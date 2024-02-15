https://ria.ru/20240215/uss-1927470832.html

"Я не герой бондианы": Артем Усс рассказал о своем побеге из Италии

"Я не герой бондианы": Артем Усс рассказал о своем побеге из Италии - РИА Новости, 15.02.2024

"Я не герой бондианы": Артем Усс рассказал о своем побеге из Италии

Сын бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса Артем в интервью РБК опроверг причастность его семьи к "покупке услуг" за побег из Италии. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T03:48

2024-02-15T03:48

2024-02-15T09:33

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Сын бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса Артем в интервью РБК опроверг причастность его семьи к "покупке услуг" за побег из Италии.Артем Усс был задержан в миланском аэропорту 17 октября 2022 года по запросу США. Суд Милана постановил экстрадицию по двум из четырех пунктов обвинения, сформулированного Минюстом США. Среди них фигурировали обвинения в нарушении санкций, отмывании денег, за которые американское законодательство предполагает длительные сроки заключения. Двадцать третьего марта прошлого года Усс несанкционированно покинул место, где находился под домашним арестом в съемной квартире под Миланом."Заявления о том, что "услуги по побегу" были якобы оплачены мной или моими родственниками, пока я находился под домашним арестом, просто смехотворны", — заявил он.Усс не стал называть настоящих организаторов его побега, обосновав это тем, что на этот счет и так было сказано достаточно в публичном пространстве.Сын экс-губернатора добавил, что побег произошел абсолютно внезапно для него, так как сам он готовился к многолетним судебным разбирательствам."Я бизнесмен, а не герой бондианы", — отметил Усс.

https://ria.ru/20231207/uss-1914473630.html

https://ria.ru/20231207/uss-1914367411.html

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