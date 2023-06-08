Красноярский экс-губернатор Усс стал сенатором от региона
Депутаты красноярского заксобрания наделили экс-губернатора Усса полномочиями сенатора
Александр Усс. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 8 июн - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Красноярского края в четверг на очередной сессии в ходе тайного голосования наделили бывшего губернатора Александра Усса полномочиями члена Совета Федерации от региона.
Ранее в региональном отделении "Единой России" РИА Новости сообщали, что вопрос о наделении бывшего губернатора полномочиями сенатора от субъекта РФ вместо ушедшего из Совфеда Валерия Семенова рассмотрят тайным голосованием 8 июня на сессии регионального парламента.
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"Решение о наделении Александра Викторовича Усса полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от законодательного собрания края принято", - сказал председатель краевого парламента Алексей Додатко по итогам голосования.
Усс 20 апреля говорил, что президент России предложил ему продолжить работу на федеральном уровне. В тот же день глава государства предложил заместителю министра финансов Михаилу Котюкову возглавить регион, тот согласился.
В мае Совфед принял решение досрочно прекратить полномочия сенатора от Красноярского края Семенова - парламентарий сам написал заявление в связи с переходом на другое место работы. Избирком региона передал вакантный мандат депутата заксобрания Красноярского края зарегистрированному кандидату из краевого списка от "Единой России" Уссу.