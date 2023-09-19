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Котюков официально вступил в должность губернатора Красноярского края - РИА Новости, 19.09.2023
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09:30 19.09.2023 (обновлено: 11:21 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/kotyukov-1897127772.html
Котюков официально вступил в должность губернатора Красноярского края
Котюков официально вступил в должность губернатора Красноярского края - РИА Новости, 19.09.2023
Котюков официально вступил в должность губернатора Красноярского края
Избранный губернатором Красноярского края Михаил Котюков официально вступил в должность. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T09:30
2023-09-19T11:21
красноярский край
политика
красноярск
россия
александр усс
михаил котюков
госдума рф
федеральное агентство научных организаций
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КРАСНОЯРСК, 19 сен - РИА Новости. Избранный губернатором Красноярского края Михаил Котюков официально вступил в должность. Котюков произнес текст присяги в здании красноярской филармонии, после этого он официально вступил в должность. На мероприятии присутствовали полномочный представитель президента в СФО Анатолий Серышев, депутаты ГД и заксобрания региона, представители власти края. "Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Красноярского края соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, устав Красноярского края и законы Красноярского края. Уважать и охранять права человека и гражданина, защищать интересы жителей Красноярского края. Честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности. приложить все свои силы и знания во благо Красноярского края", - сказал Котюков. Выборы губернатора Красноярского края состоялись 8-10 сентября. На должность главы региона был избран Котюков, получивший 70,21% голосов. Котюков является уроженцем Красноярска. С 1997 года он работал на различных позициях во властных структурах Красноярска и Красноярского края, курируя финансовые вопросы, в том числе занимал пост министра финансов региона. С 2010 года работал в федеральных структурах, в том числе был заместителем министра финансов РФ, руководителем Федерального агентства научных организаций, министром науки и высшего образования РФ. В апреле Котюков указом президента был назначен исполняющим обязанности губернатора Красноярского края вместо ушедшего в отставку Александра Усса.
https://ria.ru/20230918/medved-1896995029.html
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красноярский край, политика, красноярск, россия, александр усс, михаил котюков, госдума рф, федеральное агентство научных организаций, единый день голосования в россии — 2023
Красноярский край, Политика, Красноярск, Россия, Александр Усс, Михаил Котюков, Госдума РФ, Федеральное агентство научных организаций, Единый день голосования в России — 2023
Котюков официально вступил в должность губернатора Красноярского края

Михаил Котюков официально вступил в должность губернатора Красноярского края

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкИнаугурация губернатора Красноярского края М. Котюкова. 19 сентября 2023
Инаугурация губернатора Красноярского края М. Котюкова. 19 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КРАСНОЯРСК, 19 сен - РИА Новости. Избранный губернатором Красноярского края Михаил Котюков официально вступил в должность.
Котюков произнес текст присяги в здании красноярской филармонии, после этого он официально вступил в должность. На мероприятии присутствовали полномочный представитель президента в СФО Анатолий Серышев, депутаты ГД и заксобрания региона, представители власти края.
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"Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Красноярского края соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, устав Красноярского края и законы Красноярского края. Уважать и охранять права человека и гражданина, защищать интересы жителей Красноярского края. Честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности. приложить все свои силы и знания во благо Красноярского края", - сказал Котюков.
Выборы губернатора Красноярского края состоялись 8-10 сентября. На должность главы региона был избран Котюков, получивший 70,21% голосов.
Котюков является уроженцем Красноярска. С 1997 года он работал на различных позициях во властных структурах Красноярска и Красноярского края, курируя финансовые вопросы, в том числе занимал пост министра финансов региона. С 2010 года работал в федеральных структурах, в том числе был заместителем министра финансов РФ, руководителем Федерального агентства научных организаций, министром науки и высшего образования РФ. В апреле Котюков указом президента был назначен исполняющим обязанности губернатора Красноярского края вместо ушедшего в отставку Александра Усса.
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