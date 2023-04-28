https://ria.ru/20230428/buddizm-1868328667.html
В Туве откроется крупнейший по площади буддийский монастырь в России
В Туве откроется крупнейший по площади буддийский монастырь в России - РИА Новости, 28.04.2023
В Туве откроется крупнейший по площади буддийский монастырь в России
Церемония освящения крупнейшего буддийского монастыря России "Тубтен Шедруб Линг" или "Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни" завершилась в... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T07:49
2023-04-28T07:49
2023-04-28T07:49
россия
владислав ховалыг
далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)
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КЫЗЫЛ, 28 апр – РИА Новости. Церемония освящения крупнейшего буддийского монастыря России "Тубтен Шедруб Линг" или "Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни" завершилась в столице Тувы Кызыле, передает корреспондент РИА Новости. Главный буддийский монастырь республики возведен по инициативе родившегося в Туве министра обороны РФ Сергея Шойгу на месте, благословленном Далай-ламой XIV во время его единственного визита в Туву 21 сентября 1992 года. Это крупнейший по площади буддийский монастырь в России и первый в Туве с 1930-х годов XX века, когда советская власть закрыла последнюю обитель, рассказали РИА Новости в построившем монастырь Культурном фонде имени Кужугета Шойгу. После красочной церемонии открытия, которая прошла у стен обители с участием почетных гостей и артистов, монахи произнесли специальные молитвы - совершили освящение монастыря. В молитвенном помещении установлены пять статуй буддийских божеств, в том числе главная - Будды Шакьямуни. Ранее их "оживили": наполнили свитками с текстом молитв, подношениями и буддийскими святынями. А в пятницу в статую Будды вложили реликвию – частицу праха Будды Шакьямуни. Это один из подарков Далай-ламы XIV Тензин Гьяцо, который фактически взял монастырь под свое духовное покровительство. Кроме частиц праха Будды, Далай-лама подарил обители свои монашеские одежды, подписав их, а также священные тексты. Также лидер тибетского буддизма назначил для монастыря защитника дхармы (учения) – Шестирукого Махакалу. Статую высотой один метр выполнили из меди с позолотой мастера в Непале, после чего доставили в монастырь и закрыли от посторонних глаз. По традиции, на нее могут смотреть только монахи. "Открытие этого монастыря – обращение к чисто монашеской традиции буддизма, когда в обители живут и служат только монахи. Такой монастырь создается в Туве впервые в ее истории. За неимением достаточного количества монахов раньше монастыри заполнялись ламами (у них есть семьи, как у белого духовенства в Русской православной церкви – ред.). В этом монастыре будут только монахи - шесть из тибетского монастыря Индии и порядка шести тувинцев, а также настоятель. Позже появятся и послушники, ведь в планах – открытие учебного центра", - рассказали РИА Новости в фонде Кужугета Шойгу. Там отметили, что сейчас возведено только здание монастыря. "Мы построим общежитие, ведь пока монахи живут на квартирах, учебный и медицинский центр", - заключил собеседник агентства. Кроме духовенства из России и Монголии на церемонии освящения присутствовали глава Республики Тыва Владислав Ховалыг, депутат Госдумы и экс-глава Тувы Шолбан Кара-оол, бывший глава Красноярского края Александр Усс, глава Бурятии Алексей Цыденов, посол Республики Непал в России Милан Радж Туладхар, Даши Намдаков - автор скульптур монастыря, благотворители, художники и строители. На церемонии открытия выступила представитель фонда Шойгу Ксения Шойгу и поблагодарила всех, кто принял участие в возведении монастыря. "Я бы хотела поблагодарить моего отца. Без его желания, трудов, фантазии и большого вовлечения в каждую деталь его бы, наверное, не было",- сказала она. Как уточнили в фонде, монастырь будет открыт для прихожан уже 29 апреля, молебны – три раза в день.
https://ria.ru/20230408/spetsoperatsiya-1863958880.html
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россия, владислав ховалыг, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)
Россия, Владислав Ховалыг, Далай-лама XIV (Тэнзин Гьяцо)
В Туве откроется крупнейший по площади буддийский монастырь в России
В Кызыле освятили крупнейший по площади буддийский монастырь в России
КЫЗЫЛ, 28 апр – РИА Новости. Церемония освящения крупнейшего буддийского монастыря России "Тубтен Шедруб Линг" или "Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни" завершилась в столице Тувы Кызыле, передает корреспондент РИА Новости.
Главный буддийский монастырь республики возведен по инициативе родившегося в Туве министра обороны РФ Сергея Шойгу
на месте, благословленном Далай-ламой XIV
во время его единственного визита в Туву 21 сентября 1992 года.
Это крупнейший по площади буддийский монастырь в России и первый в Туве с 1930-х годов XX века, когда советская власть закрыла последнюю обитель, рассказали РИА Новости в построившем монастырь Культурном фонде имени Кужугета Шойгу.
После красочной церемонии открытия, которая прошла у стен обители с участием почетных гостей и артистов, монахи произнесли специальные молитвы - совершили освящение монастыря.
В молитвенном помещении установлены пять статуй буддийских божеств, в том числе главная - Будды Шакьямуни. Ранее их "оживили": наполнили свитками с текстом молитв, подношениями и буддийскими святынями. А в пятницу в статую Будды вложили реликвию – частицу праха Будды Шакьямуни. Это один из подарков Далай-ламы XIV Тензин Гьяцо, который фактически взял монастырь под свое духовное покровительство.
Кроме частиц праха Будды, Далай-лама подарил обители свои монашеские одежды, подписав их, а также священные тексты. Также лидер тибетского буддизма назначил для монастыря защитника дхармы (учения) – Шестирукого Махакалу. Статую высотой один метр выполнили из меди с позолотой мастера в Непале
, после чего доставили в монастырь и закрыли от посторонних глаз. По традиции, на нее могут смотреть только монахи.
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"Открытие этого монастыря – обращение к чисто монашеской традиции буддизма, когда в обители живут и служат только монахи. Такой монастырь создается в Туве впервые в ее истории. За неимением достаточного количества монахов раньше монастыри заполнялись ламами (у них есть семьи, как у белого духовенства в Русской православной церкви
– ред.). В этом монастыре будут только монахи - шесть из тибетского монастыря Индии
и порядка шести тувинцев, а также настоятель. Позже появятся и послушники, ведь в планах – открытие учебного центра", - рассказали РИА Новости в фонде Кужугета Шойгу.
Там отметили, что сейчас возведено только здание монастыря. "Мы построим общежитие, ведь пока монахи живут на квартирах, учебный и медицинский центр", - заключил собеседник агентства.
Кроме духовенства из России и Монголии
на церемонии освящения присутствовали глава Республики Тыва Владислав Ховалыг
, депутат Госдумы и экс-глава Тувы Шолбан Кара-оол
, бывший глава Красноярского края Александр Усс
, глава Бурятии Алексей Цыденов
, посол Республики Непал в России Милан Радж Туладхар, Даши Намдаков
- автор скульптур монастыря, благотворители, художники и строители.
На церемонии открытия выступила представитель фонда Шойгу Ксения Шойгу
и поблагодарила всех, кто принял участие в возведении монастыря. "Я бы хотела поблагодарить моего отца. Без его желания, трудов, фантазии и большого вовлечения в каждую деталь его бы, наверное, не было",- сказала она.
Как уточнили в фонде, монастырь будет открыт для прихожан уже 29 апреля, молебны – три раза в день.
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