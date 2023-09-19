https://ria.ru/20230919/kotyukov-1897127772.html
Котюков официально вступил в должность губернатора Красноярского края
Котюков официально вступил в должность губернатора Красноярского края - РИА Новости, 19.09.2023
Котюков официально вступил в должность губернатора Красноярского края
Избранный губернатором Красноярского края Михаил Котюков официально вступил в должность. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T09:30
2023-09-19T09:30
2023-09-19T11:21
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КРАСНОЯРСК, 19 сен - РИА Новости. Избранный губернатором Красноярского края Михаил Котюков официально вступил в должность. Котюков произнес текст присяги в здании красноярской филармонии, после этого он официально вступил в должность. На мероприятии присутствовали полномочный представитель президента в СФО Анатолий Серышев, депутаты ГД и заксобрания региона, представители власти края. "Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Красноярского края соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, устав Красноярского края и законы Красноярского края. Уважать и охранять права человека и гражданина, защищать интересы жителей Красноярского края. Честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности. приложить все свои силы и знания во благо Красноярского края", - сказал Котюков. Выборы губернатора Красноярского края состоялись 8-10 сентября. На должность главы региона был избран Котюков, получивший 70,21% голосов. Котюков является уроженцем Красноярска. С 1997 года он работал на различных позициях во властных структурах Красноярска и Красноярского края, курируя финансовые вопросы, в том числе занимал пост министра финансов региона. С 2010 года работал в федеральных структурах, в том числе был заместителем министра финансов РФ, руководителем Федерального агентства научных организаций, министром науки и высшего образования РФ. В апреле Котюков указом президента был назначен исполняющим обязанности губернатора Красноярского края вместо ушедшего в отставку Александра Усса.
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Красноярский край, Политика, Красноярск, Россия, Александр Усс, Михаил Котюков, Госдума РФ, Федеральное агентство научных организаций, Единый день голосования в России — 2023
Котюков официально вступил в должность губернатора Красноярского края
Михаил Котюков официально вступил в должность губернатора Красноярского края