https://ria.ru/20231207/uss-1914473630.html

Отец Усса назвал объявление награды за информацию о сыне спектаклем

Отец Усса назвал объявление награды за информацию о сыне спектаклем - РИА Новости, 07.12.2023

Отец Усса назвал объявление награды за информацию о сыне спектаклем

Объявление госдепом США награды за информацию о местонахождении Артема Усса далеко от законности и является очередным актом международного спектакля, заявил РИА РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T19:43

2023-12-07T19:43

2023-12-07T19:43

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Объявление госдепом США награды за информацию о местонахождении Артема Усса далеко от законности и является очередным актом международного спектакля, заявил РИА Новости его отец, сенатор от Красноярского края Александр Усс. Госдеп США во вторник объявил награду в размере до 7 миллионов долларов за информацию об Уссе и попросил сообщить в ФБР любую информацию относительно его местонахождения. "Объявление награды в 7 миллионов долларов за информацию, которую никто не скрывает, есть не что иное, как очередной акт международного спектакля. Все это очень далеко от законности и уважения прав человека", - сказал Усс. Сын бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса Артем был задержан в миланском аэропорту 17 октября 2022 года по запросу США. Суд Милана постановил экстрадицию по двум из четырех пунктов обвинения, сформулированного минюстом США. Среди них фигурировали обвинения в нарушении санкций, отмывании денег, за которые американское законодательство предполагает длительные сроки заключения. Двадцать третьего марта Усс несанкционированно покинул место, где находился под домашним арестом в съемной квартире под Миланом. Четвертого апреля адвокат Алексей Тихомиров сообщил, что Усс находится в Москве, где добровольно явился в следственный департамент МВД России. Российский суд также объявил Усса в международный розыск в рамках уголовного дела о легализации денежных средств в особо крупном размере, Россия тоже потребовала его выдачи из Италии. Усс не дал свое согласие на высылку в США, но согласился на экстрадицию в РФ.

https://ria.ru/20231206/presledovanie-1914233049.html

https://ria.ru/20231207/sanktsii-1914460900.html

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сша, россия, красноярский край, александр усс, государственный департамент сша, фбр, в мире