https://ria.ru/20240215/uss-1927470832.html
"Я не герой бондианы": Артем Усс рассказал о своем побеге из Италии
"Я не герой бондианы": Артем Усс рассказал о своем побеге из Италии - РИА Новости, 15.02.2024
"Я не герой бондианы": Артем Усс рассказал о своем побеге из Италии
Сын бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса Артем в интервью РБК опроверг причастность его семьи к "покупке услуг" за побег из Италии. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T03:48
2024-02-15T03:48
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Сын бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса Артем в интервью РБК опроверг причастность его семьи к "покупке услуг" за побег из Италии.Артем Усс был задержан в миланском аэропорту 17 октября 2022 года по запросу США. Суд Милана постановил экстрадицию по двум из четырех пунктов обвинения, сформулированного Минюстом США. Среди них фигурировали обвинения в нарушении санкций, отмывании денег, за которые американское законодательство предполагает длительные сроки заключения. Двадцать третьего марта прошлого года Усс несанкционированно покинул место, где находился под домашним арестом в съемной квартире под Миланом."Заявления о том, что "услуги по побегу" были якобы оплачены мной или моими родственниками, пока я находился под домашним арестом, просто смехотворны", — заявил он.Усс не стал называть настоящих организаторов его побега, обосновав это тем, что на этот счет и так было сказано достаточно в публичном пространстве.Сын экс-губернатора добавил, что побег произошел абсолютно внезапно для него, так как сам он готовился к многолетним судебным разбирательствам."Я бизнесмен, а не герой бондианы", — отметил Усс.
https://ria.ru/20231207/uss-1914473630.html
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в мире, италия, россия, артем усс, сша, милан, александр усс
В мире, Италия, Россия, Артем Усс, США, Милан, Александр Усс
"Я не герой бондианы": Артем Усс рассказал о своем побеге из Италии
РБК: Артем Усс развенчал слухи о покупке услуг для побега из Италии
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости.
Сын бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса Артем в интервью РБК
опроверг причастность его семьи к "покупке услуг" за побег из Италии.
Артем Усс был задержан в миланском аэропорту 17 октября 2022 года по запросу США
. Суд Милана
постановил экстрадицию по двум из четырех пунктов обвинения, сформулированного Минюстом США. Среди них фигурировали обвинения в нарушении санкций, отмывании денег, за которые американское законодательство предполагает длительные сроки заключения. Двадцать третьего марта прошлого года Усс несанкционированно покинул место, где находился под домашним арестом в съемной квартире под Миланом.
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"Заявления о том, что "услуги по побегу" были якобы оплачены мной или моими родственниками, пока я находился под домашним арестом, просто смехотворны", — заявил он.
Усс не стал называть настоящих организаторов его побега, обосновав это тем, что на этот счет и так было сказано достаточно в публичном пространстве.
Сын экс-губернатора добавил, что побег произошел абсолютно внезапно для него, так как сам он готовился к многолетним судебным разбирательствам.
"Я бизнесмен, а не герой бондианы", — отметил Усс.
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