктов обвинения, сформулированного минюстом США. Среди них фигурировали обвинения в нарушении санкций, отмывании денег, за которые американское законодательство предполагает длительные сроки заключения. Двадцать третьего марта Усс несанкционированно покинул место, где находился под домашним арестом в съемной квартире под Миланом.Четвертого апреля адвокат Алексей Тихомиров сообщил, что Усс находится в Москве, где добровольно явился в следственный департамент МВД России. Российский суд также объявил Усса в международный розыск в рамках уголовного дела о легализации денежных средств в особо крупном размере, Россия тоже потребовала его выдачи из Италии. Усс не дал свое согласие на высылку в США, но согласился на экстрадицию в РФ.
https://ria.ru/20231206/presledovanie-1914233049.html
https://ria.ru/20231207/sanktsii-1914460900.html
https://ria.ru/20231130/sanktsii-1912980595.html
россия
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россия, артем усс, сша, в мире, александр усс, милан
Россия, Артем Усс, США, В мире, Александр Усс, Милан
Представители из США могут задать Уссу вопросы в России, заявил его отец

Отец Усса: представители властей США могут приехать в РФ и задать Артему вопросы

© Фото : страница Артема Усса в соцсетяхАртем Усс
Артем Усс - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© Фото : страница Артема Усса в соцсетях
Артем Усс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Бизнесмен Артем Усс находится в России, представители властей США имеют все возможности приехать и задать ему вопросы в рамках механизмов правовой помощи, заявил РИА Новости его отец, сенатор от Красноярского края Александр Усс.
Во вторник госдеп США объявил награду до 7 миллионов долларов за информацию об Уссе и попросил сообщить в ФБР любую информацию относительно его местонахождения.
Артем Усс - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Артем Усс прокомментировал объявленное США вознаграждение за его поимку
6 декабря, 22:24
"Артем - в России, и представители властей США имеют все возможности в рамках механизмов правовой помощи приехать сюда или задать интересующие их вопросы заочно с тем, чтобы установить истину. Но, похоже, она им не нужна", - сказал Усс РИА Новости.
Он добавил, что арест его сына в Милане изначально был политически мотивированным, имел своей целью "пополнить обменный фонд США". "Об этом недвусмысленно говорилось в том числе и в западной прессе. Подтверждением тому является и тот факт, что, насколько мне известно, все участники так называемого "дела" о, якобы, незаконных поставках нефти, продукции двойного назначения и т.п. находятся на свободе", - заключил Усс.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
США расширили список антироссийских санкций
Вчера, 18:24
Сын бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса Артем был задержан в миланском аэропорту 17 октября 2022 года по запросу США. Суд Милана постановил экстрадицию по двум из четырех пунктов обвинения, сформулированного минюстом США. Среди них фигурировали обвинения в нарушении санкций, отмывании денег, за которые американское законодательство предполагает длительные сроки заключения. Двадцать третьего марта Усс несанкционированно покинул место, где находился под домашним арестом в съемной квартире под Миланом.
Четвертого апреля адвокат Алексей Тихомиров сообщил, что Усс находится в Москве, где добровольно явился в следственный департамент МВД России. Российский суд также объявил Усса в международный розыск в рамках уголовного дела о легализации денежных средств в особо крупном размере, Россия тоже потребовала его выдачи из Италии. Усс не дал свое согласие на высылку в США, но согласился на экстрадицию в РФ.
Флаги стран Евросоюза - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Экономист из США усомнился в компетентности инициаторов мировых санкций
30 ноября, 17:52
 
РоссияАртем УссСШАВ миреАлександр УссМилан
 
 
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