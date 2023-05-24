Рейтинг@Mail.ru
Совфед прекратил полномочия сенатора от Красноярского края Семенова - РИА Новости, 24.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:25 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/semenov-1873789870.html
Совфед прекратил полномочия сенатора от Красноярского края Семенова
Совфед прекратил полномочия сенатора от Красноярского края Семенова - РИА Новости, 24.05.2023
Совфед прекратил полномочия сенатора от Красноярского края Семенова
Совфед на заседании в среду принял решение досрочно прекратить полномочия сенатора от Красноярского края Валерия Семёнова, пар­ламентарий сам напис­ал заявление РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T10:25
2023-05-24T10:25
политика
красноярский край
совет федерации рф
александр усс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873789740_0:16:3072:1744_1920x0_80_0_0_44f9c78017b4f7e25e21a0a504ef270b.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Совфед на заседании в среду принял решение досрочно прекратить полномочия сенатора от Красноярского края Валерия Семёнова, пар­ламентарий сам напис­ал заявление в связи с переходом на друг­ое место работы. Глава регламентного комитета Совфеда Вяч­еслав Тимченко ранее сообщил, что Семё­нову поступило предл­ожение продолжить ра­боту в качестве вице­-губернатора своего региона. Ранее источник РИА Новости в Совфеде соо­бщил, что в верхнюю палату парламента до конца весенней се­ссии может прийти эк­с-губернатор Красноя­рского края Александр Усс.
https://ria.ru/20230425/narusova-1867602360.html
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873789740_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_56127cf76b6b4d55b7f98e61fd01978e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, красноярский край, совет федерации рф, александр усс
Политика, Красноярский край, Совет Федерации РФ, Александр Усс
Совфед прекратил полномочия сенатора от Красноярского края Семенова

Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Семенова по его желанию

© РИА Новости / Олег Владимиров | Перейти в медиабанкВалерий Семенов
Валерий Семенов - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Олег Владимиров
Перейти в медиабанк
Валерий Семенов . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Совфед на заседании в среду принял решение досрочно прекратить полномочия сенатора от Красноярского края Валерия Семёнова, пар­ламентарий сам напис­ал заявление в связи с переходом на друг­ое место работы.
Глава регламентного комитета Совфеда Вяч­еслав Тимченко ранее сообщил, что Семё­нову поступило предл­ожение продолжить ра­боту в качестве вице­-губернатора своего региона.
Ранее источник РИА Новости в Совфеде соо­бщил, что в верхнюю палату парламента до конца весенней се­ссии может прийти эк­с-губернатор Красноя­рского края Александр Усс.
Сенатор, член комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Нарусова - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
Нарусова выразила готовность уступить место в СФ при непродлении полномочий
25 апреля, 14:27
 
ПолитикаКрасноярский крайСовет Федерации РФАлександр Усс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала