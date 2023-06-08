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Красноярский экс-губернатор Усс стал сенатором от региона - РИА Новости, 08.06.2023
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08:16 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/uss-1876849762.html
Красноярский экс-губернатор Усс стал сенатором от региона
Красноярский экс-губернатор Усс стал сенатором от региона - РИА Новости, 08.06.2023
Красноярский экс-губернатор Усс стал сенатором от региона
Депутаты законодательного собрания Красноярского края в четверг на очередной сессии в ходе тайного голосования наделили бывшего губернатора Александра Усса... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T08:16
2023-06-08T08:16
политика
красноярский край
александр усс
совет федерации рф
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КРАСНОЯРСК, 8 июн - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Красноярского края в четверг на очередной сессии в ходе тайного голосования наделили бывшего губернатора Александра Усса полномочиями члена Совета Федерации от региона. Ранее в региональном отделении "Единой России" РИА Новости сообщали, что вопрос о наделении бывшего губернатора полномочиями сенатора от субъекта РФ вместо ушедшего из Совфеда Валерия Семенова рассмотрят тайным голосованием 8 июня на сессии регионального парламента. "Решение о наделении Александра Викторовича Усса полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от законодательного собрания края принято", - сказал председатель краевого парламента Алексей Додатко по итогам голосования. Усс 20 апреля говорил, что президент России предложил ему продолжить работу на федеральном уровне. В тот же день глава государства предложил заместителю министра финансов Михаилу Котюкову возглавить регион, тот согласился. В мае Совфед принял решение досрочно прекратить полномочия сенатора от Красноярского края Семенова - парламентарий сам написал заявление в связи с переходом на другое место работы. Избирком региона передал вакантный мандат депутата заксобрания Красноярского края зарегистрированному кандидату из краевого списка от "Единой России" Уссу.
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политика, красноярский край, александр усс, совет федерации рф
Политика, Красноярский край, Александр Усс, Совет Федерации РФ
Красноярский экс-губернатор Усс стал сенатором от региона

Депутаты красноярского заксобрания наделили экс-губернатора Усса полномочиями сенатора

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлександр Усс
Александр Усс - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Александр Усс. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 8 июн - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Красноярского края в четверг на очередной сессии в ходе тайного голосования наделили бывшего губернатора Александра Усса полномочиями члена Совета Федерации от региона.
Ранее в региональном отделении "Единой России" РИА Новости сообщали, что вопрос о наделении бывшего губернатора полномочиями сенатора от субъекта РФ вместо ушедшего из Совфеда Валерия Семенова рассмотрят тайным голосованием 8 июня на сессии регионального парламента.
«
"Решение о наделении Александра Викторовича Усса полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от законодательного собрания края принято", - сказал председатель краевого парламента Алексей Додатко по итогам голосования.
Усс 20 апреля говорил, что президент России предложил ему продолжить работу на федеральном уровне. В тот же день глава государства предложил заместителю министра финансов Михаилу Котюкову возглавить регион, тот согласился.
В мае Совфед принял решение досрочно прекратить полномочия сенатора от Красноярского края Семенова - парламентарий сам написал заявление в связи с переходом на другое место работы. Избирком региона передал вакантный мандат депутата заксобрания Красноярского края зарегистрированному кандидату из краевого списка от "Единой России" Уссу.
Губернатор Красноярского края Александр Усс - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Биография Александра Усса
20 апреля, 18:25
 
ПолитикаКрасноярский крайАлександр УссСовет Федерации РФ
 
 
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