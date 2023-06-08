https://ria.ru/20230608/uss-1876849762.html

Красноярский экс-губернатор Усс стал сенатором от региона

Красноярский экс-губернатор Усс стал сенатором от региона - РИА Новости, 08.06.2023

Красноярский экс-губернатор Усс стал сенатором от региона

Депутаты законодательного собрания Красноярского края в четверг на очередной сессии в ходе тайного голосования наделили бывшего губернатора Александра Усса... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T08:16

2023-06-08T08:16

2023-06-08T08:16

политика

красноярский край

александр усс

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735599620_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_ed580326f2514552f64ac8e4dadcb4c2.jpg

КРАСНОЯРСК, 8 июн - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Красноярского края в четверг на очередной сессии в ходе тайного голосования наделили бывшего губернатора Александра Усса полномочиями члена Совета Федерации от региона. Ранее в региональном отделении "Единой России" РИА Новости сообщали, что вопрос о наделении бывшего губернатора полномочиями сенатора от субъекта РФ вместо ушедшего из Совфеда Валерия Семенова рассмотрят тайным голосованием 8 июня на сессии регионального парламента. "Решение о наделении Александра Викторовича Усса полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от законодательного собрания края принято", - сказал председатель краевого парламента Алексей Додатко по итогам голосования. Усс 20 апреля говорил, что президент России предложил ему продолжить работу на федеральном уровне. В тот же день глава государства предложил заместителю министра финансов Михаилу Котюкову возглавить регион, тот согласился. В мае Совфед принял решение досрочно прекратить полномочия сенатора от Красноярского края Семенова - парламентарий сам написал заявление в связи с переходом на другое место работы. Избирком региона передал вакантный мандат депутата заксобрания Красноярского края зарегистрированному кандидату из краевого списка от "Единой России" Уссу.

https://ria.ru/20230420/uss-1866717308.html

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, красноярский край, александр усс, совет федерации рф