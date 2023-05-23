https://ria.ru/20230523/semenov-1873554902.html
В Совфеде назвали новое место работы красноярского сенатора Семенова
В Совфеде назвали новое место работы красноярского сенатора Семенова - РИА Новости, 23.05.2023
В Совфеде назвали новое место работы красноярского сенатора Семенова
Сенатору Валерию Семёнову поступило предложение продолжить работу в качестве вице-губернатора Красноярского края, сообщил глава регламентного комитета Совфеда... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T10:40
2023-05-23T10:40
2023-05-23T14:31
политика
красноярский край
вячеслав тимченко
александр усс
совет федерации рф
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Сенатору Валерию Семёнову поступило предложение продолжить работу в качестве вице-губернатора Красноярского края, сообщил глава регламентного комитета Совфеда Вячеслав Тимченко. В ходе заседания во вторник комитет поддержал заявление Семёнова о досрочном сложении полномочий. Ранее источник РИА Новости в Совфеде сообщил, что в верхнюю палату парламента до конца весенней сессии может прийти экс-губернатор Красноярского края Александр Усс. В ходе обсуждения первый зампред комитета Светлана Горячева предложила Семёнову дать почетную грамоту за то, что он "такой поступок геройский совершает". Тимченко отметил, что Семёнов - "очень авторитетный, опытный сенатор". "Ему поступило хорошее предложение, он предполагает продолжить работу в качестве вице-губернатора Красноярского края", - добавил он. По словам Тимченко, Семёнов будет курировать направления по взаимодействию с органами госвласти, по реализации нацпроектов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, красноярский край, вячеслав тимченко, александр усс, совет федерации рф
Политика, Красноярский край, Вячеслав Тимченко, Александр Усс, Совет Федерации РФ
В Совфеде назвали новое место работы красноярского сенатора Семенова
Тимченко: Семенов получил предложение занять пост вице-губернатора Красноярского края
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Сенатору Валерию Семёнову поступило предложение продолжить работу в качестве вице-губернатора Красноярского края, сообщил глава регламентного комитета Совфеда Вячеслав Тимченко.
В ходе заседания во вторник комитет поддержал заявление Семёнова о досрочном сложении полномочий.
Ранее источник РИА Новости в Совфеде сообщил, что в верхнюю палату парламента до конца весенней сессии может прийти экс-губернатор Красноярского края Александр Усс
.
В ходе обсуждения первый зампред комитета Светлана Горячева
предложила Семёнову дать почетную грамоту за то, что он "такой поступок геройский совершает".
Тимченко отметил, что Семёнов - "очень авторитетный, опытный сенатор".
«
"Ему поступило хорошее предложение, он предполагает продолжить работу в качестве вице-губернатора Красноярского края", - добавил он.
По словам Тимченко, Семёнов будет курировать направления по взаимодействию с органами госвласти, по реализации нацпроектов.